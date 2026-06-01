たべれば、たべるほど、貯まる！新ロイヤルティプログラム「スシローポイント」が6月1日（月）よりスタート！

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

株式会社あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：新居 耕平）は、お客さまにスシローこだわりのうまいすしをもっと楽しんでいただきたいという想いから、6月1日（月）より、新ロイヤルティプログラム「スシローポイント」を開始いたします。

スシローではこれまで、アプリ予約等で貯まる「まいどポイント」や、小学6年生以下のお子さま向けの「だっこずしスタンプカード」といったプログラムを展開してまいりました。この度、お客さまのスタイルに合わせてより自由に、よりスシローをお楽しみいただけるようなロイヤルティプログラム「スシローポイント」へとリニューアルいたします。

新ロイヤルティプログラム「スシローポイント」は、来店予約やお持ち帰り注文などにも便利な「スシローアプリ」にてご利用いただけます。これまでの「まいどポイント」では1回の来店で1ポイントを付与しておりましたが、新「スシローポイント」ではお会計時にレジで「スシローアプリ」の会員証をご提示いただくと、お会計100円（税込）ごとに1ポイントが貯まります。貯まったポイントは、「値引きクーポン」や「グッズ交換」、これまでもご好評いただいていた「感謝まいど盛り」などの特典に交換することができます。また、新たな楽しみ方のひとつとして、ポイントに応じて会員ランクが変わるランクアップ制度も導入いたします。12か月間で累計200ポイントを獲得すると次月からゴールド会員になり、ポイント付与率が1.5倍にアップし、よりポイントが貯まりやすくなります。さらに、ご自身やお子さま（小学6年生以下が対象・最大5名まで）の誕生月を登録すると、誕生月に「店頭会計から5％OFFクーポン」やぷちローガチャを回すことができる「ぷちローコイン」をプレゼントいたします。

新しくなった「スシローポイント」で、スシローでのいつものお食事をもっとお楽しみください。

※本プログラムおよび特典の内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。

※詳しくはスシロー公式のHP、アプリにてご確認いただけます。

ロイヤルティプログラム「スシローポイント」のご紹介

「スシローポイント」のご登録には「スシローアプリ」が必要です。ポイントは自動付与ではなくなり、お会計時にレジで「スシローアプリ」の会員証をご提示いただきます。すでに「スシローアプリ」をお持ちの方は、6月1日以降、最新版にアップデートをお願いいたします。

【うれしいポイント１.】たべるほど貯まる！

新しいポイントプログラム「スシローポイント」では、お会計100円（税込）ごとに1ポイントが貯まる仕組みに！お会計額に応じたポイントをゲットできます。

【うれしいポイント２.】特典に交換ができる！

貯まったポイントを使って、「値引きクーポン」や「オリジナルグッズ」など、お好きな特典と交換できます。なかには、お子さま向けの特典もございます。

【うれしいポイント３.】誕生月にはうれしいクーポン！

会員登録時にご自身と、お子さまの誕生月を登録（小学6年生以下・最大5名まで）すると、誕生月に「店頭会計から5％OFFクーポン」やぷちローガチャを回すことができる「ぷちローコイン」がもらえます。

【うれしいポイント４.】ランクアップで付与率UP！

ポイントに応じて、会員ランクが変わります。ゴールド会員ステージになると、ポイント付与率が1.5倍になり、もっとポイントが貯まりやすくなります。

※本プログラムおよび特典の内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。

※詳しくはスシロー公式のHP、アプリにてご確認いただけます。

※「スシローアプリ」のアップデートにはお時間がかかる場合がございます。

※「スシローポイント」のご利用時には、スシロー公式アプリまたはネット注文会員の登録（無料）・ログインが必要です。

※ネット注文の場合、ポイントの付与には、ネット注文ページのログインが必要です。

※ポイントには有効期限があります。詳細はスシロー公式アプリ内をご確認ください。

※「旧まいどポイント」と「旧だっこずしスタンプカード」は、2026年5月31日（日）をもってサービスを終了いたしました。

※「旧まいどポイント」の特典については、付与された特典の権利保有期間中に限りマイページよりご利用可能です。

「スシローポイント」は「スシローアプリ」から！

お店に行かずにお席の受付や予約ができる「スシローアプリ」。

スマートフォンの位置情報を利用して最寄りの店舗を検索することができ、また、行きたいお店の待ち状況もアプリで確認ができます。

さらに、お持ち帰りすしやスシローデリバリーをネットでご注文ができ、ご自宅でもスシローのおすしをお楽しみいただけます。

様々な便利機能を無料でお楽しみいただける「スシローアプリ」を、ぜひご利用ください！

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※「スシロー桜塚店」はスシローアプリでの受付・予約をご利用いただけません。

※「スシロー秋葉原中央通り店」ではお持ち帰りとデリバリーは実施しておりません。