¤Ê¤¼¤½¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¿äÏÀº¬µò¤òÀâÌÀ¤Ç¤­¤ë¥Þ¥ë¥Á¥â¡¼¥À¥ëXAIµ»½Ñ¤ò³ÎÎ© ¡Á¿Í¤ÈAI¡¢AI¤ÈAI¤Î¿®Íê¤ò¶¯²½¤·¡¢°Â¿´¤Ç¤­¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹°Õ»×·èÄê¤äAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÏ¢·È¤Ê¤É¤ò¼Â¸½¡Á

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Hudson, Drew A., and Christopher D. Manning. "Gqa: A new dataset for real-world visual reasoning and compositional question answering." Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2019.
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Hudson, Drew A., and Christopher D. Manning. "Gqa: A new dataset for real-world visual reasoning and compositional question answering." Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2019.
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