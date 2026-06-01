ブルガリ ドルチから芳醇な味わいの国産フルーツが、初夏のゼリーとなって登場

ブルガリ・ジャパン合同会社BOX内、左からみかん、いちご、ベルガモット、巨峰、いちじく

2026年6月1日（月）、ブルガリ ドルチからフルーツをそのまま閉じ込めたような味わいを楽しめる「ジェラティーネ・アッラ・フルッタ」（イタリア語でフルーツゼリーの意）が登場いたします。

今年は、日本の豊かな自然が育んだ国産フルーツの果肉と果汁を贅沢に使用し、フルーツ本来の自然な甘みと酸味が優しく調和する、気品あふれるフレッシュな味わいが印象的な逸品です。フレーバーはみかん、いちご、ベルガモット、巨峰、いちじくの全５種類で、着色料を一切 使用せず、フルーツ本来の鮮やかな色味を実現しました。

初夏にふさわしく、フレッシュながら潤いのある味わいと色鮮やかな美しい見た目から、ギフトとしても最適な一品です。これからの暑い季節には冷やしてお召し上がりいただくのもおすすめです。

【みかん】

温暖な三河湾の陽光と海風に育まれた蒲郡みかんの、やわらかな果肉と豊かな果汁を贅沢に閉じ込めました。国産みかんならではの上品な甘みと穏やかな酸味が調和する醍醐味をお楽しみいただけます。

【いちご】

「とちあいか」という品種を厳選し、見た目も艶やかな紅と凝縮された芳醇な甘みにあふれ、酸味を控えた優しい味わいが広がります。

【ベルガモット】

土佐産のベルガモットを使用し、柑橘のみずみずしさにフローラルな芳香が重なり、軽やかな苦みと繊細な酸味が爽やかな透明感とともに口の中に広がります。かすかに感じられる上品な甘みとのハーモニーをお楽しみください。

【巨峰】

ひと粒ひと粒、丁寧に手もぎした巨峰を使用し、濃厚でうるおいあふれる甘みと、ぶどう 本来のコクが際立つみずみずしい果汁の味わいです。

【いちじく】

愛知の温暖な気候に育まれたいちじくを使用。噛むごとに蜜のような甘みをたたえ、香りとコクが静かに満ちていく上質で豊かなひとときを醸し出します。

■商品概要

商品名：ジェラティーネ・アッラ・フルッタ

発売日： 2026年6月1日（月）

価格 ： 5個入り \4,570（税込） ／10個入り \7,900（税込）

取り扱い店舗：ブルガリ銀座タワー 9F「ブルガリ ドルチ」、

松屋銀座B1F「ブルガリ イル・ チョコラート」、阪急うめだ5F 「ブルガリ オオサカ カフェ」

公式オンラインショップ https://gourmet.bulgari.com