【横浜桜木町ワシントンホテルDINING＆BAR「BAYSIDE」】時間無制限でゆったりと楽しむ夏の美食体験　「夏のランチビュッフェ～地中海フェア～」６月1日（月）～8月31日（月）開催

藤田観光株式会社

横浜桜木町ワシントンホテル（神奈川県横浜市、総支配人：山本英之）５階、DINING＆BAR「BAYSIDE」（ダイニングアンドバーベイサイド）では、2026年６月１日（月）～８月31日（月）に「夏のランチビュッフェ～地中海フェア～」を、また2026年８月８日（土）～８月９日（日）、８月13日（木）～８月15日（土）には「サマーディナービュッフェ2026」を開催いたします。

ビュッフェ（イメージ）ムール貝と海老のパエリア

横浜みなとみらいの美しい景色を一望できるDINING＆BAR「BAYSIDE」では、「夏のランチビュッフェ～地中海フェア～」を開催いたします。時間無制限でローストビーフや三崎まぐろの握り寿司をはじめ、地中海を感じさせる前菜や温かい料理、デザートまで幅広く提供。ホテルシェフのアレンジが加わったお料理の数々をお楽しみいただけます。

定番メニュー「ローストビーフ」は冷菜としてアレンジし、夏でも食べやすいさっぱりとした味わいに。「ムール貝と海老のパエリア」、「白身魚と浅利のアクアパッツァ」、「蛸と海老のアヒージョ風ブルスケッタ」など魚介を活かしたメニューのほか、「スパイシーチキングリルと焼き野菜」、「牛モツの煮込み マドリッド風」、ライブキッチンで提供する「チキンケバブサンド」などの食欲をそそる肉料理、そしてデザートはレモンや桃などのサマーフルーツを使った爽やかな味わいのデザートを中心にご用意。地中海のドルチェをイメージしたラインナップで、締めくくりにも満足いただけます。

ローストビーフ蛸と海老のアヒージョ風ブルスケッタ白ワインとフルーツのゼリー

DINING＆BAR「BAYSIDE」のランチビュッフェ最大の特徴は、ランチタイムを時間無制限で利用できる点です。一般的なランチビュッフェでは利用時間に制限が設けられることが多い中、DINING＆BAR「BAYSIDE」では、食事だけでなく会話や空間そのものもゆったり楽しんでいただけるように、営業時間内は、無制限で最大14:30までご利用いただけます。女子会やママ会、友人同士の集まりなどにおすすめです。

また、夏休み・お盆シーズンは、家族や友人との外食機会が増える時期でもあります。その特別な時期に、夕暮れから夜景を楽しむ空間を楽しんでいただく「サマーディナービュッフェ2026」を期間限定で開催いたします。ディナータイムも時間無制限でゆったりとご利用いただき、夏の思い出に地中海の料理と煌く夜景を眺めながらディナービュッフェをお楽しみください。

【夏のランチビュッフェ～地中海フェア～概要】

◎実施期間 2026年6月1日（月）～8月31日（月）

◎営業時間 11:30～14:30（最終入店13:00）

◎販売価格 大人1名 平日3,800円／土日祝4,800円（消費税・サービス料込）

※下記日程では、大人1名5,800円（消費税・サービス料込）となります。

2026年8月8日（土）～8月9日（日）、2026年8月13日（木）～8月16日（日）

◎メニュー例

【コールドミール】トラウトサーモンとレモンのタブレ、ヴィシソワーズとコンソメのジュレなど

【ホットミール】ソフトシェルシュリンプのスパイシー炒め、ムール貝と海老のパエリアなど

【デザート】レモンティラミス、桃のタルト、パリブレストなど

◎公式HP https://washington-hotels.jp/yokohama/restplan/21312/

◎注意事項 ・仕入れ状況により食材・メニューが変更になる場合がございます。

・写真はイメージです。

【サマーディナービュッフェ2026概要】

◎実施期間 2026年8月8日（土）～8月9日（日）、

8月13日（木）～8月15日（土）

◎営業時間 17:30～20:30（最終入店18:30）

◎販売価格 大人1名 6,800円（消費税・サービス料込）

◎メニュー例

【コールドミール】モッツァレラとバジルのカプレーゼ、ローストビーフ、鯵のエスカベッシュなど

【ホットミール】シチリアレモンとスモークトラウトサーモンのペペロンチーノ、生ハムとルッコラのピザなど

【デザート】白ワインとフルーツのゼリー、アナナスオランジェ、パリブレストなど

◎公式HP https://washington-hotels.jp/yokohama/restplan/21645/

◎注意事項

・仕入れ状況により食材・メニューが変更になる場合 がございます。

・写真はイメージです。

【DINING＆BAR「BAYSIDE」概要】

所在地 〒231-0062 神奈川県横浜市桜木町1-101-1

横浜桜木町ワシントンホテル5階

アクセス JR「桜木町駅」より徒歩約1分

席数 173席

TEL 045-683-3111（代表）

045-683-3166（レストラン予約：営業10:30～17:00）

公式HP https://washington-hotels.jp/yokohama/

公式Instagram https://www.instagram.com/yokohamawashingtonhotel

■横浜桜木町ワシントンホテルは、Y-SDGs認証制度の上位認証「Superior」に認定されています。

Y-SDGs認証制度とは、横浜市がSDGs達成に向けて活動している企業等を「環境」、「社会」、「ガバナンス」、「地域」の4分野30項目で評価し、取組状況が優れている企業に対して認証を与える制度です。横浜桜木町ワシントンホテルは「地元横浜企業コラボプラン」を通じた地域経済の活性化と発展を支援していることなどから、高いレベルで取組を進めている事業者のみに与えられる上位認証「Superior」に認定されました。

【藤田観光株式会社について】

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP https://www.fujita-kanko.co.jp

ブランドムービー公開中！ https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie/