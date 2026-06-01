ミズノ東京本社の移転について

ミズノ株式会社

ミズノは、2026年に創業120周年を迎え、これから先の未来に向けて、次の成長ステージへの歩みを加速する新たな拠点として、東京都品川区東五反田に東京本社の移転を決定しました。移転は2027年秋頃を予定しています。

「大崎リバーウォークガーデン」（外観イメージ）

現東京本社は、長年にわたり事業活動を支え、多くの価値創出の基盤としての役割を担ってきました。その歩みを礎に、次の時代に向けたさらなる挑戦と成長を進めていきます。

新たな東京本社は、事業推進に関わる各機能および一部のコーポレート機能、事業部機能が集約された拠点として、事業活動を支え、新たな価値創造を推進していく役割を担います。

あわせて、部門間の連携を一層強化するとともに、商品展示や商談機能、情報発信機能の整備を通じて、社外とのコミュニケーションおよびブランド発信の強化を図っていきます。

ミズノは、新たな東京本社を通じて、未来のスポーツシーンと社会に向けた価値創造の取り組みをさらに推進し、ミズノならではの挑戦を発信していく拠点として位置付けていきます。創業以来培ってきた価値観と技術を礎に、次の時代に向けた成長と挑戦を続け、持続的な企業価値の向上に取り組んでまいります。

記

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9202/table/681_1_f57be7eb42a19bc7359b09565494de09.jpg?v=202606010252 ]

※今後、内容が変更となる可能性があります。詳細は決定次第お知らせします。

※（仮称）大崎コアプロジェクトについて：

https://www.tokyu-land.co.jp/news/2025/001411.html

（お客様のお問合せ先）ミズノお客様相談センター TEL：0120-320-799