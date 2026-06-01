パーソルグループ、「Pride Action30」協賛

パーソルホールディングス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに掲げるパーソルグループは、パーソルホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：和田孝雄）、パーソルテンプスタッフ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長: 木村 和成）、パーソルキャリア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：瀬野尾 裕）およびパーソルコミュニケーションサービス株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、代表取締役社長：軽井 宏直）を通じ、プライド月間にLGBTQ+をはじめとするマイノリティの方々にとって働きやすい環境づくりを前進させることを目的としたプロジェクト「Pride Action30」に協賛することをお知らせいたします。

「Pride Action30」は、 LGBTQ＋などの性的マイノリティへの差別や偏見をなくし、多様な生き方を尊重するための啓発月間である6月の「プライド月間（Pride Month）」にあたり、パナソニック コネクト株式会社と特定非営利活動法人プライドハウス東京が企画した、100社以上の企業・団体が連携する企業連合プロジェクトです。2026年6月1日より、当事者の方々への理解と支援を示す30のアクションを提示し、行動を促すことで、具体的にどのようなことを行えばよいか、「皆で共に学んでいくキッカケを提供する」活動です。

このたび、Pride Action30の「LGBTQ＋への理解と支援の声を企業が届けることで、LGBTQ＋、そして多くのマイノリティの方々にとって働きやすい環境づくりを前進させ、よりよい社会へとつなげる」という考えに賛同し、協賛を決定いたしました。

パーソルグループはこれからも、一人ひとりが輝ける未来に向けて、「はたらく」を通じてすべての方を応援してまいります。

■パーソルグループのLGBTQ+などの性的マイノリティに関する取り組み

パーソルグループは2019年よりDiversity, Equity & Inclusion（DEI）ポリシーを掲げ、取り組みを推進しています。社内LGBTQ+アライコミュニティを発足したほか、一部のグループ企業で、事実・同性パートナーシップに係る福利厚生制度を先行して導入。サービス利用時の性別登録の任意化（パーソルダイバース、パーソルキャリア）、LGBTQ+に関する研修資料の無償公開、イベント・セミナーなどを実施してまいりました。

さらに2025年4月には、グループ横断でLGBTQ+の社員を対象とした社内制度や支援を拡充しました*1。同性パートナーシップに係る福利厚生制度導入企業を拡大、戸籍名と異なる通称名の利用、LGBTQ+専門の相談窓口設置を通じ、性的マイノリティの当事者であっても非当事者であっても、誰もが「はたらいて、笑おう。」を実感できる社会の実現を目指しています。

なお、LGBTQ+に関する取り組み評価指標「PRIDE指標2025」において、パーソルダイバーズ（6年連続）がゴールド、パーソルキャリアがシルバー、パーソルホールディングス、パーソルテンプスタッフの２社がブロンズをそれぞれ受賞しています。

*1 2025年3月31日プレスリリース「パーソルグループ、LGBTQ+当事者を対象とした社内制度・支援を拡充」 https://www.persol-group.co.jp/news/20250331_01/

※（参考）パーソルグループのDEIの取り組みについて：https://www.persol-group.co.jp/sustainability/social/diversity/

■「Pride Action30」特設サイト

特定非営利活動法人プライドハウス東京 https://pridehouse.jp/prideaction

パナソニック コネクト株式会社 https://connect.panasonic.com/jp-ja/brand/prideaction

■パーソルホールディングス株式会社について

1973年の創業以来、人材派遣、人材紹介、アウトソーシング、設計開発など人と組織にかかわる多様な事業を展開。2008年10月に共同持株会社テンプホールディングス株式会社を設立。2017年7月よりパーソルホールディングス株式会社へ社名変更。

東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：2181）。2026年3月期売上収益1兆5,558億円（IFRS）。

■パーソルテンプスタッフ株式会社について＜ https://www.tempstaff.co.jp/ ＞

パーソルテンプスタッフ株式会社は、人材派遣、紹介予定派遣、アウトソーシングなどの人材サービスを提供しています。2017年7月より、テンプスタッフ株式会社からパーソルテンプスタッフ株式会社へ社名変更。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、グループの総力をあげて、労働・雇用の課題解決を通じ、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

■パーソルキャリア株式会社について＜ https://www.persol-career.co.jp/ ＞

パーソルキャリア株式会社は、-人々に「はたらく」を自分のものにする力を-をミッションとし、転職サービス「doda」やハイクラス転職サービス「doda X」を通じて人材紹介、求人広告、新卒採用支援などを提供しています。2022年5月にはプロフェッショナル人材の総合活用支援ブランド「HiPro」を立ち上げ、副業・フリーランス領域にも本格参入。グループの総力をあげて、これまで以上に個人の「はたらく」にフォーカスした社会価値の創出に努め、社会課題に正面から向き合い、すべての「はたらく」が笑顔につながる社会の実現を目指します。

■パーソルコミュニケーションサービス株式会社について＜ https://www.persol-bd.co.jp/csl/ ＞

パーソルコミュニケーションサービス株式会社は、1994年12月の創業以来、企業の顧客接点を支えるコンタクトセンター業務やITサポート、バックオフィス領域を中心としたBPOサービスを提供しています。長年にわたり蓄積してきた知見と、デジタル技術を組み合わせたサービス提供を通じて、お客様企業の業務効率化と価値創出に貢献してきました。「接点から、感動を。」をミッションに掲げ、顧客体験の向上とはたらく人の成長を両立するサービス品質の追求に取り組んでいます。

■「PERSOL（パーソル）」について＜ https://www.persol-group.co.jp/ ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス「テンプスタッフ」、転職サービス「doda」、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム「ミイダス」や、スキマバイトアプリ「シェアフル」などのサービスも提供しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。