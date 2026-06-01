自社ローンでの中古車販売事業を行う「COCOCAR」が福島ユナイテッドFCと2026年6月1日（月）よりオフィシャルスポンサー契約締結！チームにはサッカー界のレジェンド・三浦知良選手も所属

human joint株式会社

自社ローン（自社割賦販売）専門中古車販売店「COCOCAR（ココカー）」を運営しているhuman joint株式会社（所在地： 東京都品川区、代表取締役：齊藤 博行）は、2026年6月1日（月）よりJリーグクラブ・福島ユナイテッドFCとのオフィシャルスポンサー契約を締結し、あわせて同クラブが運営するSDGsパートナーに就任したことをお知らせいたします。

human joint株式会社は、「人が未来を創り、未来が人を育む」を理念に、自社ローン（自社割賦販売）による中古車販売事業を展開しております。このたび、代表取締役・齊藤博行の地元である福島をスポーツの力で盛り上げたいという想いから、Jリーグクラブ・福島ユナイテッドFCとオフィシャルスポンサー契約を締結いたしました。

福島ユナイテッドFCは、福島市を拠点に活動するJリーグクラブとして、地域活性化や復興支援など、福島に根差した活動を積極的に行っています。当社も2020年より東北地方へ進出し、福島県をはじめ多くのお客様と向き合いながら、車両購入にお困りの方々をサポートしてまいりました。今回のスポンサー契約を通じて、地域社会への貢献をさらに深めるとともに、福島ユナイテッドFCの発展を支援し、福島全体の活性化に寄与してまいります。

今後もhuman joint株式会社は、地域に寄り添う企業として、お客様に安心と信頼をお届けできるサービスの提供に努めてまいります。

■SDGsパートナー就任の経緯と私たちがかける思い

福島ユナイテッドFCには農業部があり、クラブとして農業にも取り組んでいます。SDGsパートナー就任を機に、農業部で収穫した野菜を福島の子ども食堂に寄付することを計画しています。「COCOCAR」はもともと、代表・齊藤の友人のシングルマザーがパートで働いているためにカーローンの審査が通らないという状況を目の当たりにし、そういった方たちの力になりたいという思いで事業を立ち上げました。子ども食堂も同じく、困っている方々の日常を支える場所です。human jointとして何かできることはないかと考え、今回の取り組みにつながっています。

代表が生まれ育った地でもあり、会社の原点でもある福島県のチーム、「福島ユナイテッドFC」と一緒に歩めることは本当にうれしく思っています。スポーツの力で、福島をもっと盛り上げながら、困っている方々の役に立てるように、より一層福島の地域貢献を積極的に取り組んでいきたいと考えています。

■福島ユナイテッドFCとは

福島ユナイテッドFCは、福島市を拠点に活動するJリーグクラブです。2014年にJリーグクラブとなり、地域に根差した活動を続けてきました。2026年にはサッカー界のレジェンド・三浦知良（キング・カズ）選手が加入し、大きな注目を集めています。クラブは試合や選手の活躍を通じた地域活性化にとどまらず、農業部の運営やSDGsへの取り組みなど、スポーツの枠を超えた社会貢献活動にも力を入れています。東日本大震災からの復興を歩む福島において、クラブの存在は地域の人々にとって大きな希望となっています。

■COCOCARとは

COCOCARは、お客様一人ひとりのライフスタイルに寄り添った中古車選びをサポートする自社ローン専門の中古車販売店です。初めて車を購入される方にも安心してご利用いただけるよう、車両選びから購入後のサポートまで、分かりやすく丁寧な接客を心がけるとともに、安心してご利用いただけるサービス提供に取り組んでいます。

地域に根差した店舗運営を通じて、お客様にとって身近で信頼できる存在を目指し、日々サービス向上に取り組んでいます。

■human joint株式会社とは

human joint株式会社は2017年に設立、翌年に自社ローン（自社割賦販売）専門中古車販売店「COCOCAR（ココカー）」を創業。『人が未来を創り、未来が人を育む』という理念を掲げ、現在直営店６店舗＋FC１店舗まで拡大し、自社ローン専門中古車販売店の中で東日本最大級の規模を誇ります。

中古車業界にある古い慣習や固定概念にとらわれず、常に進化し新しいことに挑戦し続け、今後も様々な理由で新しい一歩を踏み出せない方々にCOCOCARは未来を見据えて寄り添っていきます。

■会社概要

会社名 ：human joint株式会社

代表取締役 ：齊藤 博行

本社所在地 ：東京品川区西五反田２丁目２４番４号 THE CROSS GOTANDA3階

設立 ：2017年6月20日

事業内容 ：中古車自社割賦販売事業

公式URL ：https://www.human-j.co.jp/

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

報道に関するお問い合わせ先

human joint株式会社 広報担当：鈴木

TEL：03-4446-2594

MAIL：press@human-j.co.jp