【 青森県 × eiicon 】“青森発”の共創が、今年も動き出す。『AOMORI OPEN INNOVATION PROGRAM 2026「Blue Ocean」』始動

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都港区虎ノ門、代表取締役社長：中村 亜由子、以下 eiicon）は、青森県より「令和8年度 あおもりオープンイノベーション共創プログラム推進業務」を3期連続で受託しました。

青森県およびeiiconは、本年度も、自社課題の解決や新規事業創出に取り組む青森県内企業と、全国の企業・スタートアップ等との共創を推進する『AOMORI OPEN INNOVATION PROGRAM 2026「Blue Ocean」（以下 本プログラム）』を始動。

本プログラムに参加する青森県内企業（ホスト企業）の募集を開始します。

eiiconは、本プログラムの企画・設計・運営から、共創パートナー募集、インキュベーション、PR戦略までを一気通貫で支援。オープンイノベーションによる新規事業創出と社会実装を通じ、青森県内産業全体の活性化・持続的発展、さらには県内発の新産業・新サービス創出を後押しします。

■『AOMORI OPEN INNOVATION PROGRAM 2026「Blue Ocean」』について

青森県 × eiicon『AOMORI OPEN INNOVATION PROGRAM 2026「Blue Ocean」』

本プログラムは、青森県内産業全体の活性化と持続的発展につなげるため、県内企業が社内のみでは解決が難しい課題や新ビジネス創出等について、県外企業・スタートアップ等の先進的な技術やノウハウと掛け合わせることで、新たな事業共創を創出する取り組みです。

2024年度、2025年度はそれぞれ、県内企業各3社、計6社が全国スタートアップ等との共創に取り組み、地域資源や産業課題を起点とした6つの新たな事業創出を推進しました。

本年度で3年目を迎える本プログラムでは、これまで培ってきた県内企業・支援機関・全国スタートアップとのネットワークを活かし、さらに実践的な共創の創出を推進してまいります。

■本年度参画企業（ホスト企業）の募集を開始します。

全国の企業・スタートアップ等との共創により、自社課題の解決や新規事業創出に取り組む青森県内企業（ホスト企業）を募集します。採択されたホスト企業には、eiiconおよび青森県が伴走。課題整理から、募集テーマ設計、共創パートナー募集、マッチング、インキュベーション、成果発信までを支援します。

□参画をご検討の青森県内企業向けの

事業説明会＆新規事業の作り方ワークショップを開催します。

本プログラムの説明会と、事業共創による新規事業の作り方を紹介するワークショップを開催します。自社の強みである技術・ノウハウを生かして、新規事業に取り組みたい県内企業等の皆さまのご参加をお待ちしております。

『AOMORI OPEN INNOVATION PROGRAM 2026「Blue Ocean」』

事業説明会＆共創で見つける新規事業の“種”ワークショップ

・日時：2026年6月30日（火）13:00～17:00

・開催方法：ハイブリッド開催

・会場：

１.現地 AOMORI STARTUP CENTER（あおもりスタートアップセンター）

青森市新町1丁目2-18 青森商工会議所会館1階 ※青森駅 東口より徒歩約1分

２.配信 オンライン配信でもご視聴いただけます。（１.２.いずれも事前申込制）

・参加対象：県内企業、支援機関、大学、行政 等

・参加費：無料

・主催：青森県（運営：株式会社eiicon）

・内容： ※当日までに変更となる場合がございます。

＜第一部＞

13:00 オープニング/青森県庁挨拶

13:15 プログラム説明

14:00 過年度参加企業によるトークセッション

※オンライン参加は14:45で終了となります

＜第二部＞

現地参加者限定プログラム

15:00 体験型ワークショップ

16:30 交流会（ネットワーキング）

17:00 終了（予定）

・申込方法

以下URLよりお申込みください。

https://forms.gle/7gpeGTAimWzRUeaF7(https://forms.gle/7gpeGTAimWzRUeaF7)

※締切：6月29日（月）



□青森県内本年度参画企業（ホスト企業）募集要項

本プログラムでは、全国の企業等との共創により自社の課題解決や新ビジネス創出に取り組む青森県内企業（ホスト企業）を募集します。

エントリーいただいた企業の中から、本プログラムに参加するホスト企業（４社予定）を決定します。

決定後は、各社ごとに課題のブラッシュアップや取り組む新規事業のテーマを設計し、共創パートナー企業を募集。応募のあった企業との面談等から、社会実装に向けたインキュベーションまで、eiiconと青森県が伴走支援を行ってまいります。

【青森県内ホスト企業の申込条件】

・青森県内に主たる事業所がある企業・団体であること

・イノベーションや新規事業創出に関心があること

・自社の技術・ノウハウを生かして、新規分野参入や開発、課題解決に前向きに取り組めること

・社内の複数人での参加ができること（※社外の人材を含むチームでの参加も可）

※上記の応募条件を満たす企業であれば、企業規模は問いません。

※ ホスト企業募集の詳細に関しては

上記、事業説明会＆ワークショップ参加企業へ別途ご案内します。

□今後のスケジュール（予定）

2026年6月30日 青森県内企業向け 「事業説明会＆ワークショップ」

青森県内企業（ホスト企業）募集～選考

※参画企業（ホスト企業）申込多数の場合は、選考により決定します。

7月下旬 ホスト企業決定

8月中 ホスト企業のコンセプトブラッシュアップ～ 募集テーマ策定

9月上旬～10月中旬 共創パートナー企業 募集

10月下旬 選考～共創パートナー企業 確定

11月上旬 ホスト企業×共創パートナー企業 合同キックオフ＆ワークショップ

以降、インキュベーション（事業創出伴走支援）

2027年2月下旬 成果発表会

□参考記事

（2024年度）

青森県の課題をオープンイノベーションで解決！3か月のインキュベーションを経た3組6社の取り組みの成果はいかに？共創プログラム『Blue Ocean』DEMODAYレポート

https://tomoruba.eiicon.net/articles/4855

（2025年度）

青森県内企業×全国パートナー企業が共創で新規事業に挑む！――2025年度の共創プログラム『Blue Ocean』から生まれた3つのプロジェクトの成果に迫る

https://tomoruba.eiicon.net/articles/5554

□本プログラムに関するご質問・お問い合わせ

『あおもりオープンイノベーション共創プログラム』運営事務局（運営：株式会社eiicon）

TEL：03-6670-3273

Mail： aomori-oi（＠）eiicon.net

※（＠）を@に変換ください。

■eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都港区虎ノ門3丁目4-7 虎ノ門36森ビル2階 ※2026年4月1日より左記住所に移転

東海支社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai内

静岡拠点：静岡県浜松市中央区鍛冶町１００－１ ザザシティ浜松中央館 B1F FUSE内

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

関西拠点（起業プラザひょうご内）： 兵庫県神戸市中央区浪花町56 KiP内

沖縄拠点１.（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央１－７－８

沖縄拠点２.（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町１８－４

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

事業内容：オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営、イベント企画・支援サービス、ソーシングサービスなど

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせたOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数39,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。ISO 56001認証取得。

https://auba.eiicon.net/

国際共創（海外企業×日本企業）を支援・加速させる海外企業向け共創プラットフォーム

「AUBA for Global」

日本企業・団体との共創を目指す海外企業・団体のアプローチを支援・加速させるオープンイノベーションプラットフォーム。「AUBA」に登録する日本企業・団体との接続や、eiicon、AUBAが運営する企業・自治体主催のアクセラレーションプログラムへの応募など、イノベーションアドバイザーを通じてサポート。東南アジアを中心とした多くの海外企業・団体に登録いただき、海外企業と日本企業の出会いを加速するとともに、国境を越えた共創がより意図的に起こせるよう環境整備を目指します。

https://corp.eiicon.net/forglobal

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。