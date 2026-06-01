日本通運、鉄道コンテナを活用した新引越サービス「ＮＸ引越ECOレール便」を開始

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社（社長：堀切智）のグループ会社、日本通運株式会社（社長：竹添進二郎 以下、日本通運）は、鉄道コンテナを活用した長距離・少量引越向けの新サービス「ＮＸ引越ECOレール便」を、2026年6月1日（月）より販売開始しました。

本サービスは、主要都市間の長距離・少量引越に適した定額型パック商品です。長距離幹線輸送に鉄道コンテナを活用することで、環境負荷低減を実現します。また、従来の単身パックでは対応できなかったベッドやソファーなどの大型家財を含む引越しにも対応し、より利用しやすく、分かりやすい新たな引越サービスを提供します。

■開発の背景

近年、引越業界ではトラックドライバー不足や労働時間規制の強化を背景に、安定した輸送力の確保が重要な課題となっています。加えて、社会全体の環境配慮への意識が高まる中、引越しにおいてもCO2排出量の少ない輸送手段へのニーズが高まっています。一方、お客様のニーズに目を向けると、従来の単身パックでは収まりきらない大型家財を含む少量引越において、利便性と明瞭な料金体系の両立が求められていました。

こうした課題を踏まえ、日本通運は、鉄道輸送が持つ定時性・大量輸送力・環境優位性に着目し、新商品「ＮＸ引越ECOレール便」を開発しました。本サービスにより、引越しにおけるCO2排出量をトラック輸送比で約1/10に抑えながら、長距離・少量引越に適した輸送サービスを提供します。

■「ＮＸ引越ECOレール便」の特徴

- 主要都市間の明瞭なパック料金制東京、名古屋、大阪、福岡、札幌などの主要都市間を対象に、明快なパック料金制を採用します。運送・梱包・集配・作業・保険をセットにした商品設計により、分かりやすい料金体系を実現します。- 大型家財を含む長距離・少量引越に対応ベッド、ソファーなど、単身パックでは対応しづらい大型家財の輸送にも対応します。家財量の目安は1K～2DK程度で、単身者や少人数世帯の長距離引越に適しています。- 環境負荷低減鉄道輸送を活用することで、引越におけるCO2排出量をトラック輸送比で約1/10に抑制します。また、反復資材の活用などにより、環境にやさしい引越サービスを実現します。- 日本通運の高い引越品質日本通運の国内引越サービスは、オリコン顧客満足度調査「引越し会社」総合第1位を5年連続で受賞しています。高い作業品質と運送保険を備え、安心して利用できるサービスを提供します。

■新サービスの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136897/table/144_1_dbe75f600e5a5d57f3200f5e20cf127c.jpg?v=202606010252 ]

■発売記念キャンペーン

サービス開始を記念し、2026年6月1日（月）から12月28日（月）までの期間、新商品発売キャンペーンとして、販売価格をパック料金から10,000円割引して提供します。

ＮＸグループは、今後も多様な輸送モードを活用し、カーボンニュートラルや脱炭素社会の実現に向け、CO2排出量削減に貢献するサービスの提供を通じて、サステナビリティ経営の支援およびお客様一人ひとりの持続可能な未来づくりに貢献してまいります。

■ＮＸ引越ECOレール便紹介ページ

https://www.nipponexpress.com/jp/ja/site/hikkoshi/moving-s/nx-eco-rail/

NXグループについて：

NXグループは、1937年の創立以来、モノを運ぶことを通じて人・企業・地域を結び、社会の発展と共に歩んでまいりました。世界57の国と地域に約78,000人の従業員を有するグローバルロジスティクスカンパニーとして、陸・海・空の輸送モードと倉庫・ITを駆使し、高品質なロジスティクスサービスを提供しています。

NXグループの企業メッセージ「We Find the Way」は、どんな状況でも最善の方法を見つけ出し、必ずやり遂げるという私たちの強い意志と自信を表しています。モノを運ぶだけではなく、お客様の未来をともに創造するパートナーとして、持続可能で環境に配慮したサプライチェーンソリューションを提供しています。

当社に関する詳しい説明は https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/ をご覧ください。