「移動式質量分析計の世界市場」調査レポート（日本市場規模も記載）を発行、年平均20.7%で成長する見込み
2026年6月1日
H&Iグローバルリサーチ株式会社
*****「移動式質量分析計の世界市場」調査レポート（日本市場規模も記載）を発行、年平均20.7%で成長する見込み *****
H&Iグローバルリサーチ株式会社（本社：東京都中央区）は、「世界の移動式質量分析計市場」調査レポートを発行・販売します。移動式質量分析計の世界市場規模、市場動向、予測、関連企業情報などが含まれています。
本調査レポート（Global Mobile Mass Spectrometer Market 2026）は、移動式質量分析計市場の包括的な分析を提供し、現在の動向、市場力学、将来の見通しに焦点を当てています。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、新興市場などの主要地域を含む世界の移動式質量分析計市場を調査しています。また、移動式質量分析計の成長を促進する主な要因、業界が直面する課題、市場プレイヤーの潜在的な機会についても考察しています。
世界の移動式質量分析計市場規模は2024年に約230億円であり、今後5年間で年平均20.7%成長すると予測されます。
***** 本レポートの主な特徴 *****
移動式質量分析計市場に関する本調査レポートには、包括的なインサイトを提供し、関係者の意思決定を支援するためのいくつかの主要な特徴が含まれています。
【エグゼクティブサマリー】
移動式質量分析計市場の主要な調査結果、市場動向、主要なインサイトの概要を提供しています。
【市場概要】
当レポートでは、移動式質量分析計市場の定義、過去の推移、現在の市場規模など、包括的な概観を提供しています。また、タイプ別、アプリケーション別、地域別の市場セグメントを網羅し、各セグメントにおける主要促進要因、課題、機会を明らかにしています。
【市場ダイナミクス】
当レポートでは、移動式質量分析計市場の成長と発展を促進する市場ダイナミクスを分析しています。政府政策や規制、技術進歩、消費者動向や嗜好、インフラ整備、業界連携などの分析データを掲載しています。この分析により、関係者は移動式質量分析計市場の軌道に影響を与える要因を理解することができます。
【競合情勢】
当レポートでは、移動式質量分析計市場における競合情勢を詳細に分析しています。主要市場プレイヤーのプロフィール、市場シェア、戦略、製品ポートフォリオ、最新動向などを掲載しています。
【市場細分化と予測】
当レポートでは、移動式質量分析計市場をタイプ別、アプリケーション別、地域別など様々なパラメータに基づいて細分化しています。定量的データと分析に裏付けされた各セグメントごとの市場規模と成長予測を提供しています。これにより、関係者は成長機会を特定し、情報に基づいた投資決定を行うことができます。
【市場の課題と機会】
技術的ボトルネック、コスト制限、高い参入障壁など、移動式質量分析計が直面する主な課題を特定し分析しています。また、政府のインセンティブ、新興市場、利害関係者間の協力など、市場成長の機会も取り上げています。
【提言と結論】
このレポートは、消費者、政策立案者、投資家、インフラストラクチャプロバイダーなどの利害関係者に対する実用的な推奨事項で締めくくられています。これらの推奨事項はリサーチ結果に基づいており、移動式質量分析計市場内の主要な課題と機会に対処する必要があります。
***** 市場区分 ******
移動式質量分析計市場は種類別と用途別に分類されます。2019年から2030年までの期間において、セグメント間の成長により、種類別、用途別の市場規模の正確な計算と予測を提供します。
【種類別市場セグメント】
高分解能、中分解能、低分解能
【用途別市場セグメント】
環境試験、国土安全保障、迅速対応＆災害管理、陸軍、薬物検査、法医学検査、その他
【地域別市場セグメント】
北米市場：アメリカ、カナダ、メキシコ
ヨーロッパ市場：ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア
アジア市場：日本（国内）、中国、韓国、東南アジア、インド
その他：南米、中東・アフリカ
***** 主要章の概要 *****
・移動式質量分析計の定義、市場概要を紹介
・世界の移動式質量分析計市場規模
・移動式質量分析計メーカーの競争環境、価格、売上高、市場シェア、最新の開発計画、M&A情報などを詳しく分析
・移動式質量分析計市場をタイプ別に分析し、各セグメントの市場規模と発展可能性を掲載
・移動式質量分析計市場を用途別に分析し、各セグメントの市場規模と発展可能性を掲載
・各地域とその主要国の市場規模と発展可能性を定量的に分析
・主要企業のプロフィールを含め、企業の販売量、売上、価格、粗利益率、製品紹介、最近の開発など、市場における主要企業の基本的な状況を詳しく紹介
・世界の移動式質量分析計の地域別生産能力
・市場力学、市場の最新動向、推進要因と制限要因、業界のメーカーが直面する課題とリスク、業界の関連政策を分析
・産業の上流と下流を含む産業チェーンの分析
・レポートの要点と結論
***** 本調査レポートの詳細紹介ページ *****
・該当ページ：https://www.marketreport.jp/research/global-mobile-mass-spectrometer-hncgr-1480
・タイトル：移動式質量分析計の世界市場（2026年版）
・レポートコード：HNCGR-1480
・発行年月：2026年06月
・種類別セグメント：高分解能、中分解能、低分解能
・用途別セグメント：環境試験、国土安全保障、迅速対応＆災害管理、陸軍、薬物検査、法医学検査、その他
・調査対象地域：北米、ヨーロッパ、アジア、日本（国内）、アメリカ、中国、インドなど
【移動式質量分析計について】
移動式質量分析計とは、従来は研究所や分析室などの固定された環境で使用されてきた質量分析計を小型化・軽量化し、現場へ持ち運んで直接分析できるようにした分析機器です。質量分析計は試料中の分子や元素をイオン化し、その質量電荷比（m/z）を測定することで成分を特定する装置ですが、移動式質量分析計はこの高い分析能力を維持しながら、屋外や製造現場、災害現場などで迅速な測定を可能にしています。
移動式質量分析計の最大の特徴は、試料を研究施設へ持ち帰ることなく、その場でリアルタイム分析を実施できる点です。これにより分析結果を迅速に取得でき、意思決定のスピード向上に貢献します。また、小型化技術や省電力化技術の進歩により、バッテリー駆動が可能な機種も増えており、電源設備が限られた環境でも運用できます。さらに、操作性を重視した設計が採用されているため、専門知識を持つ分析技術者だけでなく、現場担当者による利用も進んでいます。
移動式質量分析計にはさまざまな種類があります。四重極質量分析計は構造が比較的シンプルで、小型化しやすく、環境分析やガス分析などに広く利用されています。イオントラップ型は高感度かつ多段階分析が可能で、複雑な化学物質の同定に適しています。飛行時間型（TOF）質量分析計は高速測定と高分解能を特徴としており、未知物質の解析や精密な成分分析に活用されています。また、近年では大気圧下で直接試料を分析できるイオン化技術と組み合わせた携帯型装置も開発されており、より幅広い用途への対応が進んでいます。
主な用途としては、環境モニタリング、化学プラントの保守管理、食品安全検査、医薬品製造管理、防衛・セキュリティ分野などが挙げられます。環境分野では大気汚染物質や有害化学物質の現場測定に利用され、迅速な状況把握を実現しています。食品分野では農薬残留物や異物混入の確認に活用され、安全性向上に貢献しています。また、防衛・安全保障分野では爆発物や化学剤、危険物質の検知に利用され、緊急時の初動対応を支援しています。さらに、医療分野では感染症診断やバイオマーカー分析への応用も期待されています。
このように、移動式質量分析計は高性能な分析機能と優れた携帯性を兼ね備えた先進的な分析機器です。小型化や高感度化、データ解析技術の進歩により、その活用範囲は今後さらに拡大すると考えられています。研究開発のみならず、産業、環境、安全保障、医療など多様な分野において、迅速かつ高精度な現場分析を実現する重要なツールとして注目されています。
***** 関連レポートのご案内 *****
移動式質量分析計の世界市場（2026年版）
https://www.marketreport.jp/research/global-mobile-mass-spectrometer-market-research-report-girc-052556
世界のハンドヘルド型対IED装置市場（2026年版）
https://www.marketreport.jp/research/global-handheld-counter-ied-hncgr-0968
***** H&Iグローバルリサーチ（株）会社概要 *****
・本社所在地：〒104-0033 東京都中央区新川1-6-12
・TEL：03-6555-2340 FAX：03-6869-4083 E-mail：pr@globalresearch.co.jp
・事業内容：市場調査サービス、調査資料・情報コンテンツの作成・販売、経営コンサルティングなど
・運営サイト：https://www.globalresearch.co.jp | https://www.marketsreport.jp
***** 本件に関するお問い合わせ先 *****
・H&Iグローバルリサーチ（株）マーケティング担当
・TEL：03-6555-2340、E-mail：pr@globalresearch.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350941/images/bodyimage1】
配信元企業：H&Iグローバルリサーチ株式会社
H&Iグローバルリサーチ株式会社
*****「移動式質量分析計の世界市場」調査レポート（日本市場規模も記載）を発行、年平均20.7%で成長する見込み *****
H&Iグローバルリサーチ株式会社（本社：東京都中央区）は、「世界の移動式質量分析計市場」調査レポートを発行・販売します。移動式質量分析計の世界市場規模、市場動向、予測、関連企業情報などが含まれています。
本調査レポート（Global Mobile Mass Spectrometer Market 2026）は、移動式質量分析計市場の包括的な分析を提供し、現在の動向、市場力学、将来の見通しに焦点を当てています。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、新興市場などの主要地域を含む世界の移動式質量分析計市場を調査しています。また、移動式質量分析計の成長を促進する主な要因、業界が直面する課題、市場プレイヤーの潜在的な機会についても考察しています。
世界の移動式質量分析計市場規模は2024年に約230億円であり、今後5年間で年平均20.7%成長すると予測されます。
***** 本レポートの主な特徴 *****
移動式質量分析計市場に関する本調査レポートには、包括的なインサイトを提供し、関係者の意思決定を支援するためのいくつかの主要な特徴が含まれています。
【エグゼクティブサマリー】
移動式質量分析計市場の主要な調査結果、市場動向、主要なインサイトの概要を提供しています。
【市場概要】
当レポートでは、移動式質量分析計市場の定義、過去の推移、現在の市場規模など、包括的な概観を提供しています。また、タイプ別、アプリケーション別、地域別の市場セグメントを網羅し、各セグメントにおける主要促進要因、課題、機会を明らかにしています。
【市場ダイナミクス】
当レポートでは、移動式質量分析計市場の成長と発展を促進する市場ダイナミクスを分析しています。政府政策や規制、技術進歩、消費者動向や嗜好、インフラ整備、業界連携などの分析データを掲載しています。この分析により、関係者は移動式質量分析計市場の軌道に影響を与える要因を理解することができます。
【競合情勢】
当レポートでは、移動式質量分析計市場における競合情勢を詳細に分析しています。主要市場プレイヤーのプロフィール、市場シェア、戦略、製品ポートフォリオ、最新動向などを掲載しています。
【市場細分化と予測】
当レポートでは、移動式質量分析計市場をタイプ別、アプリケーション別、地域別など様々なパラメータに基づいて細分化しています。定量的データと分析に裏付けされた各セグメントごとの市場規模と成長予測を提供しています。これにより、関係者は成長機会を特定し、情報に基づいた投資決定を行うことができます。
【市場の課題と機会】
技術的ボトルネック、コスト制限、高い参入障壁など、移動式質量分析計が直面する主な課題を特定し分析しています。また、政府のインセンティブ、新興市場、利害関係者間の協力など、市場成長の機会も取り上げています。
【提言と結論】
このレポートは、消費者、政策立案者、投資家、インフラストラクチャプロバイダーなどの利害関係者に対する実用的な推奨事項で締めくくられています。これらの推奨事項はリサーチ結果に基づいており、移動式質量分析計市場内の主要な課題と機会に対処する必要があります。
***** 市場区分 ******
移動式質量分析計市場は種類別と用途別に分類されます。2019年から2030年までの期間において、セグメント間の成長により、種類別、用途別の市場規模の正確な計算と予測を提供します。
【種類別市場セグメント】
高分解能、中分解能、低分解能
【用途別市場セグメント】
環境試験、国土安全保障、迅速対応＆災害管理、陸軍、薬物検査、法医学検査、その他
【地域別市場セグメント】
北米市場：アメリカ、カナダ、メキシコ
ヨーロッパ市場：ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア
アジア市場：日本（国内）、中国、韓国、東南アジア、インド
その他：南米、中東・アフリカ
***** 主要章の概要 *****
・移動式質量分析計の定義、市場概要を紹介
・世界の移動式質量分析計市場規模
・移動式質量分析計メーカーの競争環境、価格、売上高、市場シェア、最新の開発計画、M&A情報などを詳しく分析
・移動式質量分析計市場をタイプ別に分析し、各セグメントの市場規模と発展可能性を掲載
・移動式質量分析計市場を用途別に分析し、各セグメントの市場規模と発展可能性を掲載
・各地域とその主要国の市場規模と発展可能性を定量的に分析
・主要企業のプロフィールを含め、企業の販売量、売上、価格、粗利益率、製品紹介、最近の開発など、市場における主要企業の基本的な状況を詳しく紹介
・世界の移動式質量分析計の地域別生産能力
・市場力学、市場の最新動向、推進要因と制限要因、業界のメーカーが直面する課題とリスク、業界の関連政策を分析
・産業の上流と下流を含む産業チェーンの分析
・レポートの要点と結論
***** 本調査レポートの詳細紹介ページ *****
・該当ページ：https://www.marketreport.jp/research/global-mobile-mass-spectrometer-hncgr-1480
・タイトル：移動式質量分析計の世界市場（2026年版）
・レポートコード：HNCGR-1480
・発行年月：2026年06月
・種類別セグメント：高分解能、中分解能、低分解能
・用途別セグメント：環境試験、国土安全保障、迅速対応＆災害管理、陸軍、薬物検査、法医学検査、その他
・調査対象地域：北米、ヨーロッパ、アジア、日本（国内）、アメリカ、中国、インドなど
【移動式質量分析計について】
移動式質量分析計とは、従来は研究所や分析室などの固定された環境で使用されてきた質量分析計を小型化・軽量化し、現場へ持ち運んで直接分析できるようにした分析機器です。質量分析計は試料中の分子や元素をイオン化し、その質量電荷比（m/z）を測定することで成分を特定する装置ですが、移動式質量分析計はこの高い分析能力を維持しながら、屋外や製造現場、災害現場などで迅速な測定を可能にしています。
移動式質量分析計の最大の特徴は、試料を研究施設へ持ち帰ることなく、その場でリアルタイム分析を実施できる点です。これにより分析結果を迅速に取得でき、意思決定のスピード向上に貢献します。また、小型化技術や省電力化技術の進歩により、バッテリー駆動が可能な機種も増えており、電源設備が限られた環境でも運用できます。さらに、操作性を重視した設計が採用されているため、専門知識を持つ分析技術者だけでなく、現場担当者による利用も進んでいます。
移動式質量分析計にはさまざまな種類があります。四重極質量分析計は構造が比較的シンプルで、小型化しやすく、環境分析やガス分析などに広く利用されています。イオントラップ型は高感度かつ多段階分析が可能で、複雑な化学物質の同定に適しています。飛行時間型（TOF）質量分析計は高速測定と高分解能を特徴としており、未知物質の解析や精密な成分分析に活用されています。また、近年では大気圧下で直接試料を分析できるイオン化技術と組み合わせた携帯型装置も開発されており、より幅広い用途への対応が進んでいます。
主な用途としては、環境モニタリング、化学プラントの保守管理、食品安全検査、医薬品製造管理、防衛・セキュリティ分野などが挙げられます。環境分野では大気汚染物質や有害化学物質の現場測定に利用され、迅速な状況把握を実現しています。食品分野では農薬残留物や異物混入の確認に活用され、安全性向上に貢献しています。また、防衛・安全保障分野では爆発物や化学剤、危険物質の検知に利用され、緊急時の初動対応を支援しています。さらに、医療分野では感染症診断やバイオマーカー分析への応用も期待されています。
このように、移動式質量分析計は高性能な分析機能と優れた携帯性を兼ね備えた先進的な分析機器です。小型化や高感度化、データ解析技術の進歩により、その活用範囲は今後さらに拡大すると考えられています。研究開発のみならず、産業、環境、安全保障、医療など多様な分野において、迅速かつ高精度な現場分析を実現する重要なツールとして注目されています。
***** 関連レポートのご案内 *****
移動式質量分析計の世界市場（2026年版）
https://www.marketreport.jp/research/global-mobile-mass-spectrometer-market-research-report-girc-052556
世界のハンドヘルド型対IED装置市場（2026年版）
https://www.marketreport.jp/research/global-handheld-counter-ied-hncgr-0968
***** H&Iグローバルリサーチ（株）会社概要 *****
・本社所在地：〒104-0033 東京都中央区新川1-6-12
・TEL：03-6555-2340 FAX：03-6869-4083 E-mail：pr@globalresearch.co.jp
・事業内容：市場調査サービス、調査資料・情報コンテンツの作成・販売、経営コンサルティングなど
・運営サイト：https://www.globalresearch.co.jp | https://www.marketsreport.jp
***** 本件に関するお問い合わせ先 *****
・H&Iグローバルリサーチ（株）マーケティング担当
・TEL：03-6555-2340、E-mail：pr@globalresearch.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350941/images/bodyimage1】
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