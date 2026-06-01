旨味弾ける天然の贅沢！ 6月1日スタート！ おにぎり専門店「ぼんご」にてアラスカシーフードおにぎりフェア開催　アラスカ産すじこと極旨明太子を堪能！

アラスカシーフードマーケティング協会 日本事務所

アラスカシーフードマーケティング協会（本部：米国アラスカ州ジュノー）は、行列の絶えないおにぎりの名店、大塚「ぼんご」（東京都豊島区、公式HP：onigiribongo.info(https://www.onigiribongo.info/)）が2026年6月1日（月）～6月13日（土）の期間に開催する、100%天然のアラスカ産すじこと明太子を使用したおにぎりを提供する「アラスカシーフードおにぎりフェア」に協賛いたします。

「ぼんご」では、数あるメニューの中でも「すじこ」が1位2位を争う圧倒的な大人気メニューとなっています。同店では、アラスカ産すじこが持つ優れた品質と美味しさを高く評価いただき、日頃から獲れたての紅鮭の卵をアラスカ現地で塩漬けにしたすじこを使用したおにぎりを多くのお客様に提供されています。

4回目となる今回のフェアでは、「ぼんご」が以前からアラスカ産にこだわって提供している「すじこ」に加え、アラスカで漁獲されたスケソウダラの卵を原材料に使用した、厳選された「明太子」のおにぎりを期間限定で販売いたします。どちらの具材も、「ぼんご」ならではのふっくらとしたおにぎりと相性抜群です。食した時に口の中で広がり、お米一粒一粒が感じられる卓越した技を通して、アラスカの大自然が育んだ風味豊かでサステイナブルな海の恵みをぜひご堪能ください。

アラスカシーフードおにぎりフェア 実施概要

- 実施期間：2026年6月1日（月）～13日（土）- 実施店舗：大塚「ぼんご」（東京都豊島区北大塚2-27-5）

＜対象商品＞

【アラスカ産すじこ】

行列の絶えない「ぼんご」の数あるメニューの中でも、常にトップクラスの人気を誇る看板具材です。使用しているアラスカ産紅鮭のすじこは、凝縮された濃厚な旨味と深いコクが特徴。じっくり熟成された風味豊かな味わいは、主役として抜群の存在感を発揮します。

【アラスカ産辛子明太子】

今回のフェアでは、アラスカ産の原卵にこだわった辛子明太子作りで定評のある、福岡県の「株式会社 源（みなもと）」の辛子明太子を特別に使用しています。原料には、アラスカの冷たく清らかな海で育った天然スケソウダラの卵を100%使用。口の中でプチプチと弾ける際立つ粒感と、素材本来の豊かな旨味が特徴の極上の味わいです。「ぼんご」ならではのふっくらとしたご飯の甘みを、この上質な辛子明太子が抜群の相性で引き立てます。

アラスカシーフードについて

手付かずの大自然が残る豊かな海で育まれたアラスカシーフードは、100%天然です。現地では、先進的な漁業管理をはじめとした持続可能な漁業への取り組みにより、貴重な水産資源を守りながら、長期にわたる安定した供給体制を維持しています。その上質な味わいは、ご家庭の食卓やスーパーの鮮魚売場、さらには専門店のおにぎりの具材としても広く親しまれ、高い評価を得ています。

アラスカシーフードマーケティング協会について

アラスカシーフードマーケティング協会（ASMI）は、「持続可能（サステイナブル）」な水産資源を活用した経済発展を促進するために設立された、アラスカ州とアラスカ水産業界の官民パートナーシップです。アラスカ産水産商品の価値を向上させることを目的に、一般消費者、業界関係者を対象とした様々な活動を世界各国で展開しています。詳しくは公式ウェブサイト、公式SNSをご覧ください。

公式ウェブサイト： https://japanese.wildalaskaseafood.com/

Instagram： @alaskaseafoodjapan(https://www.instagram.com/alaskaseafoodjapan/)

Facebook： https://www.facebook.com/ASMIJapan/