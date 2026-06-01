AI 英語学習アプリ abceed、国民的人気アニメ『ちびまる子ちゃん』英語吹き替え版の配信開始！

株式会社Globee

株式会社Globee（所在地：東京都港区、代表取締役社長 幾嶋 研三郎、以下Globee）が提供する、AI英語学習アプリ「abceed（エービーシード）」は日本アニメーション株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役社長 石川 和子、以下日本アニメーション）が制作する『ちびまる子ちゃん』（英語吹き替え版）の第2期793話～804話の計12話の配信を2026年6月1日より開始いたします。

慣れ親しんだアニメ作品で英語学習を！

映像作品を活用した英語学習機能の最新ラインナップとして、abceedは2026年6月1日より日本アニメーション制作の国民的人気アニメ『ちびまる子ちゃん』（英語吹き替え版）の配信を開始いたします（第2期793話～804話の計12話）。

本作は日本を舞台とし、家族や友達との日常的なやりとりなど、慣れ親しんだシチュエーションでの生きた英語表現を学ぶことができます。初級者にとっても親しみやすいカジュアルかつシンプルな表現が用いられているため、初中級レベルの日常英会話の習得に最適な作品です。

abceedの学習機能を活用することで、日英同時字幕による視聴や、フレーズ単位での巻き戻し・早送りが可能となります。聞き取りづらいセリフも繰り返し確認することができ、確実にリスニング力を高めることができます。

また、英語特有の言い回しなど、理解できないセリフがあれば〈AI解説〉ボタンをタップ。前後の文脈を踏まえながら、解釈の仕方をAIが解説します。覚えておきたいフレーズを登録して、あとで振り返ることができる機能も搭載。『ちびまる子ちゃん』シリーズのクスッと笑えて、時に感動するストーリーを楽しみながら、実践的な英語表現が身につきます。

作品紹介

『ちびまる子ちゃん』は、小学3年生のちびまる子ちゃん（通称まる子）こと“さくらももこ”を主人公とし、家族や個性豊かなクラスメイトたちが繰り広げる、さりげない日常をユニークな視点で描いた作品。1990年1月のテレビアニメ放送開始から現在に至るまで放映が続く、日本を代表する国民的アニメーションです。

原作は集英社の少女誌「りぼん」で連載されていた、さくらももこ氏の人気漫画。原作者の少女時代の体験を振り返った物語が、大人たちには懐かしさを、子どもたちには等身大の魅力を感じさせ、今もなお世代を超えて多くの人々を魅了し続けています。

配信エピソードのご案内

2011年に放送された第2期の12話を配信します。

- 793話『まる子、獅子舞にかまれたい』の巻／『お正月気分をもう少し』の巻- 794話『まる子、おじさんをもてなす』の巻／『マラソン大会の友情』の巻- 795話『風邪をひかない方法』の巻／『まる子、鍋焼きうどんが食べたい』の巻- 796話『戸川先生の誕生日』の巻／『花輪くんちの節分パーティー』の巻- 797話『お父さんの秘密基地』の巻／『みんなのノート』の巻- 798話『丸尾くんのバレンタイン』の巻／『冬のごちそう』の巻- 799話『恋する乙女、みぎわさん』の巻／『みんなでレストランに行こう』の巻- 800話『前田さんの花びん』の巻／『まる子、幸せの一本が欲しい』の巻- 801話『氷上の野口さん』の巻／『小さな春、見ーつけた！』の巻- 802話『山根の初恋』の巻／『野口さんのひみつノート』の巻- 803話『まる子、お母さんとデパートに行く』の巻／『まる子のファンタジーごっこ』の巻- 804話『まる子、花見の場所取りに付き合う』の巻／『ヒロシの磯釣り』の巻

今後もabceedで視聴できるアニメ作品の追加を予定しており、幅広いジャンルの作品を通じて、より多くのユーザーが自分に合ったアニメを楽しみながら英語を学べる環境を整えてまいります。今後のラインナップにもぜひご期待ください。

AI英語学習アプリ abceed の紹介

abceedは「学習量×学習効率を最大化する」というミッションに基づき作られたAI英語学習サービスです。ユーザー一人ひとりの英語力、学習目的に応じて、AI が最適な問題や語彙をレコメンド。それにより、従来では不可能だったレベルにまで学習効率を高めます。そして、2023年には『アイアンマン』や『グッド・ウィル・ハンティング』など映画作品を活用した英語学習機能をリリース。その後、『かぐや様は告らせたい ～天才たちの恋愛頭脳戦～』、『ダンダダン』などのアニメ作品を追加し、エンターテインメントと英語学習を融合させた、新たな学習体験を提供しています。さらに、2024年にはAI英会話レッスンをスタート。ユーザーの英語力や興味、関心に合わせて、AI を相手に英語を話すトレーニングが可能となっています。

2022年3月にはアプリストア（App Store/Google Play ストア）の教育アプリ売上ランキングにおいて1位を獲得*1、2025年11月には、登録ユーザー数600万人を突破しました！abceed は、日々進化を続けながら、ユーザーの英語力向上を全力でサポートしています。

サービスHP：https://www.abceed.com/

*1モバイルデータ分析ツール「data.ai」調べ

【日本アニメーション株式会社について】

商 号：日本アニメーション株式会社

代表者：石川 和子

所在地：東京都中央区銀座7丁目13番20号 銀座THビル5F（銀座オフィス）

創 業：1975年6月3日

事 業：映像作品（テレビ、劇場映画、ビデオグラム、CF）の企画制作、映像作品の国内外配給、CGの開発制作、キャラクター商品の企画開発、商品化権許諾、音楽出版、CD、ミュージック・テープなどの音楽原盤制作、イベントの企画制作

U R L：https://www.nippon-animation.co.jp/

【株式会社Globeeについて】

商 号：株式会社Globee

代表者：幾嶋 研三郎

所在地：東京都港区東麻布1丁目7-3 第二渡邊ビル 4F

創 業：2014年6月12日

事 業：AI英語学習アプリ「abceed」、反転学習プラットフォーム「abceed for school」、

AI英語スクール「ABCEED ENGLISH」の開発・運営

U R L：https://www.globee.io/

【本件へのお問い合わせ先】

株式会社Globee

経営企画室 広報担当 近藤 莉紗

アドレス：rkondo@globeejp.com

電話番号：050-1731-0039

【採用情報】

現在、当社では積極的な採用活動を実施しております。

興味をお持ちいただけた方は下記リンクより応募お願い致します。

https://recruit.globee.io/