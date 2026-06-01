ＪＡ全農は、明日６月２日（火）から８月９日（日）までの間、産地直送通販サイト「ＪＡタウン」で上半期最大級のイベント「お中元特集」を実施します。 本特集では、桃やぶどうなど夏に旬を迎える果物を中心に、産地自慢の和牛や加工品、猛暑の夏に嬉しいゼリーやアイスクリーム、水産物などの各地の魅力的な商品を豊富に取り揃えています。さらに、早期注文でお得にご購入いただける「早割商品」もご用意しており、大切な方への贈り物はもちろん、ご自宅で楽しむ“ご褒美ギフト”としてもご利用いただけます。 ＪＡタウンは、産地直送の仕組みにより、農産物の鮮度維持と販路拡大、元気な産地づくりを応援します。

https://www.ja-town.com/shop/e/eT1/

■特別感のある「果物ギフト」の人気

ＪＡタウンの直近データ（令和８年４月～５月）によると、果物カテゴリの購入金額は前年同期比で約２０％増加しており、伸長が顕著となっています。さらに、検索キーワードでは「果物×ギフト」といった検索数が前年を約１５％上回っており、「人に贈る価値ある商品」を求めるニーズの高まりがうかがえます。 近年は、物価上昇の影響を背景に“量より質”を重視する消費行動が強まる中で、「特別感のある果物ギフト」の人気が根強く続いています。

■猛暑予想の夏に向けた「涼を贈る」ニーズ

今年も全国的に猛暑が予想される中、見た目にも涼やかで、冷やして楽しめる商品への関心が高まることが見込まれます。ＪＡタウンでは、冷やして美味しいゼリーやアイスなど、“涼を感じるギフト”も拡充しています。「暑い夏にこそ喜ばれる贈り物」という観点から、季節感のある商品の提供を強化しています。

■産地の現状と「購入が応援になる」仕組み

ＪＡタウンで取り扱う果物をはじめとする農産物の産地では、高齢化や後継者不足により離農が進んでおり、産地維持が大きな課題です。特に果物は栽培に手間と年数がかかるため、担い手不足の影響を受けやすい作物です。そうした中、ＪＡタウンの産地直送の仕組みは、生産者の販路確保と鮮度確保に直結しており、「消費がそのまま産地の支援につながる」特徴があります。 今年のお中元では、単なる贈り物としてだけでなく、「日本の産地を応援するギフト」としての価値も提案していきます。

■キャンペーン概要

１．先着2,000名様500円クーポンプレゼントキャンペーン概要 対象期間：令和８年６月２日（火）～７月５日（日） 内 容：先着2,000名様に「その場で使えるクーポン500円分」をプレゼントします。 ※予定数に到達次第終了となります。 ※クーポンの使用にはＪＡタウンの会員登録が必要となります。 対象商品：ＪＡタウン内の「お中元特集」ページに掲載されている商品 ２．抽選で100名様に1,000円クーポンプレゼントキャンペーン概要 対象期間：令和８年６月２日（火）～８月９日（日） 内 容：対象商品を総額7,000円以上ご購入いただいた方のなかから抽選で100名様に「後日使えるクーポン1,000円分」をプレゼントします。 対象商品：ＪＡタウン内の「お中元特集」ページに掲載されている商品

ＪＡタウンは、認知拡大と集客強化に取り組み、令和７年度の流通額は前年から１４％増の４８億円と過去最高となりました。商品数は13,200点、会員数は昨年７月に100万人を突破し、現在は108万人となっています。 その背景には、差別化商品の拡大、法人向け需要の取り込み、情報発信の強化などが挙げられます。特に情報発信では、Xのフォロワー数が約４５万人、Instagramのフォロワー数が約１０万人、YouTubeの登録者数が約117万人と、ＪＡグループ内では最大規模となっていることがあります。商品販売プラットフォーム、利用者への重要な情報発信ツールとしての役割も果たしています。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全農が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown