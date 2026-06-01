日本スケート連盟×泉佐野市×天然温泉　泉州の湯　関西空港　ふるさと納税でフィギュア日本代表を応援

株式会社エイチ・アイ・エス

H.I.S.ホテルホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区）が運営する、天然温泉 泉州の湯 関西空港は、公益財団法人 日本スケート連盟が、関空アイスアリーナにて実施する全日本合宿で「ふるさと納税でフィギュア日本代表を応援」事業において、泉佐野市のふるさと納税特設サイト「さのちょく」に掲載される、ふるさと納税の返礼品として、1日利用券を提供します。

天然温泉 泉州の湯 関西空港イメージ

出品先：さのちょく https://furusato-izumisano.jp/

※楽天ふるさと納税、ふるさとチョイス他、ふるさと納税の各種ポータルサイトに順次掲載予定

返礼品名：ふるさと納税でフィギュア日本代表を応援

出品者：H.I.S.ホテルホールディングス株式会社

天然温泉 泉州の湯 関西空港 公式ホームページ：https://senshu-onsen.com/

日本スケート連盟 公式ホームページ：https://www.skatingjapan.or.jp/

ウォーターマークホテル＆スパ バリ ジンバランバリ島初のバレルサウナ導入「ウェルネスエリア」オープン

H.I.S.ホテルホールディングス株式会社が運営する、ウォーターマークホテル＆スパ バリ ジンバランは、バリ島初の信濃絵を使用したアウトドアバレルサウナを導入した、「ウェルネスエリア」をオープンします。

ウェルネスエリア バレルサウナ・水風呂イメージ

ウォーターマークホテル＆スパ バリ ジンバランは、メインプール、美しいサンセットが望めるルーフトッププール、レストラン、カフェ、スパ、ジム、キッズクラブ、ギフトショップ・コンビニエンスストアなどを備えた一大リゾートホテルです。2026年5月にメインプールエリアの大型リノベーションが終了し、バリ島初の信濃桧を使用したアウトドアバレルサウナと水風呂を新設し、プールを中心としたウェルネスエリアをオープンしました。

客室は最大6名様で利用可能なスイートルームなど143室で、全室にバスタブを完備しています。人気のクタエリアへのアクセスがよく、ングラ・ライ国際空港にも至近で、旅の拠点として大変便利です。

https://www.watermark-bali.com/ja/

HIS ホテルホールディングスは、ホテルを基点とした旅の楽しさ・ビジネスシーンでの利便性を実現する会社です。日本・米国・韓国など世界 7 つの国と地域にて、変なホテル・ウォーターマークホテルなど全 12 ブランド 50 ホテルを展開しています。