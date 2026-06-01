【源氏総本店】たらばかにと鰻を贅沢に使った夏期間限定メニューを本日より販売

株式会社物語コーポレーション

株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が展開する『しゃぶとかに 源氏総本店 向山店』と『しゃぶとかに 源氏総本店 南越谷店』(以下、源氏総本店)は、たらばかにと鰻を贅沢に使った夏のご馳走を、2026年8月下旬まで販売いたします。

季節限定の商品について

夏の期間限定は、北海道産のたらばかにを石焼きで楽しめるほか、鰻棒寿司やかに焼売、お肉を贅沢に味わえる「たらばステーキ・鰻 すき焼きコース」と、「たらばステーキ・鰻 牛しゃぶコース」です。

単品でも、炭火で楽しむ「たらばかに炭火焼」や名物の「本ずわいかに石焼ステーキ」などをご用意。『源氏総本店』の夏のかに祭りをぜひご堪能ください。

詳細、ご予約はこちらより：https://www.genji-souhonten.jp/

※写真は三人盛りの盛り付け例です

※店舗や季節により仕入れが変わるため、メニューが異なる場合がございます

『しゃぶとかに 源氏総本店 』について

看板メニューのかにとしゃぶしゃぶの他、四季折々の食材を使ったお料理を落ち着いた空間でご堪能いただける和食専門店です。明るく開放的な店内では、ご家族でのお食事会はもちろん、ご宴会、お祝い事や弔事など多様にご利用いただけるよう、大小個室もご用意しております。

■店舗情報

・店名：『しゃぶとかに 源氏総本店 向山店』

・住所：愛知県豊橋市向山町字川北19-2

・電話：0532-63-4444

・営業時間：11:00～22:30

・店名：『しゃぶとかに 源氏総本店 南越谷店』

・住所：埼玉県越谷市南越谷1-115-1

・電話：048-961-5885

・営業時間：11:00～22:30

■源氏総本店公式URL：https://www.genji-souhonten.jp/

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年9月

所在地：愛知県豊橋市西岩田5丁目7-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年6月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年6月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/和牛焼肉 NIKUGEN/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内799店舗(うち直営539店舗、FC260店舗)、海外107店舗(2026年4月30日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/