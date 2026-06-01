岩手県の産地直送レタスを商品に使用『モスの産直野菜フェスタ』岩手県にて開催！

株式会社モスフードサービス

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：中村 栄輔、本社：東京都品川区）は、2026年6月19日（金）～ 6月21日（日）の3日間、岩手県のモスバーガー全12店舗で、生のレタスを使うすべての商品に岩手県のモスの契約農家である「JA新いわて岩手町レタスグループ」のレタスを使用する『モスの産直野菜フェスタ』を開催します。また同時に、地域・期間限定商品も販売します。

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『モスの産直野菜フェスタ』は、2014年より各地で始まったもので、日頃よりモスバーガー店舗をご愛顧いただいている地域の方々やお客様に感謝の気持ちをこめて、地元のおいしい野菜をこの機会を通じて味わっていただくために実施しています。

期間中はレタスの入ったすべての商品に、「JA新いわて岩手町レタスグループ」直送のレタスを使用するほか、産地直送レタスをたっぷり使用した地域・期間限定商品『とびきり 大盛りレタス テリヤキバーガー』を販売します。県内で生産されたレタスの味わいを、ぜひお召し上がりください。

イベント初日である6月19日（金）の早朝には、店長と店舗スタッフが岩手県のモスの契約農家である「JA新いわて岩手町レタスグループ」の農場で収穫体験を行います。収穫体験は、店舗で使用する野菜がどのように栽培・収穫されるのかを実際に体験することで、採れたて野菜の価値を五感で感じ、生産者の方々との情報交換を通じて交流を深める機会となります。

●『とびきり 大盛りレタス テリヤキバーガー』（720円）

人気の『テリヤキバーガー』を国産牛100％使用のパティ※に変更し、さらにレタスを通常の約1.6倍に増量しました。オリジナルのテリヤキソースを絡めた国産牛パティとたっぷりのレタスに、ハーフマヨネーズタイプをのせています。しっかりとした肉感のパティと、産地から直送したみずみずしいレタスをお楽しみいただける、産直野菜フェスタならではのハンバーガーです。

※ パティに含まれる牛肉は、100%国産です。

＜「モスの産直野菜フェスタ」概要＞

■販売期間 ：2026年6月19日（金）～ 6月21日（日）の3日間

■販売店舗 ：岩手県のモスバーガー 全12店舗

■内容 ：

１.とびきり 大盛りレタス テリヤキバーガー（720円）を限定販売

＊「JA 新いわて岩手町レタスグループ」のレタスがなくなり次第、販売終了します。

２.レタスを使用したメニューに

「JA新いわて岩手町レタスグループ」産地直送レタスを使用

＊「JA 新いわて岩手町レタスグループ」のレタスがなくなり次第、県外のモスの契約農家のレタスを使用します。

＜店舗スタッフによるレタスの収穫体験 概要＞

■収穫日 ：2026年6月19日（金）6:00～（予定）＊雨天の場合は中止となります。

■収穫場所：岩手県岩手郡岩手町「JA新いわて岩手町レタスグループ」の農場

■参加者 ：対象店舗の店舗スタッフ約10～20名（予定）

モスフードサービスでは、「おいしさ、安全、健康」という考え方を大切にした商品を「真心と笑顔のサービス」とともに提供することに一貫して取り組んでいます。創業以来守り続けるアフターオーダーの姿勢や、日本の食文化を大切にした商品開発などを通じ、今後も私たちの使命である「食を通じて、世界中の人を幸せにすること。」を実践してまいります。

＜ご参考＞

●モスフードサービス企業サイト https://www.mos.co.jp/company/

●モスグループの環境・社会活動「モスの森」 https://www.mos.jp/mori/

●モス公式通販サイト「Life with MOS」 https://ec.mos.jp/

※本資料中の価格はすべて税込です。