京都の歴史ある聖地を舞台に、深い絆を結ぶコミュニティ型ギャザリング「Wonderfruit Chapters: Kyoto」 の開催が決定

東邦レオ株式会社

自然の力を活用した持続可能な空間やコミュニティを創出する東邦レオ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：吉川 稔、以下：「東邦レオ」）は、タイ最大級のサステナブルフェスティバル「Wonderfruit（ワンダーフルーツ）」から派生スピンオフイベント「Wonderfruit Chapters: Kyoto（ワンダーフルーツ チャプターズ：京都）」を、「Wonderfruit」を運営するScratch First Co.,ltd（本社：タイ / 創業者：ピート・ポーンプラパ）、株式会社TeaRoom（本社：東京都千代田区 / 代表取締役：岩本 涼 / 以下 TeaRoom）との共催にて、2026年10月22日（木）～25日（日）の4日間、開催いたします。

「Wonderfruit」は、2014年にタイの起業家ピート・ポーンプラパによって設立された、音楽・アート・ウェルビーイング・自然を融合させた、アジアを代表するフェスティバルです。「Celebration of sustainable living」を掲げ、会場内の巨大なステージや建造物は竹や木などの自然素材で建築。太陽光エネルギーの活用や資源循環（ゼロ・ウェイスト）など、未来の持続可能な都市モデルを目指した先進的な取り組みが世界中から高く評価され、世界中から約3万～4万人が集まる巨大な祭典であり、クリエイター、建築家、シェフ、思想家も集まるグローバルなコミュニティとなっています。

「Wonderfruit Chapters: Kyoto」は、10年の歴史を持つ「Wonderfruit」にとって初となる待望の海外展開であり、完全招待制のプレミアムなギャザリングとして実施いたします。京都で始動するスピンオフイベント「Chapters（チャプターズ）」は、わずか100名のゲストのためにデザインされた、極めて親密な空間となります。既存の音楽を中心としたイベントとしてではなく、「深い対話と体験を通じて、未来へ続く強いきずなで結ばれたコミュニティを作る」ことをコア・コンセプトに掲げています。

禅の教えに深く根ざした日本の哲学「妙（myo：言語を超えた、言葉に尽くせない素晴らしい瞬間や無限の可能性）」 を掲げ、平凡な日常の中に静かに息づく「非日常」を見出すことを目指します。日本文化の精神性と、Wonderfruitが培ってきた「Mind（心）」「Sound（音）」「Nature（自然）」への探求を融合させ、現代におけるウェルビーイングや持続可能な生き方の新たなエコシステムを、参加者全員で共同創造します。

都市緑化や空間デザインを通じて「人と自然、人とコミュニティのつながり」をデザインしてきた東邦レオのアセットや知見を活用し、これまでにない文化的価値を京都から世界へと発信してまいります。

■ 「Wonderfruit Chapters: Kyoto」開催概要

イベント名：Wonderfruit Chapters: Kyoto（ワンダーフルーツ チャプターズ：京都）

開催日程：2026年10月22日（木）～25日（日）※4日間

開催場所：大原山荘、ほか京都市内各所

参加対象：アジアおよび世界各国のリーダー、クリエイター、アーティスト等（完全招待制・限定100名）

共催：Scratch First Co. Ltd、株式会社TeaRoom、東邦レオ株式会社

公式ウェブサイト：https://chapterskyoto.co/?lang=ja

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■東邦レオ株式会社

1965年の創業以来、緑地空間設計のためのグリーンインフラ技術から、ライフスタイルや働き方、環境への姿勢など広義の「グリーン」を軸に事業を展開。都市におけるオフィスや集合住宅、商業施設など、人々が過ごす空間を対象としてハードとソフト両面から街づくりへ技術力と編集力で貢献します。 緑に人が集まり、そこに集う人々が主役となり場の価値を高める「コミュニティ・デベロップメント」事業を通じて、住環境の向上に貢献し、CSV経営を実践し続けています。

名称：東邦レオ株式会社

代表取締役社長 ：吉川 稔

所在地：大阪市中央区上町1丁目1-28

公式HP：https://www.toho-leo.co.jp/

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■Scratch First Co., Ltd.

Scratch Firstは、タイ・バンコクを拠点に、持続可能な体験を企画・プロデュースするクリエイティブカンパニー。Wonderfruit、Fruitfull、From Scratchといったプラットフォームを通じて、世界中のコミュニティがアイデアや人々と創造的かつ新しい形でつながる機会を創出している。フェスティバルやコミュニティ、コンテンツ制作などを通じて、創造性を触発し、社会にポジティブなインパクトをもたらす取り組みを行う。Wonderfruitの主催・運営を担う。

創業者：Pranitan “Pete” Phornprapha（共同創業者：Montonn “Jay” Jira）

所在地：タイ・バンコク

創業：2013年

コーポレートサイト：https://scratchfirst.co/

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■株式会社TeaRoom

株式会社TeaRoomは、「対立のない優しい世界を目指して」を理念に掲げ、2018年に創業。代表者・岩本の茶道経験を背景に、文化と産業の関係や、それらの衰退の状況に課題意識を持ったことから、2020年に静岡県本山地域の茶畑と製茶工場を承継し、農地所有適格法人である「株式会社THE CRAFT FARM」を設立。さらに、日本で育まれた文化の有用な価値を現代に活かす取り組みを行うべく、2023年に「一般社団法人文化資本研究所」を設立。茶産業が存続するためのエコシステムの再編や、時流の変化に対応したお茶の需要創出や用途開発などを行い、アートや工芸などとともに、日本文化や茶の湯の価値を活用した事業を行う。また、海外輸出や海外でのお茶の教育や評価制度整備などにも取り組む。文化や産業、社会のはじまりとなる仕組みづくりを、企業や行政、地域など多様なステークホルダーとの共創によって挑む。

代表取締役：岩本涼

所在地：102-0081 東京都千代田区四番町4-19 CIRCLES市ヶ谷6階

創業：2018年

事業：日本茶の生産/販売/コンサルティング業/茶道・日本茶を中心とした文化関連事業

コーポレートサイト：http://tearoom.co.jp(http://tearoom.co.jp)

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