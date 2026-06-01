出前館、“築地銀だこ”“銀だこハイボール酒場”の「お店価格で出前館」参加拡大。本日より、出前館に出店する全326店舗が対象に。

株式会社出前館

株式会社出前館が運営する日本最大級のデリバリーサービス「出前館」において、“築地銀だこ”“銀だこハイボール酒場”（展開：株式会社ホットランドホールディングス）の「お店価格で出前館」対象店舗が、2026年6月1日（月）より、出前館へ出店している全326店舗へと拡大いたします。

フードデリバリー＝高いというユーザーのイメージを払拭し、多くの方に便利なデリバリーサービスを日常的に使っていただくために、出前館では従来のデリバリーの商品価格よりも安い、お店と同じ商品価格でご注文いただける「お店価格で出前館」を2025年より開始いたしました。参加店舗の注文数は大幅に増加し、ユーザーや加盟店のみなさまから大変ご好評をいただいております。2026年3月には全国へ展開し、6月からは21,000店舗以上の店舗が参加しています。

この「お店価格で出前館」の趣旨に賛同いただき、 “銀だこハイボール酒場”においては2025年11月、 “築地銀だこ” においては2025年12月より出前館に加盟する一部店舗で本施策に参加しておりましたが、このたび出前館に加盟する全326店舗へ拡大することが決定しました。定番の“ぜったいうまい！！たこ焼”や、大人気“チーズ明太子”など、全ての商品がお店と同じ価格でご注文いただけます。お食事や間食、友人や会社の集まりなど、さまざまなシーンでご利用いただけること間違いなしのできたての商品を、出前館がご自宅や職場までお届けします。

さらに、LINEヤフー株式会社が提供する月額制サービス「LYPプレミアム」会員に、“築地銀だこ”“銀だこハイボール酒場”それぞれで使える1,200円以上のご注文で（送料・手数料除く）300円オフクーポンを進呈いたします。ぜひこの機会にご利用ください。詳細は、特設サイト（https://demae-can.com/lp/lyp-premium）をご確認ください。

出前館は、ひきつづき“地域の人々の幸せをつなぐライフインフラ”を目指し、選ばれるサービスを目指してまいります。

【メニュー例】

「ぜったいうまい！！たこ焼」8個入り 702円

“皮はパリッと、中はトロッと、たこはプリッと”、築地銀だこを代表する “ぜったいうまい!!” たこ焼

「チーズ明太子」8個入り 810円

アツアツのたこ焼に、博多明太子使用した特製明太子マヨと、 2種類のチーズ（パルメザン＆モッツアレラ）をたっぷりトッピング。濃厚な味わいで人気のたこ焼。

「たこ焼24個入り（ソース）」2,041円

ぜったいうまい!!たこ焼をみんなで楽しもう！

※価格はすべて税込価格です。

※写真はすべてイメージです。

※店舗によってお取り扱いの無い、または商品名が異なる場合がございます。

【本施策について】

・“お店価格”とは、加盟店のイートイン・テイクアウトと同じ価格を指します。場合によっては内容・セット構成が異なる場合や容器代や包装代が別途かかる場合があります。

・本リリース内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。詳細は各ページをご確認ください。

・記載内容は本リリース公開日時点での情報となります。

株式会社出前館

所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿

代表者： 代表取締役社長 矢野 哲

コーポレートサイト：https://corporate.demae-can.co.jp/

サービスサイト：https://demae-can.com/



※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。