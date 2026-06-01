【キャンプ×音楽イベント】「Music Chill Camp」第3弾開催決定！｜2026年7月4日～5日

合同会社Camp for Lifeイベント概要2026年7月4日（土）～7月5日（日）／Music Chill Camp in REWILD GREEN FIELD CAMP（千葉県勝浦市）広大な天然芝が広がるフリーサイトキャンプ場日常の疲れを癒しにぜひお越しください♪お子様も楽しめるイベント内容となっております夜には星空や焚き火を眺めながら楽しめます！

キャンプと音楽の融合を体験してみませんか？焚き火を囲みながらのChillなセッションも！場内で乗れるJeepラジコンカーも大人気ですお子様にはマシュマロもプレゼントします♪

イベント概要

名称： Music Chill Camp

日程： 2026年7月4日（土）～7月5日（日）

会場： REWILD GREEN FIELD CAMP（千葉県勝浦市大楠1537）

アクセス： 都内・横浜・川崎から車で約90分

参加費（宿泊）： 大人（中学生以上）：3,850円（税込）～、子ども（小学生）：550円（税込）、未就学児：無料、ペット：無料（リード着用必須）

参加費（日帰り）： 大人（中学生以上）：3,300円（税込）～、子ども（小学生）：550円（税込）、未就学児：無料、ペット：無料（リード着用必須）

※車両1台につき1,100円（税込）の入場料がかかります



チェックイン/チェックアウト

チェックイン： 11:00～18:00 ※通常のアーリーチェックイン時間（11:00）から入場可能です

チェックアウト： 9:00～11:00 ※12:00までのレイトチェックアウト（＋550円/車両1台）も可能です



予約方法

キャンプ場検索・予約サイト「なっぷ」より、ご予約をお願いします。

予約URL（宿泊）： https://www.nap-camp.com/chiba/14307/plans/20042331

予約URL（日帰り）： https://www.nap-camp.com/chiba/14307/plans/20043688

※当日券はありません

詳細を見る :https://www.nap-camp.com/chiba/14307オススメポイント- 音楽とキャンプの融合：33,000平方メートル の広大な土地に、ふかふか天然芝が広がるフリーサイトキャンプ場で、ChillなMusicを聴きながらCampを愉しめます。※雨天時は管理棟でLIVEを行います- 家族で楽しめる一体感：カホンなどの打楽器でお子様も参加できるコンテンツをご用意しています。ペットも同伴可能（リード着用必須）です。- 快適＆清潔な設備：男女別ウォシュレット付トイレやシャワー完備で、キャンプ初心者でも安心してご利用いただけます。キャンプギアのレンタルも充実しております出演アーティスト望月起市 Kiichi Mochizuki

1994年生まれ、東京都出身の音楽家・シンガーソングライター。 2022年11月より本格的な活動を始め、4人編成のバンドセット、ガッドギター・電子機器を用いたソロセットで主に活動。

2022年11月に1stEP「正しく忘れる」をリリース。リリース直後、数々のプレイリストインを果たし早耳のリスナーを中心に確かな話題を生んだ。2024年2月にはTuneCoreオーディションを勝ち抜き、exPOP!!!!!への出演。 3月20日に2nd EP「摩耗した季節」をリリース。リードトラックの「あり得ない幸せ」はSpotify RADAR : Early Noiseにも選出された。同年6月1日に渋谷 Spotify O-nestで初のワンマンライブを開催、ソールドアウト公演となった。

WATANABE FAMILY

栃木県茂木町在中 自然溢れた茂木町で家族と見つける小さな幸せの美しさ その時間に見る「夢」「憧れ」を持って生きる大切さを伝えたく全国各地歌い巡るシンガーソングライター！PEACE！

1stmini album 「watanabe familiar」リリース

First music video 「lalala My Life」 YouTubeにて絶賛公開中！

トトト

いのちの気配に耳を澄ます、房総半島を拠点とする音楽プロジェクト。2025年6月結成。男女二声のハーモニーとギターを軸に、さまざまな楽器を用いながら最小限の音でうたを紡ぐ。古くから歌い継がれてきた讃美歌や民謡に影響を受け、そのアレンジやカバーも交えた演奏を行っている。2025年12月、詩と写真によるZINE「Reflections」を発行。

THE CAMP MEN'S BAND

2025年に結成。ギター、バンジョー、バイオリン、ウッドベース、カホンからなる5人組アウトドア系アコースティックバンド。それぞれ異なる音楽的バックボーンを持つメンバーが集い、2026年より精力的にライブ活動を展開。

「衣・食・住・音」をテーマに、自然の中で生まれる豊かな時間や遊び心をアコースティックな音色に昇華。聴く人を大自然へと誘い、疾走感あふれるPOPな楽曲から、静かな夜の焚き火のそばで耳を傾けたくなるような心地よい楽曲まで幅広くお届けします。

Yama3 (Coding Kitchen)

音のレシピを紡ぐ、テクノロジーと音楽の交差点。システムエンジニアとして培った論理的思考と、音の流れに寄り添う感覚的な選曲を掛け合わせ、Progressive Houseを軸にしながらもジャンルの枠にとらわれず、自由で奥行きのあるグルーヴを描き出す。今回は、野外の風と炭火の香りに包まれながら、じんわりと心に沁みるようなセットをお届け。

イベント出店勝浦朝市（出張朝市）

日本三大朝市のひとつにも数えられ、地元の新鮮な魚介類や野菜、加工食品、お土産など、豊富な商品が並ぶ勝浦朝市！その勝浦朝市と連携して、7/4(土)14:00-17:00で出張朝市を実施予定！野菜・干物・雑貨などを場内で販売します。

TROLLEY COFFEE

「ALOHA！TROLLEY COFFEE（トロリーコーヒー）と申します。当店では、ハワイ島の大地が育んだ希少な「カウコーヒー」をご提供しています。酸味や苦味の少ないふくよかな甘みが特徴の一杯です。忙しい日常を少しだけ忘れて、ぜひハワイの心地よい風を感じに来てください。皆様のご来店を心よりお待ちしております。MAHALO！」

お問い合わせ先

主催： REWILD GREEN FIELD CAMP（運営：合同会社Camp for Life）

メール： rewildgreenfieldcamp@gmail.com

受付時間：平日9:00～18:00

※急なご連絡には対応できない場合があります

※名前・電話番号・利用日をご記載ください

※電話受付はありませんのでご了承ください