【ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts】陶芸界の巨匠 今井政之氏とそれを継ぐ三世代の個展「陶芸・今井家三代展」6月14日（日）～21日（日）に開催

東急リゾーツ＆ステイ株式会社

ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts（京都市北区、総支配人：荒木昌志、以下ROKU KYOTO）は、2026年6月14日(日)～6月21日(日)の期間、陶芸界の巨匠 今井政之（いまい まさゆき）氏とそれを継ぐ三世代の個展「陶芸・今井家三代展」を開催いたします。また、展示会の前日6月13日（土）には、政之氏の長男、眞正（まきまさ）氏を迎え、一夜限りのディナーイベント「今井家三代展×Chef’s Table」も開催いたします。

ROKU KYOTOは、琳派の祖の一人である本阿弥光悦が「芸術村」を築いた京都・鷹峯に位置するラグジュアリーホテルです。芸術文化と職人技が発展したこの土地の精神を受け継ぎ、開業5周年を迎える今年は、芸術が栄えたこの地の歴史的原点に立ち返るさまざまな企画を予定しています。本企画「陶芸・今井家三代展」もその一環として、新たな世代に受け継がれる職人の技と芸術文化を現代に伝える、この地の原点であるものづくりの精神を体現する企画となります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55787/table/1007_1_6a3858d3b39c93da917e55501b9b3a5f.jpg?v=202606010351 ]

京都に制作拠点を構える今井家は、文化勲章を受章し、陶の世界における象嵌技法(ぞうがんぎほう)の第一人者である陶芸界の巨匠 今井政之氏（1930-2023年）の細密な表現や卓越した技巧を、長男の眞正氏、次男の裕之（ひろゆき）氏、孫の完眞（さだまさ）氏が引き継ぎ、京都の現代陶芸を牽引しています。本展では初代の政之氏による魚・草花・生き物などの自然をモチーフにした作品をはじめ、今回は長男の眞正氏、孫の完眞氏を加えた三世代3名の作品を一堂に展示・販売いたします。作品は、アライバル棟や庭園「鷹峯フォレスト」の草木の中、さらには鷹峯三山を映し出す水盤など、まるで生命を宿しているかのように館内各所に展示され、その存在感を放ちます。

また、展示会の前日6月13日（土）には、政之氏が手がけた貴重な器や、眞正氏の動物をモチーフにした作品を特別にお借りし、レストラン「TENJIN」のコースメニューを作品とともに振る舞う一夜限りのイベント「今井家三代展×Chef’s Table」を開催いたします。眞正氏に、京焼・清水焼の歴史や作品制作の背景、器の魅力についてお話しいただき、シェフの調理や盛り付けを目の前で楽しめるシェフズテーブルならではのライブ感とともに、芸術と料理が融合する唯一無二の体験をお届けします。なお、本企画の特別コースメニューは展示会開催中も、期間限定で販売をいたします。

「陶芸・今井家三代展」 概要

【開催期間】2026年6月14日（日）～21日（日）

【開催時間】10：00～19：00

【展示場所】アライバル棟、庭園、水盤を含む館内各所

【料金】無料

【開催内容】今井政之氏(1930-2023年)、今井眞正氏、今井完眞氏の三世代3名の作品を

一堂に展示・販売。

「今井家三代展×Chef’s Table」 概要

【開催日時】2026年6月13日（土） 17：30～20：30

【開催場所】レストラン「TENJIN」シェフズテーブル

【料金】

40,000円（コース料理のみ）

50,000円（アルコールorノンアルコールペアリング込み）

【コースについて】

アメリカンドッグ

アオリイカ フロマージュブラン 土佐酢

賀茂茄子 宇治平飼い卵 西京味噌

金目鯛 スープ・ド・ポワソン

七谷鴨 パルマンティエ

鮎蕎麦

米 ココナッツ

白桃 赤紫蘇 シブースト

お茶

※ 本メニューは6月14日（日）～21日（日）の期間、特別販売をいたします。

【予約】

URL：こちら(https://www.tablecheck.com/ja/shops/lxr-rokukyoto-chefs-table-tenjin/reserve)より

（https://www.tablecheck.com/ja/shops/lxr-rokukyoto-chefs-table-tenjin/reserve）

電話：075-320-0176 (受付時間 平日9：00～18：00)

※表示価格にはサービス料15％、消費税10％が含まれます

ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resortsについて

かつて京都の芸術家たちが集い、独自の文化を育んだ歴史ある地「鷹峯」。その地に存在した“芸術村”の精神にインスピレーションを得て誕生したのが、ROKU KYOTOです。鷹峯三山の麓に位置し、敷地内には天神川が流れる、静謐で豊かな自然環境に包まれています。「Dive into Kyoto」をタグラインに掲げ、京都の奥深い歴史や文化、自然に身を委ねることで、より本質的な京都体験へと誘います。

2021年の開業からの歩みを経て、2026年9月に5周年を迎えるROKU KYOTOでは、6月よりさまざまな企画を予定しております。詳細は順次、ご案内いたします。

所在地： 京都府京都市北区衣笠鏡石町44-1

客室数： 114室

料飲施設：「TENJIN」オールデイダイニング、「TENJIN」ザ バー、「TENJIN」シェフズテーブル

スパ施設： THE ROKU SPA

総支配人： 荒木 昌志

運営会社： 東急リゾーツ＆ステイ株式会社

最新情報は下記をご覧ください。

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外観レストラン「TENJIN」

LXRホテルズ&リゾーツについて

LXRホテルズ&リゾーツ（https://www.hilton.com/ja/brands/lxr-hotels/）は、開業予定のホテルを含む40軒のラグジュアリーホテルからなる、タイムレスな冒険心を刺激する成長中のコレクションブランドです。世界中の魅力的なデスティネーションに位置する厳選されたホテルは、独自のストーリーとその土地のエッセンスが注ぎ込まれ、お客様へラグジュアリーな体験を提供します。お客様の体験を豊かにする取り組みの一環として、「Pursuit of Adventure （冒険への追求）」という新たなブランドシグネチャープログラムを展開し、各デスティネーションの独自の文化と個性を反映した没入型の体験をお楽しみいただけます。ホスピタリティ業界のグローバルリーダーであるヒルトンのブランドであり、受賞歴を誇るゲスト・ロイヤリティ・プログラム「ヒルトン・オナーズ」（https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/）の特典をご利用いただけます。ご予約は公式サイトまたは業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ（https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/）から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

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東急リゾーツ＆ステイ株式会社について

東急リゾーツ＆ステイ（https://www.tokyu-rs.co.jp/）は、東急ステイや東急ハーヴェストクラブをはじめ、受賞歴を誇る鬼怒川渓翠やROKU KYOTO, LXR Hotels & Resortsなどのホテル・ゴルフ・スキー・EC事業など、全国に運営施設を展開しています。1960年代から別荘管理やゴルフ場の運営を手がけ、1980年代にはスキー場の運営や東急ハーヴェストクラブの運営受託を開始。1990年代には「東急ステイ」を立ち上げるなど、長年にわたり多彩な施設運営を行ってきました。現在、当社が運営する100を超える施設では、国内のみならず世界中から多くのお客様を受け入れており、年間利用者数は約800万人にのぼります。豊富な実績とノウハウ、地域・企業・行政などとの強固なネットワークを活かし、日本各地の魅力を伝え、すべてのお客様に新しい”楽しさ”と“体験”を提供することを目指しています。