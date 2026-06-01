日本で唯一の全国推定売上部数付き書籍ランキング 「オリコン上半期“本”ランキング 2026」の本棚が神保町に登場 期間限定でシェア型書店「ほんまる」に出店
オリコン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 直也）は、2026年6月1日（月）から7月31日（金）までの2ヵ月間、直木賞作家・今村翔吾氏が手がける東京都・神保町のシェア型書店「ほんまる」に、棚主として期間限定で出店いたします。
シェア型書店とは、個人や企業が書店の中にある本棚の一部を借りて「棚主」として自分の好きな本などを自由に並べて販売できる形態の書店です。
オリコンの棚では、5月26日に発表した「第19回 オリコン上半期“本”ランキング 2026」より、単行本などの一般書籍部門にあたる「オリコン上半期BOOKランキング 2026」および文庫作品の売上をまとめた「オリコン上半期文庫ランキング 2026」の各TOP10作品を展示・販売しております。
シェア型書店「ほんまる」
「ほんまる」の本棚１.
「ほんまる」の本棚２.
出店概要
期間 ：2026年6月1日（月）～7月31日（金）［期間限定］
場所 ：シェア型書店「ほんまる 神保町店」（東京都千代田区神田神保町2-23 1F / 1BF）
営業時間：11:30～19:00（年中無休 ※お盆・年末年始を除く）
内容 ：「オリコン上半期“本”ランキング2026」ランクイン作品
「ほんまる」公式HP： https://www.honmaru.me/
オリコン“本”ランキングとは
書籍を販売している全国の書店およびWEB通販の週間売上をもとに、全国推定売上部数を算出し順位付けしたもの。スタートは2008年4月。「BOOK」「コミック」「文庫」の主要3部門。「BOOK」は「ビジネス書」「写真集」「文芸書」などのジャンル別、「新書」「ムック」などの形態別も発表。毎週月曜日分から翌日曜日分までの売り上げ部数を「週間ランキング」として集計し毎週発表しているほか、「上半期ランキング」、「年間ランキング」も発表しています。
＜主要3部門＞
●BOOK
●コミック
●文庫
＜BOOKランキング ジャンル別＞
●文芸書
●自己啓発書
●写真集
●美容・ダイエット
●コミックエッセイ
●ゲーム攻略本
●スポーツ関連本
●新書ノベルス ※
●ビジネス書
●タレント本 ※
●ファッション
●料理・グルメ
●児童書
●テレビ番組関連本
●旅行ガイド
※「タレント本」および「新書ノベルス」は上半期・年間ランキングのみ発表
＜BOOKランキング 形態別＞
●新書
●ムック
調査協力店：全国書店4,092店舗（WEB通販含む）
※2026/5/25付現在
ア：
アスマート、ANIPLEX+、アニメイト、アニメイト オンラインショップ、
Amazon.co.jp、今井書店、ヴィレッジヴァンガード、ヴィレッジヴァンガード オンラインストア、WAY書店（オー・エンターテイメント）、江崎書店 本店（静岡県）、NICリテールズ（リブロ、オリオン書房、あゆみBOOKS、積文館書店、BOOKSえみたす 他）、大垣書店
カ：
紀伊國屋書店、紀伊國屋ウェブストア、京アニショップ！、くまざわ書店（くまざわ書店、いけだ書店、ACADEMIA）、 ゲオ、ゲーマーズ、ゲーマーズ オンラインショップ、コーチャンフォーグループ（リラィアブル）、corazon
サ：
三省堂書店、三洋堂書店、G-DIRECT、ジュンク堂書店・丸善書店、書泉、Shoport、silkroadstore、ステラワース、STORE by UtaTen(R)、精文館書店、セブンネットショッピング、ソニー・ミュージックショップ
タ：
タワーレコード、タワーレコード オンライン、TSUTAYA・蔦屋書店、Talkport
ナ：
ネオ・ウィング、乃木坂46 Mobile、信長書店
ハ：
明屋書店、Fanplus、フタバ図書、BOOK EXPRESS（BOOK EXPRESS、BOOK COMPASS）、BOOKSなかだ、BOOKS隆文堂（東京都）、ブックファースト（アミーゴ書店、Avanti Book Center）、芳林堂書店
マ：
未来屋書店（未来屋書店、アシーネ 他）
ヤ：
八重洲ブックセンター、有隣堂
ラ：
楽天ブックス、LAPONE STORE、ローソンエンタテインメント （HMV店舗、HMV ONLINE）
ワ：
WonderGOO