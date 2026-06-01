評価高まる「雑穀エキスパート講座」に続き、上位資格「雑穀アドバイザー講座」を今秋リニューアル
雑穀の知識を社会で活かす力へ。
地域振興・環境・食料安全保障の視点をカリキュラムに反映し、
実践型の講座へ再構成します。
一般社団法人日本雑穀協会（所在地：東京都中央区）は、
雑穀エキスパート認定者を対象とした上位資格講座である
「雑穀アドバイザー講座」について、
今秋のリニューアル開講に向け、
カリキュラム内容の再構成を進めています。
日本雑穀協会では、2005年より「雑穀エキスパート講座」を実施し、
これまでに約3,000名の認定者を輩出してきました。
近年では、講座内容を全面的に見直し、
雑穀の基礎知識に加え、加工特性や栄養、制度、社会的意義まで
体系的に広く学べる内容へとリニューアルし、
受講者からも高い評価をいただいています。
今回、その流れを上位資格講座である「雑穀アドバイザー講座」にも広げ、
雑穀に関する専門知識をさらに深めるとともに、
学んだ知識を社会の中で活かす力を高める
実践型のカリキュラムへと再構成いたします。
リニューアル後の講座では、従来の雑穀に関する専門的な学習内容に加え、
地域資源としての雑穀活用、商品開発、情報発信など、
実際の活動につながる内容を強化する予定です。
また、近年関心が高まっている
気候変動時代における食と農、環境、食料安全保障の視点も
カリキュラムに反映し、
雑穀を健康食材や食品素材としてだけでなく、
地域農業や食文化、多様な穀物利用を支える食料資源として捉える内容を
取り入れていきます。
これにより、雑穀アドバイザー認定者が、
それぞれの現場で雑穀の価値を的確に伝え、
活用できる力を高めることを目指します。
■ 雑穀アドバイザー講座リニューアルの主な方向性
今回のリニューアルでは、
以下のような視点をカリキュラムに反映していく予定です。
1．雑穀の専門知識を現場で活かす内容へ
2．地域振興・商品開発に活かせる視点を強化
3．環境・食料安全保障の視点を反映
4．伝える力・発信する力を高める
■ 今後の予定
リニューアル後の雑穀アドバイザー講座は、
雑穀エキスパート認定者を対象に、
今秋の開講を予定しています。
日本雑穀協会では、
今後も資格講座、商品評価、情報発信、地域振興、
会員・有資格者への活動支援などを通じて、
雑穀の健全な普及と市場形成に取り組んでまいります。
■ 一般社団法人 日本雑穀協会について
日本雑穀協会は、雑穀の普及と健全な市場形成を目的として、
資格講座による人材育成、
雑穀を活用した食品の評価・表彰制度「日本雑穀アワード」、
雑穀に関する情報発信、産地・企業・有資格者との連携など、
幅広い活動を行っています。
https://www.zakkoku.jp/
■ 日本雑穀協会の資格制度
https://www.zakkoku.jp/qualification-system
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350885/images/bodyimage1】
【本件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局：中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL：03-6661-7340 FAX：03-6661-7350
URL：https://www.zakkoku.jp/
E-mail：info@zakkoku.jp
配信元企業：一般社団法人 日本雑穀協会
地域振興・環境・食料安全保障の視点をカリキュラムに反映し、
実践型の講座へ再構成します。
一般社団法人日本雑穀協会（所在地：東京都中央区）は、
雑穀エキスパート認定者を対象とした上位資格講座である
「雑穀アドバイザー講座」について、
今秋のリニューアル開講に向け、
カリキュラム内容の再構成を進めています。
日本雑穀協会では、2005年より「雑穀エキスパート講座」を実施し、
これまでに約3,000名の認定者を輩出してきました。
近年では、講座内容を全面的に見直し、
雑穀の基礎知識に加え、加工特性や栄養、制度、社会的意義まで
体系的に広く学べる内容へとリニューアルし、
受講者からも高い評価をいただいています。
今回、その流れを上位資格講座である「雑穀アドバイザー講座」にも広げ、
雑穀に関する専門知識をさらに深めるとともに、
学んだ知識を社会の中で活かす力を高める
実践型のカリキュラムへと再構成いたします。
リニューアル後の講座では、従来の雑穀に関する専門的な学習内容に加え、
地域資源としての雑穀活用、商品開発、情報発信など、
実際の活動につながる内容を強化する予定です。
また、近年関心が高まっている
気候変動時代における食と農、環境、食料安全保障の視点も
カリキュラムに反映し、
雑穀を健康食材や食品素材としてだけでなく、
地域農業や食文化、多様な穀物利用を支える食料資源として捉える内容を
取り入れていきます。
これにより、雑穀アドバイザー認定者が、
それぞれの現場で雑穀の価値を的確に伝え、
活用できる力を高めることを目指します。
■ 雑穀アドバイザー講座リニューアルの主な方向性
今回のリニューアルでは、
以下のような視点をカリキュラムに反映していく予定です。
1．雑穀の専門知識を現場で活かす内容へ
2．地域振興・商品開発に活かせる視点を強化
3．環境・食料安全保障の視点を反映
4．伝える力・発信する力を高める
■ 今後の予定
リニューアル後の雑穀アドバイザー講座は、
雑穀エキスパート認定者を対象に、
今秋の開講を予定しています。
日本雑穀協会では、
今後も資格講座、商品評価、情報発信、地域振興、
会員・有資格者への活動支援などを通じて、
雑穀の健全な普及と市場形成に取り組んでまいります。
■ 一般社団法人 日本雑穀協会について
日本雑穀協会は、雑穀の普及と健全な市場形成を目的として、
資格講座による人材育成、
雑穀を活用した食品の評価・表彰制度「日本雑穀アワード」、
雑穀に関する情報発信、産地・企業・有資格者との連携など、
幅広い活動を行っています。
https://www.zakkoku.jp/
■ 日本雑穀協会の資格制度
https://www.zakkoku.jp/qualification-system
【本件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局：中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL：03-6661-7340 FAX：03-6661-7350
URL：https://www.zakkoku.jp/
E-mail：info@zakkoku.jp
配信元企業：一般社団法人 日本雑穀協会
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