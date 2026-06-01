祇園四条駅９番出口から徒歩１分！少し先の未来を感じる空間「2050 coffee 祇園白川店」2026年8月7日グランドオープン





















カフェラテ ICE&HOTオープンと同時に提供するエスプレッソラテは、シングルオリジン「Fairfield Dark」を使用。コロンビア北東部、セラニア・デル・ペリハ西斜面の標高1,200〜1,700メートルで栽培され、エクスポーターのFairfieldTradingを通じて届くロットです。FairfieldTradingは、インポーターSYU・HA・RIと共同で「COLOMBIA WASHED COFFEE FESTIVAL」を毎年開催し、上位ロットには農家へ直接プレミアムを還元することで品質向上を支える取り組みを続けています。2050 coffeeでは、シングルオリジンで「どの豆を使っているか」をオープンにし、選ぶ理由まで伝わる一杯を目指します。抹茶ラテ ICE＆HOT抹茶は世界的な需要の高まりに対して、短期的に供給を増やしにくい素材です。2050 coffeeでは、つくり手と産地の時間軸を尊重しながら、長く続く関係性の中で調達を続けています。使用しているのは、静岡・本山（ほんやま）で育った「Aoi 葵」ブレンド。安倍川流域の山間で、寒暖差と川霧の自然遮光が、澄んだ香りと上品な甘み、心地よい余韻のある渋みを育みます。産地に根ざしてお茶づくりを続けるTHE CRAFT FARMが、ミルクと合わせた時に最も良さが出るよう仕立ててくださいました。抹茶オーツラテは、Aoiの香りと旨みが主役になるよう、オーツミルクときび砂糖をほんの少しだけ。抹茶の輪郭が残る、やさしい一杯に仕上げました。※画像はイメージです。※内容・価格等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。