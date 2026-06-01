ゲヒルンとカラー共同企画の「特務機関NERV指定防災備蓄品計画」から１年

ゲヒルン株式会社

「特務機関NERV（ネルフ）防災」アプリをはじめ防災情報配信サービスを提供するゲヒルン株式会社と、『エヴァンゲリオン』シリーズをはじめとする映像企画・製作会社の株式会社カラーは、2025年3月に共同企画を発表した「特務機関NERV指定防災備蓄品計画(https://www.gehirn.co.jp/news/2025-03-19/press-nerv/)（以下、「本計画」）」について、企画開始から1年の活動報告と、引き続き本計画を推進していくことをお知らせいたします。あわせて、『エヴァンゲリオン』オフィシャル情報サイト「エヴァ・インフォメーション」における「防災備蓄品計画」紹介ページの開設、相田ケンスケ役・岩永哲哉さん出演のトークセッション映像のYouTube公開、そして本計画へ新たに参画いただけるメーカー企業様の募集をご案内いたします。

本日6月1日は「防災用品点検の日」です。この日は、季節の変わり目に防災用品の点検を呼びかける記念日として、3月1日・6月1日・9月1日・12月1日の年4回制定されています。ご家庭や職場に備えている防災用品の期限や状態を確認し、不足しているものがあれば補充する──本計画が、そうした見直しのきっかけの一つになれましたら幸いです。

◆本計画1年の歩み ── 「食」と「トイレ」、2つのカテゴリーで3社から製品が誕生

本計画は、アニメ作品『エヴァンゲリオン』シリーズに登場する特務機関NERVが、第3新東京市に対して防災備蓄品を指定・配備しているという独自のコンセプトのもと、実用性の高い防災用品に『エヴァンゲリオン』の世界観を取り入れた商品開発を行うプロジェクトです。

2025年3月の企画発表からおよそ1年で、3社のメーカー企業様にご参画いただき、「食料品」と「衛生用品」の2つのカテゴリーにおいて計4商品が誕生しました。



コラボ第一弾：ホリカフーズ株式会社「特務機関NERV指定 防災糧食」復刻版（2025年10月発売）

ビーフカレー、牛丼、ビーフシチュー、中華丼、煮込みハンバーグの全5 種をラインナップ

本計画の第一弾として、ホリカフーズ株式会社（本社：新潟県魚沼市）が2020年に発売し好評を博した「特務機関NERV指定 防災糧食」の復刻版を発売しました。この商品は、火や水がなくても温かい食事が摂れる完結型災害食で、自衛隊や災害現場で使用されるものと同等の本格仕様になっています。ビーフカレー、牛丼、ビーフシチュー、中華丼、煮込みハンバーグの全5種をアソートし、新劇場版のNERVマークと「特務機関NERV指定 防災備蓄品」の文字が入った特別パッケージでお届けしています。現在も好評発売中です。

コラボ第二弾：永岡食品株式会社「NERV指定 どんなときもウメとごはん」「NERV指定 どんなときも99ウメボシ」（2025年12月発売）

本計画の第二弾として、永岡食品株式会社（本社：和歌山県日高郡みなべ町）から、紀州南高梅を活用した2つの防災備蓄食品が発売されました。「特務機関NERV指定 どんなときもウメとごはん」は、紀州南高梅を丸ごと一粒と和歌山県産のアルファー化米を組み合わせた長期保存ごはんの缶詰で、水さえあればどんな環境でも調理が可能です。「特務機関NERV指定 どんなときも99ウメボシ」は、クエン酸と塩分19％の高塩分設計により、疲労回復と塩分補給に効果的な紀州南高梅の梅干しです。いずれも無添加で、製造日から5年の長期保存が可能です。



コラボ第三弾：角利産業株式会社「特務機関NERV指定 緊急トイレパック」（2026年3月発売）

本計画の第三弾として、角利産業株式会社（本社：新潟県三条市）から、水がなくても使える使い捨て簡易トイレ「特務機関NERV指定 緊急トイレパック」が発売されました。食品や照明といったカテゴリーに比べ備蓄が進んでいないとされる「災害時のトイレ」を考えるきっかけになるアイテムとして企画されたものです。排便袋と凝固剤がセットになったトイレパックが個袋で10個入り、ポケットティッシュやごみ袋も付属しています。外箱裏面には注意事項や使用方法を日英併記およびピクトグラムによる図説で記載し、ユニバーサルデザインにも配慮した設計になっています。

◆「エヴァ・インフォメーション」内、「防災備蓄品計画」紹介ページの開設

本計画に関する情報をまとめた紹介ページを、『エヴァンゲリオン』オフィシャル情報サイト「エヴァ・インフォメーション」上に開設いたしました。本計画のコンセプトや、これまでに誕生した製品の紹介、今後のコラボレーション商品の最新情報などを掲載してまいります。

特設ページURL：https://www.eva-info.jp/nerv-emergency-supplies

◆相田ケンスケ役・岩永哲哉さん出演の防災に関するトークセッション映像をYouTubeで公開

2026年2月に横浜アリーナで開催された『エヴァンゲリオン』シリーズ初の30周年フェスイベント「EVANGELION:30+; 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」において収録した、『エヴァンゲリオン』シリーズで相田ケンスケ役を演じる声優・岩永哲哉さんとゲヒルン株式会社 代表取締役・石森大貴によるトークセッションの映像を、本日からYouTubeにて公開いたします。

NERV防災アプリの開発にかける想いや、本計画のこれまでとこれから、そして防災備蓄品の魅力について語り合った映像です。ぜひご覧ください。

YouTube動画URL：https://youtu.be/cNapQleZJGM

◆本計画の今後の展開 ── さらなるカテゴリーへの拡大

この1年間で、災害食と衛生用品という2つのカテゴリーでの製品化を実現することができました。今後は、さらに様々なカテゴリーへの展開を広げ、「特務機関NERVが第3新東京市民に配備する防災備蓄品」の品目を充実させていきたいと考えています。

商品選定にあたっては、引き続きゲヒルンに所属する気象予報士や防災士が製品を実際に試用し、防災備蓄品として十分な品質と機能性を備えているかを確認します。選定された製品には、ゲヒルンが必要に応じてデザインや企画面でのプロデュースを協力し、カラーが商品化ライセンスの許諾を行います。

◆参画メーカー企業様の募集

本計画では、防災・減災のための製品・サービスを開発・販売されているメーカー企業様からの参画を引き続き募集しております。食料品から防災用品まで、様々なカテゴリーの防災備蓄品について広くご提案を受け付けております。

本計画への参画を希望されるメーカー企業様は、カラー公式サイトのライセンス運用問い合わせ窓口（ https://www.khara.co.jp/contact/license/ ）へご連絡ください。本計画に関してお送りいただきましたお問い合わせは、ゲヒルンとカラーで情報共有させていただきます。なお、両社間で秘密保持契約を締結済みです。

◆特務機関NERV防災アプリとは

「特務機関NERV防災」アプリは、地震・津波・噴火の速報や各種災害の危険度といった防災気象情報を、ユーザーの現在地や登録地点に基づき最適化して配信するスマートフォン用サービスです。気象業務支援センター（気象庁本庁舎および大阪管区気象台内）、河川情報センター、防災科学技術研究所、Lアラート等のシステムと接続し、ゲヒルン独自の技術で国内最速レベルの情報配信を実現しています。2019年９月１日にリリースして以来、これまでに累計800万ダウンロードを記録しています。

◆特務機関NERV防災アプリと『エヴァンゲリオン』の関係

「特務機関NERV防災」アプリの名称は、アニメ『エヴァンゲリオン』シリーズに由来します。作中に登場する「特務機関NERV」は、使徒と呼ばれる謎の生命体に対処するための超法規的組織であり、使徒の襲来時には警報を発令します。その世界観を活かした「特務機関NERV防災」アプリの名称やアイコンは権利元のカラーと連携し、『エヴァンゲリオン』の象徴的要素を取り入れたデザインで運用しています。