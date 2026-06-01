日本最大級のITフリーランスエージェント「GEECHS JOB」、AX支援プラットフォームへ進化を宣言

ギークス株式会社

ギークス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：曽根原 稔人）が運営する日本最大級のITフリーランスエージェント「GEECHS JOB」は、企業のAI変革を牽引する「AX支援プラットフォーム」への進化を宣言いたします。「AI/AXソリューションチームの発足」「データベースの質的転換」「コミュニティの創設」の3本の柱で、ITフリーランスの皆さまと共にAI時代を創ります。

AX支援プラットフォーム」への進化の背景

ギークスは「働き方の新しい『当たり前』をつくる」を事業ミッションに掲げ、ITフリーランスの働き方支援と、企業とのマッチングサービスを展開してきました。ITフリーランス専門のエージェントサービス「GEECHS JOB」は、24,000名を超える登録者基盤と20年以上の支援実績を有しており、蓄積されたマッチングデータとノウハウは、私たちの事業の核となっています。

長年、多くの開発現場でITフリーランスと共に歩んできた私たちが今、強く実感しているのは、「IT企業もまた、生成AIによる変革の岐路に立たされている」という現実です。

「GEECHS JOB」が実施した調査（※）では、ご回答いただいた企業の96%が生成AIの利用を開始しているとの一方で、「全社標準化」にまで至っている企業はわずか12%にとどまることが明らかになりました。

この「導入と定着のギャップ」の根本にあるのは、ツールや予算の不足ではありません。「AIを現場に実装し、開発のあり方そのものを変えられる人材」の圧倒的な不足です。多くのIT企業がAIの可能性を理解しながらも、既存案件への対応やリソース不足により、自社の体制を「AI前提」へとアップデートできずにいます。

また、この変革の波は、現場のエンジニアに求められるスキルやその役割のあり方を根底から変えつつあります。AIによるコーディングの自動化・効率化が進む今、そのスキルは「How（どう実装するか）」から「What / Why（何を・なぜ作るか）」へと急速にシフトしています。実際に「GEECHS JOB」が保有する案件データでも、上流工程を担える人材への需要が急拡大しています。

IT業界の最前線でITフリーランス、ひいてはエンジニア全体の可能性を拡張し続けてきた私たちだからこそ、「GEECHS JOB」は「開発現場のAX化」の推進・後押しを皮切りに、日本のAI実装スピードを底上げするインフラへ進化し、AX支援プラットフォームとしてサービスを新たにしてまいります。

※ 「GEECHS JOB」調査：顧客および見込み企業180社へのインタビュー調査（2026年3月1日～3月16日実施）

「GEECHS JOB」が推進する「3つの変革」

1. 「AI/AXソリューションチーム」の発足



従来の「人材を繋ぐ営業」から「企業のAX課題を定義し、解決まで伴走するパートナー」へとシフトすべく、「GEECHS JOB」の営業部門に「AI/AXソリューションチーム」を発足させ、BizDev（事業開発）型の営業組織への体制構築に着手します。顧客企業の現場に深く入り込み、企業のAX推進に向けた課題を抽出し、AXコンサル、FDE（※）、PMの供給と合わせ、最適なソリューションを提案・実行します。

※FDE：Forward Deployed Engineer（フォワード・デプロイド・エンジニア）。顧客の現場最前線に常駐または深く入り込み、課題解決を即座に実現する職種。

2. AXコンサル、FDE、PMに強いデータベースへの質的転換



「GEECHS JOB」の24,000人超の登録者に向け、AXコンサル、FDE、PMへのリスキリングプログラムを本格提供します。これにより、従来のコーディング中心のエンジニアデータベースから、「AI時代における最先端のエンジニア・高付加価値人材（AXコンサル、FDE、PMなど）」のデータベースへと質的転換を進めます。

リスキリングプログラムは、以下の3フェーズで構成されており、段階的なスキル習得を支援します。

3. AXコンサル、FDE、PMコミュニティの創設



AI時代において、自身の市場価値を向上させたいエンジニアが集まる熱量の高いコミュニティを創設し、互いに切磋琢磨し、良質なAX案件にも出会える「基地」のような存在を目指します。

イベントや勉強会を通じた最先端ナレッジの学習・発信にとどまらず、実際のAX案件との優先的なマッチングまでをシームレスに設計することで、「コミュニティで学ぶ・発信する→案件参画を通じて実践する→キャリアを切り拓く」という理想的な循環を生み出し、コミュニティへの参加自体が市場価値向上に繋がる仕組みを構築します。

取締役 IT人材事業本部長 成末より

「GEECHS JOB」はこれまで、日本最大級のITフリーランスエージェントとして、ITフリーランスの方々と企業の最適なマッチングを追求してきました。しかし、AIが当たり前になったこれからの時代、ITフリーランスに求められるものも、企業が必要とするものも、変わりつつあります。

私たちが目指すのは、ITフリーランスの皆さまのキャリアに新たな可能性と選択肢を提供し、企業のAI/AX課題に最適な人材とソリューションで応えられる存在になることです。日本最大級の基盤を持つ「GEECHS JOB」だからこそ、この大きなパラダイムシフトを、ITフリーランスと企業の双方にとって最大のチャンスに変えられると確信しています。

今回の宣言は、私たち自身の強い覚悟の表れでもあります。「GEECHS JOB」にご登録いただいているITフリーランスの皆さまとともに、人材を「繋ぐ」だけでなく、日本のAXを「共に動かす」パートナーとして、進化し続けてまいります。これからの「GEECHS JOB」にご期待ください。

ギークスの「IT人材事業」とは

「働き方の新しい『当たり前』をつくる」をミッションに、ITフリーランスと企業を繋ぐ業界のパイオニアとしてサービスを展開しています。現在24,000名を超えるITフリーランスをネットワークし、安心して挑戦できる環境を支援するとともに、事業モデルを「人材を繋ぐ」から「企業の課題を解決する」へとアップデート。当社の豊富なデータと「人とAIの共創」を掛け合わせたチーム体制により、単なる人材マッチングを越え、日本企業のAI実装を加速させるAXソリューションを提供しています。

＜提供サービス＞

ITフリーランス専門のエージェントサービス「GEECHS JOB（ギークスジョブ）(https://geechs-job.com/)」

人材サーチ型のマッチングプラットフォーム「GEECHS DIRECT（ギークスダイレクト）(https://geechs-direct.com/)」

ITフリーランス向け福利厚生プログラム「フリノベ(https://geechs-job.com/frinove/official)」