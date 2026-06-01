不動産ネットワークサービス「TAKTAS.」加盟企業300社突破！　エコロシティ（株）・（株）TENと業務提携「TAKTAS.」パーキングも開始

一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会

「TAKTAS.」加盟企業数300社突破

（一社）大阪府宅地建物取引業協会（所在地:大阪市中央区、会長 山本清孝（以下、大阪宅建と言います。）が運営母体となる不動産ネットワークサービス「TAKTAS.」(タクタス）は、このたび加盟企業数が300社を突破したことをお知らせします。

「TAKTAS.」とは？

大阪宅建が構築・運営するボランタリーチェーンです。加盟店同士の横の繋がりを大切にし、知恵を出し合いながら、サービスの質を高め合う信頼のネットワークです。

サービス事例…加盟店のネットワークを軸とした、情報交換の場を創出、ビジネスチャンスを広

げる加盟店グループで情報を蓄積できる「TAKTAS.土地BANK」、物件情報をレ

インズやハトマークサイトに一括登録可能な「TAKTAS.クラウド」 など、

DXの促進

令和8年4月より エコロシティ株式会社・株式会社TENと業務提携契約

空き家・空き地問題解消にも繋がる新サービス「TAKTAS.パーキング」を開始

「TAKTAS.パーキング」新サービスの流れ

加盟企業300社突破を記念すると共に、会員企業へのビジネスチャンス拡大と「空き家・空き地問題」の解決に寄与しするため、時間貸し駐車場(コインパーキング）のパイオニアであるエコロシティ（株）（本社：東京都港区、代表取締役社長：山本麻理）および（株）TEN（大阪市平野区、代表者 ：西嶋 真仁）と業務提携を締結し、新サービス「TAKTAS.パーキング」を開始することとなりました。

TAKTAS.パーキング 看板イメージ

今後の展望

今後は、加盟企業500社を目指して更なるサービスの拡充を行います。7月24日には、300社達成記念として加盟店様向けに大交流会を梅田スカイビルにて開催予定です。TAKTAS.と提携企業様との強みを融合させ、大阪を中心とした関西エリアにおける土地の社会的価値向上と、地域密着型の不動産テックネットワークの拡大を推進してまいります。TAKTAS.は今後も加盟店企業様の声を反映し不動産ビジネスを加速させることで地域貢献を目指します。

提携企業概要

■提携企業1

社 名：エコロシティ株式会社

代 表：山本麻理

設 立：1996年

事 業 内 容 ：都市型駐車場事業、モビリティサービス、スマートインフラ開発

本社所在地：東京都港区赤坂1丁目12番32号

U R L ：https://www.ecolocity.co.jp/

■提携企業2

社 名：株式会社TEN

代 表：西嶋 真仁

設 立：2018年

事 業 内 容 ：コインパーキング運営管理・機器設置工事業

本社所在地：大阪府大阪市平野区長吉長原西３丁目５－１１

事務局

（一社）大阪府宅地建物取引業協会

〒540-0036 大阪市中央区船越町2-2-1 大阪府宅建会館6F

TEL：06-6809-4461 FAX：06-6809-4462

公式サイトURL：https://www.osaka-taken.or.jp/