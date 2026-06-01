【ジャン・リンホー出演】中国時代劇「四海重明～恋が光となる、その時まで～」が6月1日からBS11+で単品レンタル配信をスタート│第1話は無料配信中
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2026年6月1日（月）より中国時代劇「四海重明～恋が光となる、その時まで～」の単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350948/images/bodyimage1】
(C)BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.
中国時代劇「四海重明 ～恋が光となる、その時まで～」のあらすじ
弟子を皆殺しにした罪を着せられ追われる身の?煬（けいよう／ジャン・リンホー）。そして毒薬作りの名手で毒婦とあだ名される南顔（なんがん／ジン・ティエン）。偶然、?煬に窮地を救われた南顔は、なぜか?煬が母親と同じ病を患っていることを知る。実は南顔は何とか母の病を治そうと薬作りに打ち込んでいたのだった。2人の間にはなにか不思議な運命があるらしいが、その真相を知らないまま2人は惹かれあってゆく。しかしある悲劇がもとで?煬はいったん命を落とし、3年後、全ての記憶を失って目覚める……。果たして2人は再会できるのか？
キャスト
ジャン・リンホー（張凌赫）「寧安如夢」「雲之羽」「蒼蘭訣（そうらんけつ）～エターナル・ラブ～」「探偵麗女～恋に落ちたシャーロック姫」
ジン・ティエン（景甜）「半妖の司籐（スー・トン）姫 ～運命に導かれた愛～」「灼灼風流～宮中に咲く愛の華～」
スタッフ
監督：ウン・ダーグァン（温徳光）「瓔珞(エイラク)」「君、花海棠の紅にあらず」「恋心は玉の如き」
【配信開始日】
2026年6月1日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/shikaijumei?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/shikaijumei?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
単品レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
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中国時代劇「四海重明 ～恋が光となる、その時まで～」のあらすじ
弟子を皆殺しにした罪を着せられ追われる身の?煬（けいよう／ジャン・リンホー）。そして毒薬作りの名手で毒婦とあだ名される南顔（なんがん／ジン・ティエン）。偶然、?煬に窮地を救われた南顔は、なぜか?煬が母親と同じ病を患っていることを知る。実は南顔は何とか母の病を治そうと薬作りに打ち込んでいたのだった。2人の間にはなにか不思議な運命があるらしいが、その真相を知らないまま2人は惹かれあってゆく。しかしある悲劇がもとで?煬はいったん命を落とし、3年後、全ての記憶を失って目覚める……。果たして2人は再会できるのか？
キャスト
ジャン・リンホー（張凌赫）「寧安如夢」「雲之羽」「蒼蘭訣（そうらんけつ）～エターナル・ラブ～」「探偵麗女～恋に落ちたシャーロック姫」
ジン・ティエン（景甜）「半妖の司籐（スー・トン）姫 ～運命に導かれた愛～」「灼灼風流～宮中に咲く愛の華～」
スタッフ
監督：ウン・ダーグァン（温徳光）「瓔珞(エイラク)」「君、花海棠の紅にあらず」「恋心は玉の如き」
【配信開始日】
2026年6月1日（月）
【視聴ページ】
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【特集ページ】
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