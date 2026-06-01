空気圧式回転グリッパーの世界市場2026年、グローバル市場規模（2本指グリッパー、3本指グリッパー）・分析レポートを発表
2026年6月1日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「空気圧式回転グリッパーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、空気圧式回転グリッパーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の空気圧式回転グリッパー市場は、2024年時点で3億3200万米ドル規模に達しており、2031年には5億800万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は6.3％と見込まれており、産業自動化やロボット導入拡大を背景に安定した成長が期待されています。
空気圧式回転グリッパーは、圧縮空気を動力源として把持および回転動作を実現する産業用装置です。歯車やウォームギアなどの機械伝達機構によって回転動作を行い、ピストンの直線運動によって開閉動作を制御します。構造が比較的シンプルで、柔軟な動作や保守性に優れており、多様な把持・搬送作業に対応可能です。
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【市場成長の背景】
市場成長の主な要因として、産業自動化需要増加、ロボット導入拡大、人手不足対応、高精度生産需要増加などが挙げられます。
特に製造業では、生産効率向上や品質安定化を目的として自動化設備導入が進んでおり、空気圧式回転グリッパーへの需要が拡大しています。また、食品加工、物流、電子機器製造など幅広い分野で自動搬送技術の重要性が高まっています。
さらに、空気圧システムは比較的低コストかつ高耐久性を備えているため、多くの産業現場で採用されています。
本レポートでは、米国の関税制度や国際政策変化についても分析されており、これらが競争構造、地域経済、供給網の安定性へ与える影響について詳しく検討されています。
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【市場セグメント分析】
市場は製品タイプ別と用途別に分類されています。
製品タイプ別では、「2本指グリッパー」「3本指グリッパー」「その他」に分類されています。2本指グリッパーはシンプルな把持構造を持ち、一般的な搬送用途で広く利用されています。一方、3本指グリッパーはより安定した把持性能を持ち、不規則形状部品や高精度作業用途で需要が増加しています。
用途別では、「食品加工」「産業製造」「物流・倉庫」「その他」に分類されています。特に産業製造分野は最大市場となっており、自動組立や搬送用途が市場成長を支えています。また、物流・倉庫分野でも自動仕分け設備需要拡大に伴い市場成長が進んでいます。
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【地域別動向】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが主要市場として分析されています。
アジア太平洋地域は、中国、日本、韓国を中心に製造業自動化が進展しており、世界最大市場となっています。特に中国では工場自動化投資が急増しており、産業用ロボット関連需要が市場成長を支えています。
日本市場では高度な製造技術を背景に高精度自動化設備需要が安定しています。韓国市場でも電子機器産業向け自動化需要が増加しています。
北米市場では物流自動化や先端製造業投資が市場成長を支えており、欧州市場では産業効率化や省人化需要が拡大しています。
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【競争環境】
市場には多数の空気圧機器メーカーや自動化機器メーカーが参入しており、競争が活発化しています。主要企業としては、SMC Corporation、Emerson Electric Co.、CHELIC Corporation、Mindman Industrial Co. Ltd.、FESTO、ZIMMER GROUPなどが挙げられています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「空気圧式回転グリッパーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、空気圧式回転グリッパーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の空気圧式回転グリッパー市場は、2024年時点で3億3200万米ドル規模に達しており、2031年には5億800万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は6.3％と見込まれており、産業自動化やロボット導入拡大を背景に安定した成長が期待されています。
空気圧式回転グリッパーは、圧縮空気を動力源として把持および回転動作を実現する産業用装置です。歯車やウォームギアなどの機械伝達機構によって回転動作を行い、ピストンの直線運動によって開閉動作を制御します。構造が比較的シンプルで、柔軟な動作や保守性に優れており、多様な把持・搬送作業に対応可能です。
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【市場成長の背景】
市場成長の主な要因として、産業自動化需要増加、ロボット導入拡大、人手不足対応、高精度生産需要増加などが挙げられます。
特に製造業では、生産効率向上や品質安定化を目的として自動化設備導入が進んでおり、空気圧式回転グリッパーへの需要が拡大しています。また、食品加工、物流、電子機器製造など幅広い分野で自動搬送技術の重要性が高まっています。
さらに、空気圧システムは比較的低コストかつ高耐久性を備えているため、多くの産業現場で採用されています。
本レポートでは、米国の関税制度や国際政策変化についても分析されており、これらが競争構造、地域経済、供給網の安定性へ与える影響について詳しく検討されています。
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【市場セグメント分析】
市場は製品タイプ別と用途別に分類されています。
製品タイプ別では、「2本指グリッパー」「3本指グリッパー」「その他」に分類されています。2本指グリッパーはシンプルな把持構造を持ち、一般的な搬送用途で広く利用されています。一方、3本指グリッパーはより安定した把持性能を持ち、不規則形状部品や高精度作業用途で需要が増加しています。
用途別では、「食品加工」「産業製造」「物流・倉庫」「その他」に分類されています。特に産業製造分野は最大市場となっており、自動組立や搬送用途が市場成長を支えています。また、物流・倉庫分野でも自動仕分け設備需要拡大に伴い市場成長が進んでいます。
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【地域別動向】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが主要市場として分析されています。
アジア太平洋地域は、中国、日本、韓国を中心に製造業自動化が進展しており、世界最大市場となっています。特に中国では工場自動化投資が急増しており、産業用ロボット関連需要が市場成長を支えています。
日本市場では高度な製造技術を背景に高精度自動化設備需要が安定しています。韓国市場でも電子機器産業向け自動化需要が増加しています。
北米市場では物流自動化や先端製造業投資が市場成長を支えており、欧州市場では産業効率化や省人化需要が拡大しています。
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【競争環境】
市場には多数の空気圧機器メーカーや自動化機器メーカーが参入しており、競争が活発化しています。主要企業としては、SMC Corporation、Emerson Electric Co.、CHELIC Corporation、Mindman Industrial Co. Ltd.、FESTO、ZIMMER GROUPなどが挙げられています。