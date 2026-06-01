大人気飲料「カルピス」と初コラボ ソースをすくって味わい広がる！爽やかで甘酸っぱいなめらかプリンが登場『メイトーのなめらかプリン カルピス入りソース』

協同乳業株式会社

協同乳業株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：深松 聖也）は、「メイトーのなめらかプリン」シリーズから、アサヒ飲料株式会社の飲料ブランド「カルピス」とコラボレーションした「メイトーのなめらかプリン カルピス入りソース」を6月15日（月）より全国のスーパーマーケット・コンビニエンスストアにて期間限定で発売いたします。

「カルピス」は、1919年に日本初の乳酸菌飲料として発売されたロングセラーブランドです。

今回新発売する「メイトーのなめらかプリン カルピス入りソース」は、その大人気飲料「カルピス」をソースに使用した、なめらかな食感のプリンです。濃厚でクリーミーなプリンに、「カルピス」ならではの爽やかで甘酸っぱい味わいが重なり、暑い季節でもすっきりと楽しめる仕上がりとなっています。また、「カルピス入りソース」は通常の2倍量*使用しており、スプーンですくうたびに、たっぷりのソースとプリンが織りなす味わいの変化をお楽しみいただけます。

パッケージには、「カルピス」を象徴する水玉模様をあしらい、コラボレーションならではの限定デザインに仕上げました。

このコラボレーションでしか味わえない、特別な「メイトーのなめらかプリン」をぜひご堪能ください。

*当社従来品比

※「カルピス」はアサヒ飲料株式会社の登録商標です。

【商品概要】

商品名 ：メイトーのなめらかプリン カルピス(R)入りソース

種類別 ：洋生菓子

内容量 ：105g

保存温度 ：要冷蔵（10℃以下）

エネルギー ：179kcal

発売地域 ：全国

希望小売価格：145円（税抜）

発売日 ：2026年6月15日（月）

【協同乳業株式会社とは】

協同乳業は、生産者とともに歩む新しい酪農事業を立ち上げることを目的に1953年12月に長野県で創業し、2022年6月から全農グループの一員となりました。創業以来、「酪農と乳業の共生」を経営理念に掲げ、酪農家が毎日ひたむきに搾る生乳を原料として使用し、美味しさにこだわるとともに、生産技術の向上や研究開発を追求しています。また、発祥の地である長野県では、今も社員獣医師がきめ細かい丁寧な診療で酪農家の良質な乳生産と酪農経営を支えており、これは当社独自の取組みとなっています。長年愛されてきた商品ブランド「メイトー」と酪農家の想いを乗せた「農協」ブランドを通じて、”自然の輝きに、おいしさをそえて"をコンセプトに、生産者と消費者から愛され続ける企業を目指します。

■商品に関するお客様お問い合わせ先

協同乳業株式会社 お客様相談室 0120-369817（ミルクハ イーナ）受付時間 / 9:00～17:00

https://www.meito.co.jp/