株式会社スタジオアリス 大人気「すみっコぐらし」の専用背景を２０２６年６月１日より導入！

株式会社 スタジオアリス

株式会社スタジオアリス（本社：大阪府大阪市北区、 代表取締役社長：牧野俊介）は、お子さまから大人までファミリー層に人気の「すみっコぐらし」を起用した撮影背景およびオリジナル商品を、夏季限定で新たに導入いたします。２０２６年６月１日（月）より対象店舗にて撮影を開始するとともに、オリジナル商品についても同日より順次発売いたします。

お子さまから絶大な支持を誇り、「好きなキャラクターランキング」では女子園児・小学生部門で１位※に輝くなど、今や国民的人気となっている「すみっコぐらし」。 本コラボレーションは、大人気の「すみっコ」たちと共に、ご家族で過ごす夏のひとときをより特別なものにしていただきたいという想いから誕生しました。

コンセプトは『すみっコたちと夏の思い出』。星空、遊園地、ピクニックなどをモチーフに、様々な専用背景やオリジナル商品を作成いたしました。この夏、スタジオアリスでしか味わうことができない、特別な思い出づくりをぜひお楽しみください。

※楽天インサイト「キャラクター定量調査２０２４-２５」から抜粋

■新作「すみっコぐらし専用背景」について

お子さまの年齢や撮影スタイルに合わせて、キッズ用とベビー用の計４種類の新作背景をご用意いたしました。

【かわうそとすみっコキャンプ】（キッズ用）

星空の下で、すみっコたちと一緒にキャンプを楽しんでいるイメージで、たき火ときらめく夜空の下で過ごす、夏らしさいっぱいの世界観を演出します。

【とかげのお家にあそびにいきました。】（ベビー用）

森の中や草むらのかげから、すみっコたちがひょっこり顔を出しているデザインです。お子さまご自身も切り株に座り、すみっコたちの一員になったかのような姿でご撮影いただけます。

【たぴおかパーク】（キッズ用）

パステルカラーのコーヒーカップに乗ったお子さまの、かわいい笑顔がはじける元気いっぱいな様子をイメージ。すみっコたちと一緒に遊園地に遊びに来たようなワクワク感をお楽しみいただけます。

【すみっコベビー】（ベビー用）

お子さまとベビーアートのすみっコたちがお昼寝をしているような、癒しの空間を演出しています。すみっコぐらしの『癒し』『落ち着く』という世界観と、赤ちゃんの『安心してお昼寝する姿』をリンクさせました。

■「すみっコぐらし」専用オリジナル商品について

今回導入する専用背景での撮影に合わせて、キャラクターを活かした多彩なオリジナル商品も展開いたします。ご自宅に飾れるアイテムから、持ち歩いて楽しめるアイテムまで、どのようなシーンにも合う豊富なラインアップをご用意しました。

クリアフォト「すみっコぐらし」（２枚1セット）

４,２００円(税込４,６２０円)

スマホケースに写真を挟む「スマホ裏」デコレーションにもぴったりの商品。お子さまの写真とすみっコぐらしのキャラクターを、さりげなく携帯にデコレーションできます。パウチ加工により熱やこすれにも強い安心仕様です。

アクリルスタンドミニ「すみっコぐらし」

３,９８０円(税込４,３７８円)

お家のリビングはもちろん、会社のデスクなどにも飾りやすいコンパクトサイズのディスプレイアイテムです。

マルチアクリルキット「すみっコぐらし」

４,５００円(税込４,９５０円)

アクリルスタンドとキーホルダーの２WAY仕様。１枚のアクリル板に写真パーツと複数のデザインパーツがあり、お好きな組み合わせでご使用いただける自由度の高い商品です。（７月１日発売予定）

レザータッチフォトプレート「すみっコぐらし」

４,９８０円（税込５,４７８円）

エンボス仕上げのフォトプレートで、傷や汚れが目立ちにくく、水にも強い丈夫な商品です。金具にはフックが２つ付いており、お好きなチャームや鍵などを付けて自由にアレンジも可能。高級感ある商品としてちょっとしたプレゼントにも最適です。

増えデジプリント「すみっコぐらし」

１ポーズ ７,９００円（税込８,６９０円）／２ポーズBタイプ １４,９００円（税込１６,３９０円）

コンビネーションアルバム、増えデジアルバムの専用の追加プリント台紙。お好きな写真を組み合わせて、お持ちのアルバムに中身を追加できます。

デザインフォトワイド３カット「すみっコぐらし」

１０,８００円（税込１１,８８０円）

３カットタイプのデザインフォトフレームです。シンプルなデザインのフレームでお部屋の雰囲気に合わせて飾っていただけます。

■ご購入者特典について

期間中、すみっコぐらし専用背景で撮影・ご購入、または専用オリジナル商品をご購入いただいたお客様には、特典としてハーフキャビネサイズ（８９mm×１２７mm）のデザインプリント「すみっコプリント」を１点プレゼントいたします。全３種のデザインからお好きなものをお選びいただけます。

※「すみっコぐらし」の撮影および専用商品の販売期間は２０２６年６月１日～８月３１日（マルチアクリルキットのみ７月１日～）となります。詳細は公式HPでご確認ください。

【期間限定】すみっコぐらし撮影：https://www.studio-alice.co.jp/shortcut/sumikkogurashi/

■「すみっコぐらし」について

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

公式HP： https://www.san-x.co.jp/ja/characters/sumikkogurashi/

■株式会社スタジオアリス(www.studio-alice.co.jp)

スタジオアリスは「こども専門写真館」を中心に、全国４７都道府県で４０６店舗、写真スタジオを多角的に展開しています。お子さまの笑顔を引き出すスタッフの育成、商品・衣装の開発、日本最大級のラボの設置、撮影メニューの提供など、お宮参りや七五三、成人式撮影まで笑顔の記念写真を残していただくための総合的なサービスを提供しています。今後も、グループ一丸となり、写真を通じて家族の大切な思い出づくりをお手伝いしてまいります。