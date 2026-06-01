7日間限定で特別なキャンペーンが目白押し、@cosmeの店舗×通販スペシャルイベント「@cosme SPECIAL WEEK」 本日より開催！

株式会社アイスタイル

株式会社アイスタイル（代表取締役社長：遠藤 宗）は、@cosmeのフラッグシップショップ「@cosme TOKYO」「@cosme OSAKA」「@cosme NAGOYA」、コスメセレクトショップ「@cosme STORE」及び「東京小町」「シドニー」各店、@cosmeの公式通販「@cosme SHOPPING」にて開催するスペシャルイベント「@cosme SPECIAL WEEK 2026」を、本日2026年6月1日（月）12:00から6月7日（日）15:59まで1週間開催いたします。

※店舗の開催期間は各店の営業時間に準ずる

@cosme SPECIAL WEEKは、今回で7回目を数える、@cosmeが毎年6月に開催するスペシャルイベントです。「お店もネットも！ついつい買っちゃう7日間」をテーマに、各店舗と@cosme SHOPPING共通で、最大30%ポイントバックをはじめ、人気商品や話題の新商品を含むスペシャルアイテムの販売、サンプルプレゼントなどを行います。また、@cosmeの現役美容部員がお客さまのお悩みに応えるライブ配信などの関連企画を通じて、生活者とコスメの出会いを創出してまいります。

「@cosme SPECIAL WEEK 2026」概要

開催期間：2026年6月1日（月）12:00 ～ 6月7日（日）15:59（店舗の開催期間は各店の営業時間に準ずる）

開催場所：@cosme TOKYO / @cosme OSAKA / @cosme NAGOYA / @cosme STORE / 東京小町 / シドニー各店 / @cosme SHOPPING

キャンペーン内容：

● 最大30%ポイントバック

商品ご購入時のポイントバック率を通常1％のところ、キャンペーン期間中に限り最大30％ポイントバックします。

● 人気ブランドのスペシャルアイテム販売

店舗スペシャルアイテム詳細：https://www.cosme.net/beautist/article/2706010

通販スペシャルアイテム詳細：https://www.cosme.com/campaign/group/11375/

※店舗と通販でラインナップが異なります。

※店舗により内容・数量が異なります。

※各ショップの予定数が無くなり次第終了となります。

● 【店舗のみ】11,000円（税込）以上ご購入でサンプルセットプレゼント

※各日、予定数が無くなり次第終了となります。組み合わせはランダムとなりお選びいただけません。

● 【店舗のみ】その場で現品が当たる!? コスメくじ開催

※税込2,200円以上お買い上げ、かつ@cosmeアプリ会員（当日入会の方含む）にレジで紙くじを引いていただきます。

※抽選で全店合計3,000名様となります。

● 【通販のみ】18,000円（税込）以上ご購入でサンプルセットプレゼント

※サンプルセットプレゼントは、なくなり次第終了となります。

※在庫状況によって配布を再開する場合がございます。

● 【通販のみ】条件達成でもらえるご購入特典

対象期間中に対象商品をご購入いただくと、サンプル・ノベルティをプレゼントします。

※サンプル・ノベルティは、なくなり次第終了となります。

店舗キャンペーン詳細：https://www.cosme.net/beautist/article/2706009

通販キャンペーン詳細：https://www.cosme.com/campaign/specialweek/

@cosme SHOPPINGスペシャルアイテム、30％ポイントバックブランド、サンプルセットなどお得な情報を追加公開（一部抜粋）

@cosme SPECIAL WEEK期間の1週間、お得なセットやレアな限定パッケージを含むスペシャルアイテムを多数販売いたします。通販サイト@cosme SHOPPINGにて30％ポイントバックを実施するブランドや、サンプルセット内容なども合わせて公開します。

※店舗と通販でキャンペーン内容およびスペシャルアイテムが異なります。

スペシャルアイテム

【歴代ベスコス】

@cosmeメンバーから寄せられたクチコミを元に選ばれた@cosmeベストコスメアワードにおいて、圧倒的な支持を得ている名品たち。今回のSPECIAL WEEKでは、コスメデコルテ、ランコム、SK-II、RMK等の誰もが認める王道コスメに、UVアイテムや人気プライマーのミニサイズといった豪華特典が付いた、初めての方にもリピーターの方にも嬉しいアイテムが登場します。

【憧れのLUXURY】

普段はなかなか手が出せない憧れブランドも豪華セットで登場。クレ・ド・ポー ボーテからは「これさえあれば肌が化ける」とSNSで話題の下地に美容液がついた限定キット、SUQQUからは洗練された配色でテクニックレスに決まるアイシャドウ純撫子に名品デイクリームを添えたセット、さらにKANEBOは「翌朝のハリが違う」とクチコミが絶えない黒の夜用クリームの現品セットをラインナップ。NARSからは「リフ粉」の愛称で親しまれるパウダーにコンシーラーなどが付いたキットも。現品に加えてブランドの人気サンプルが試せる「まずはこれさえ買えば大丈夫！」なキットです。

【トレンドアイテムも！ 気軽に試せる実力派】

多くの人がリピートし、@cosmeでも圧倒的な支持を得ている実力派たちが集結。韓国コスメ界でバズり中のAnua「PDRN ヒアルロン酸100 セラム」に「ドクダミ77 スージングトナー 40ml」が付いた「PDRN×ドクダミセット」をはじめ、アテニアからはベスコス2年連続総合大賞に輝いたクレンジング現品と洗顔・ブースターの豪華キット、さらにキュレルのUVセラムにハンドクリーム等がセットになった保湿完結キットや、エリクシールのリンクルクリーム現品に化粧水が試せる限定セットなどがラインナップ。

【初協賛】

名だたるラグジュアリーブランドたちがSPECIAL WEEKへ初協賛。「ツヤ髪の終着駅」とも言われるケラスターゼのヘアオイルや、その圧倒的な世界観と発色の美しさでコレクターが続出しているグッチ ビューティのカラーコスメ。さらに、日本再上陸で早くもトレンドを席巻しているBurberry Beauty、そして「すれ違った時に良い香りがする」と長年愛され続けているクロエのフレグランス。世界中から愛される確かな実力を、特別なキットで体験いただけます。

30%ポイントバックブランド

@cosme SPECIAL WEEK期間中に、@cosme SHOPPINGにて30％ポイントバックを実施するブランドを公開。SK-II、TOM FORDなどラグジュアリーブランドのほか、Anua、The Ordinaryといった海外ブランドなど多くのアイテムがお得に購入いただけます。

サンプルセット

@cosme SPECIAL WEEKのお買い物がもっと楽しくなる企画として、期間中に@cosme SHOPPINGで18,000円以上（税込）ご購入いただいた方にサンプルセットを同梱してお届け。12種類からお好きなセットをお選びいただけます。

※各数量に限りがございます。

今年も実施！「教えて！美容部員さん ライブショッピング」特別配信

「教えて！美容部員さん ライブショッピング」は、プチプラからデパコスまで幅広い商品知識を持つ現役@cosme美容部員が皆様の美容に関するお悩みにリアルタイムでお答えし、そのままお買い物をお楽しみいただける、人気のライブコマースです。

昨年の同企画では、累計視聴者数29万人を超える盛況となりました。今年も「@cosme SPECIAL WEEK」特別番組として、「発見から始まる、最高のお買い物。」というテーマのもと事前・直前・当日に計9番組を生配信しています。本日以降は当日期配信として4番組の放送を予定しており、何を買おうか悩まれている方はぜひご覧ください。

番組の中では、全国の@cosme STORE現役美容部員からの「各店舗の隠れ名品」をご紹介する「日本列島ストア縦断」コーナーも新設。普段なかなか触れ合うことのできない@cosme STORE各店舗の美容部員からの耳寄りな情報で、新たな商品や自分に合ったコスメを発見してください。TikTokライブ配信やInstagram配信、YouTubeでの商品紹介も予定していますのでお楽しみに。

教えて！美容部員さん ライブショッピング配信URL：https://www.cosme.net/store/liveshopping/

教えて！美容部員さん TikTok：https://www.tiktok.com/@cosme_ba

教えて！美容部員さん Instagram：https://www.instagram.com/oshiete_ba_cosme/

教えて！美容部員さん YouTube：https://www.youtube.com/@cosme.oshiete_BA

（参考）＠cosme STORE / @cosme TOKYO / @cosme OSAKA / @cosme NAGOYAとは

「試せる・出会える・運命コスメ」をテーマにしたコスメセレクトショップ。国内に36店舗、海外に3店舗展開（2026年5月現在）。@cosmeのデータベースを活用し、「生活者が求めている商品」を流通チャネルの垣根を越えて品揃えすると共に、イベントや編集企画売り場、ランキング棚など多彩な売り場展開によって、楽しいお買い物体験を提供します。

ブランドサイト：

@cosme STORE / 東京小町 / シドニー https://cosmestore.net/

@cosme TOKYO https://www.cosme.net/store/shop/tokyo/

@cosme OSAKA https://www.cosme.net/store/flagship/osaka/

@cosme NAGOYA https://www.cosme.net/store/flagship/nagoya/

@cosme SHOPPINGとは

「@cosme SHOPPING」は、「みんなの欲しいを叶えたい」をコンセプトにした＠cosmeの公式通販サイトです。メディアの@cosmeとも深く連携しながら、数百円から数万円の商品まで、流通チャネルの垣根を越えて幅広く取り扱い、正規品の取り扱いブランド数、商品数では国内最大級のサービスとして、ユーザーにとっても、ブランドにとっても有益なECサービスを提供して

います。

@cosme SHOPPING ：https://www.cosme.com/

【株式会社アイスタイル 会社概要】 https://www.istyle.co.jp/ 東証プライム・コード番号3660

■所在地：〒107-6034 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 34 階

■設 立：1999年7月27日

■資本金：71億7,900万円

■代表者：代表取締役社長 遠藤 宗

■事業内容：美容系総合ポータルサイト@cosmeの企画・運営、関連広告サービスの提供

【株式会社アイスタイルリテール 会社概要】https://is-retail.istyle.co.jp/

■所在地：〒107-6034 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 34 階

■設 立：2021年7月1日

■資本金：9,500万円

■代表者：遠藤 宗

■事業内容：株式会社アイスタイルが運営する「@cosme」の情報を活用したリアルとネットが融合する全く新しい化粧品小売業態及び、化粧品ショッピングサイト「@cosme SHOPPING」の企画開発・運営。

【お問合せ】

株式会社アイスタイル エクスターナルコミュニケーション室

■Email: istyle-press@istyle.co.jp