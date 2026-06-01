株式会社グローバルインフォメーション、ウェブサイトをリニューアル

株式会社グローバルインフォメーションリニューアル後のトップページ

株式会社グローバルインフォメーション（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：樋口 荘祐、証券コード：4171）は、このたび、市場調査レポートなどを販売する公式サービスサイト（https://www.gii.co.jp/）をリニューアルしましたので、お知らせします。

必要な業界動向・市場予測に関する資料は、探すより先に、グローバルインフォメーション(GII)にお任せください――私たちのこのような思いを伝えられるよう、今回のリニューアルではページ構成・デザインを見直し、目的の情報への到達がより容易になるよう、ウェブサイト全体を刷新しました。

GIIは、180社の海外市場調査会社と連携し、30万点を超える市場調査レポートを提供し、個別のニーズに応じて、委託調査、年間契約型の情報サービスにも対応しています。

専任スタッフがお客様の「情報コンシェルジュ」として、日本語でのサポートを行い、情報ニーズにマッチした最適なレポート、委託調査、情報サービスをご提案します。

ご自身で業界動向・市場予測・競合分析などの情報を探すのではなく、GIIの「情報コンシェルジュ」にご相談いただくことで、最適かつ最短で、必要な情報への到達を可能にします。

今回リニューアルしたGIIのサービスサイトは、お客様の情報および調査ニーズにおける解決の起点として機能します。

リニューアルの主なポイント

海外市場情報は、“探す”から“任せる”へ。

- ナビゲーションの再設計「レポートを探したい」といった「やりたいこと」を起点としたアクションが行えるように、また、必要な情報までの到達が速くなるように、グローバルメニューを見直し、直観的に使えるようにナビゲーションを再設計しました。- 情報の見やすさの改善市場調査レポートの発行日、ページ情報、翻訳ツール提供対象などの情報の配置を見直し、必要な情報への到達が速くなるよう、デザインおよび配置を改善しました。- 操作性の向上必要な情報にすぐにアクセスできるよう、ウェブサイト全体の構成を整理しました。また、無料で行っているセミナー/ウェビナーの案内ページなどへのアクセスの改善を図り、サイト全体での回遊性を高めました。- ブランドメッセージトップページでのブランドメッセージ、画像およびデザインの変更により、これまでの「他にはないレポートもお取り扱い」「多くのレポートをお取り扱い」というイメージから一歩進んだ、GIIだからこそできる調査ニーズに寄り添ったサポートの姿勢を明確にしました。

これまでも、そして、これからも、GIIは、皆様の海外市場調査に伴走します。

グローバルインフォメーション 会社概要

会社名：株式会社グローバルインフォメーション

代表者：代表取締役社長 樋口 荘祐

所在地：神奈川県川崎市麻生区万福寺 1-2-3 アーシスビル 7F

URL：https://www.gii.co.jp

事業内容：海外市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、カスタム調査の受託、国際会議・展示会の代理販売

本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先

株式会社グローバルインフォメーション マーケティング部

TEL：044-952-0102

E-mail：ginfo@gii.co.jp