韓国発・次世代スリープテック「sleepisol＋」 2026年6月1日(月) 日本市場への展開を本格化

LEESOL Co.,Ltd

韓国発のスリープテック企業「株式会社LEESOL」（本社：韓国 釜山広域市東区、研究所/ソウル事務所：韓国 ソウル特別市江南区、共同代表：イ・スンウ、クォン・グソン）は、独自の脳波同調技術を活用した次世代スリープケアデバイス「sleepisol＋（スリーピーソルプラス）」を、2026年6月1日（月）に日本市場で正式展開いたします。

LEESOLは、「健康な脳が健康な未来を作る」を理念に掲げ、睡眠をはじめとする脳神経領域において、ハイテクノロジーを通じて新たな課題解決に取り組む韓国発のスリープテック企業です。

睡眠負債や不眠が大きな社会課題となっている日本においても、脳波に着目した新たなスリープテクノロジーとして、従来の睡眠薬やサプリメントとは異なるアプローチで睡眠課題解決に挑戦してまいります。

日本で高まる睡眠課題と拡大する睡眠改善ニーズ

長時間労働は当たり前、日常でも多くのストレスを抱えている人が多い日本では、睡眠負債や不眠はもはや個人の問題ではなく、大きな社会課題とされています。

これに伴い、近年では寝具、サプリメント、リカバリーウェア、睡眠アプリなど、睡眠改善に関連する市場そのものが急拡大を続けており、より本質的かつ科学的根拠に基づく新たなアプローチへの関心も高まりつつあります。

多くの日本人が関心を寄せているこの「睡眠の質向上」に対し、LEESOLは独自技術である脳波同調技術を活用したsleepisol＋を通じて、日本市場における新たな選択肢を提案します。

「不眠に悩む妻のために」創業者の家族の健康への想いから生まれた次世代スリープテック「sleepisol＋」

sleepisol＋は、「CS-tACS（Cranial Stimulation-transcranial Alternating Current Stimulation）」という独自技術を搭載した、自社開発の次世代型スリープケアデバイスです。

この技術は、頭部表面へ微弱電流を流すことで脳の周辺環境を整え、睡眠の質改善、リラックス、集中力向上などをサポートします。

sleepisol＋では、特に脳が深い睡眠状態で出すデルタ波（4Hz以下）の発現を促すよう設計されており、脳を「睡眠モード」に導くことで、自然な入眠と深い睡眠をサポートします。従来の寝具やサプリメント、生活習慣改善とは異なり、「脳波環境そのもの」に着目した新しいアプローチです。

開発の原点は、創業者イ・スンウ代表の「海外出張による時差ぼけや不眠に悩む妻を支えたい」という大切な家族の健康への想いでした。

「より日常生活に取り入れやすく、持続可能な睡眠コンディショニング手段を届けたい」

その想いをもとに、長年にわたる研究開発を経て、sleepisolは誕生しました。

sleepisol＋は2025年に開発されたsleepisolの最新型モデルで、従来のsleepisolの特長を継承しつつ、さらなる性能向上を実現しています。

韓国では、複数世代にわたるアップデートや臨床研究を続ける中で、睡眠に悩む多くの生活者へ広がり、現在は年間売上約10億円規模へと成長しています。

商品特徴 ― 睡眠改善を支える機能性と日常性

最新型モデルのsleepisol＋は、4つのモードを搭載。主力となる睡眠モードの他、集中力モード、ストレスモード、安定モードの使い分けが可能で、就寝時だけでなく、日中のコンディション管理にも対応しています。

専用アプリとの連携により、利用状況や日々のコンディション管理もサポート。ヘッドバンド型デバイスを装着し、目的に応じたモードを選択するシンプルな設計で、日常生活に無理なく取り入れやすい仕様となっています。デバイスもわずか30gと郵便はがき6枚分ほどの軽量設計で、快適な装着感にも配慮し、睡眠ケアをより身近なものへと進化させています。

また、sleepisol＋は、睡眠薬や外部摂取型製品とは異なる独自の睡眠コンディショニング手段として、より本質的な睡眠環境へのアプローチを目指しています。

臨床試験でも証明されたsleepisol＋による睡眠改善の可能性

sleepisol＋は、科学的根拠に基づくスリープテックとして臨床的な検証も進められています。実際の臨床試験では、6週間の継続使用により、睡眠不足の深刻度を示す指標（ISI）の有意な改善が確認され、睡眠の質向上への可能性が示されました。







臨床試験で証明された睡眠への効果

また、韓国国内では、米国食品医薬品局（FDA）に承認されたCES技術(頭蓋電気刺激療法)からさらに発展したCS-tACS開発及び、臨床研究、CES 2025 Innovation Award ”Beauty＆Personal care”部門受賞などを通じて、高い技術力と信頼性も裏付けられています。

これにより、sleepisol＋は睡眠に課題を抱える方々に対し、日常生活の中で取り入れやすい新たな睡眠コンディショニング手段として、有力な選択肢の一つとなっています。

日本市場での展望

事業初期に実施した日本国内クラウドファンディングでは、多くの反響と高評価レビューが寄せられ、日本国内でもsleepisol＋への関心の高さがうかがえる結果となりました。

こうした反響を背景に、sleepisol＋は、日本市場において、睡眠に悩む方々に向けた新たな選択肢として、生活者市場に加え、健康経営や福利厚生分野での活用も見据えています。

さらに今後はEC販売を軸に、多くの方に手に取っていただけるよう、ポップアップイベントや店舗での展示販売などの接点を増やし、段階的に展開を加速させていく予定です。

sleepisol＋（スリーピーソルプラス）について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/184189/table/2_1_4d4313602bf8bf2f09a18ffda3d5bd38.jpg?v=202606010951 ]sleepisol＋

【搭載モード】

・睡眠モード

・集中力モード

・ストレスモード

・安定モード

【使用方法】

ヘッドバンド型デバイスを装着し、目的に応じたモードを選択するだけの簡単操作。

【販売サイト】

sleepisol公式サイト：https://sleepisol.jp/

【お問い合わせ先】

お客様サポート：03-6381-6571

会社概要

株式会社LEESOLは、「睡眠とストレスで悩んでいる全世界の10億人以上の人生を改善する」を理念に、2017年に韓国で設立されたスリープテック企業です。

独自の脳波同調技術「CS-tACS」を活用し、睡眠の質改善やリラックス、集中力向上などをサポートする次世代型スリープケアデバイス「sleepisol」の開発・展開を行っています。

韓国国内での臨床研究やCES 2025 Innovation Award

”Beauty&Personal care”部門受賞などを通じて技術力と信頼性を高めながら、睡眠課題解決に向けた新たな選択肢として、生活者向け製品の展開に加え、健康経営・福利厚生領域での活用拡大にも取り組んでいます。

会社名：株式会社LEESOL

共同代表：イ・スンウ、クォン・グソン

本社：釜山広域市 東区 中央大路214番キル7-8,24階

研究所/ソウル事務所：韓国 ソウル特別市 江南区 奉恩寺路310,9階

事業内容：スリープケアデバイス「sleepisol」の開発・販売

設立：2017年10月