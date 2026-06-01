日本の機能性ヨーグルト市場レポート 2025～2035年 ― トレンド、成長要因、市場セグメンテーション、および10年間の市場予測
KD Market Insightsは、「日本の機能性ヨーグルト市場の将来トレンドおよび機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートを発表いたします。本レポートでは、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を提供しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、および市場投入戦略（GTM戦略）の把握を行っています。
日本の機能性ヨーグルト市場：腸内環境改善と健康長寿への関心が力強い成長を牽引
日本の機能性ヨーグルト市場は、高齢化の進展、健康意識の高まり、そして信頼性の高い健康表示を可能にする高度な規制制度を背景に、力強い成長を遂げています。日本の消費者は、免疫機能のサポート、血圧の調整、消化機能の改善など、基本的な栄養価を超える健康効果を持つ食品を求める傾向を強めており、機能性ヨーグルトはプロバイオティクス、ペプチド、その他の生理活性成分を摂取するための有力な食品として注目されています。
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市場規模と成長見通し
調査レポートによると、日本の機能性ヨーグルト市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）7.3％で成長し、2035年末までに市場規模は57億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は28億米ドルでした。
市場セグメンテーション
日本の機能性ヨーグルト市場は、消費者の嗜好や製品戦略の違いを示すいくつかの重要な区分に分類できます。
用途別
プロバイオティクスヨーグルト（最大セグメント）：
日本の高度なプロバイオティクス研究と、腸内環境改善効果に対する消費者の高い信頼を背景に、最大の市場セグメントとなっています。これらの製品には、ビフィドバクテリウム（ビフィズス菌）やラクトバチルス（乳酸菌）など、臨床研究によって効果が裏付けられた特定の菌株が含まれています。
ギリシャヨーグルトおよび水切りヨーグルト（最も高い成長率）：
高タンパク質、濃厚な食感、高品質なイメージを背景に、製品タイプ別では最も高い年平均成長率（CAGR）が見込まれています。特に健康志向の消費者や、満腹感や筋肉維持を重視する層から支持を集めています。
低脂肪ヨーグルト：
体重管理を意識する消費者向けの重要なセグメントです。
植物由来成分配合オーガニックヨーグルト：
有機認証と機能性植物由来成分を組み合わせた成長中のニッチ市場です。
用途・健康訴求別
健康維持・ウェルネス（最大セグメント）：
消化器系の健康、免疫機能のサポート、総合的な健康維持を目的とした製品群です。ヨーグルトが健康促進食品として広く認識されていることが市場成長を支えています。
代謝健康（血圧・血糖値・中性脂肪）：
森永乳業の「トリプルヨーグルト」に代表される急成長分野で、血圧・血糖値・中性脂肪の改善を目的としています。
スポーツ栄養：
タンパク質補給や運動後の回復支援を求めるアクティブな消費者を対象としています。
体重管理：
低脂肪・高タンパク製品を中心とした、カロリー管理志向の消費者向け市場です。
スキンケア：
明治の「Wスキンケアヨーグルト」のように、紫外線対策や肌のうるおい維持を訴求する新興市場です。
日本の機能性ヨーグルト市場：腸内環境改善と健康長寿への関心が力強い成長を牽引
日本の機能性ヨーグルト市場は、高齢化の進展、健康意識の高まり、そして信頼性の高い健康表示を可能にする高度な規制制度を背景に、力強い成長を遂げています。日本の消費者は、免疫機能のサポート、血圧の調整、消化機能の改善など、基本的な栄養価を超える健康効果を持つ食品を求める傾向を強めており、機能性ヨーグルトはプロバイオティクス、ペプチド、その他の生理活性成分を摂取するための有力な食品として注目されています。
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市場規模と成長見通し
調査レポートによると、日本の機能性ヨーグルト市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）7.3％で成長し、2035年末までに市場規模は57億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は28億米ドルでした。
市場セグメンテーション
日本の機能性ヨーグルト市場は、消費者の嗜好や製品戦略の違いを示すいくつかの重要な区分に分類できます。
用途別
プロバイオティクスヨーグルト（最大セグメント）：
日本の高度なプロバイオティクス研究と、腸内環境改善効果に対する消費者の高い信頼を背景に、最大の市場セグメントとなっています。これらの製品には、ビフィドバクテリウム（ビフィズス菌）やラクトバチルス（乳酸菌）など、臨床研究によって効果が裏付けられた特定の菌株が含まれています。
ギリシャヨーグルトおよび水切りヨーグルト（最も高い成長率）：
高タンパク質、濃厚な食感、高品質なイメージを背景に、製品タイプ別では最も高い年平均成長率（CAGR）が見込まれています。特に健康志向の消費者や、満腹感や筋肉維持を重視する層から支持を集めています。
低脂肪ヨーグルト：
体重管理を意識する消費者向けの重要なセグメントです。
植物由来成分配合オーガニックヨーグルト：
有機認証と機能性植物由来成分を組み合わせた成長中のニッチ市場です。
用途・健康訴求別
健康維持・ウェルネス（最大セグメント）：
消化器系の健康、免疫機能のサポート、総合的な健康維持を目的とした製品群です。ヨーグルトが健康促進食品として広く認識されていることが市場成長を支えています。
代謝健康（血圧・血糖値・中性脂肪）：
森永乳業の「トリプルヨーグルト」に代表される急成長分野で、血圧・血糖値・中性脂肪の改善を目的としています。
スポーツ栄養：
タンパク質補給や運動後の回復支援を求めるアクティブな消費者を対象としています。
体重管理：
低脂肪・高タンパク製品を中心とした、カロリー管理志向の消費者向け市場です。
スキンケア：
明治の「Wスキンケアヨーグルト」のように、紫外線対策や肌のうるおい維持を訴求する新興市場です。