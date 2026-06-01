おにぎり×Kiri(R)＝「おにKiri」とおにぎり専門店4ブランドがコラボ！合計8店舗で計11種類の「キリ」を使用した”おにKiri”を発売

ベル ジャポン株式会社

ベル ジャポン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：Aytekin Yildiz（アイテキン ユルドゥズ）、以下ベル ジャポン）は、同社のクリームチーズNo.1※1ブランド 「キリ」において、4月より新たに展開している「おにKiri」施策に伴い、ウェブサイトやSNSで「おにKiri」のレシピ動画などを公開するとともに、2026年6月1日（月）よりおにぎり専門店4ブランド・合計8店舗にて、「キリ」とおにぎりを組み合わせた”おにKiri”を販売いたします。

おにぎり専門店4ブランド・全8店舗で11種類のおにぎり×Kiri(R)＝「おにKiri」を発売！

クリームチーズカテゴリーNo.1※1ブランドとして日本で40年以上に渡り親しまれてきた「キリ」は、子供から大人まで多くの方に愛されてきました。近年のおにぎり専門店の出店増加や、具材のバリエーションの広がりにより、おにぎり市場が拡大を続ける中、具材や味付け、形や見た目にこだわった“進化系”おにぎりとして、SNS等でもすでに「チーズ×おにぎり」の組み合わせが話題となっています。それに伴い、4月1日より、「キリ」では、どんな素材とも相性の良いクリーミーな味わいを活かし、身近なおにぎりの美味しさの可能性を広げる「おにKiri」企画をスタートいたしました。

さらに、この「おにKiri」を通じた“美味しさの革命”を、ご家庭だけでなく外食シーンでもご体感いただくべく、6月1日より、独自のこだわりを持つおにぎり専門店4ブランド（合計8店舗）との特別なコラボレーションを実施いたします。

今回は、おにぎりのプロフェッショナルたちが「キリ」の持つ豊かなコクとクリーミーな口どけを最大限に引き出し、各店ならではのコンセプトや厳選された和の食材と見事に融合させました。プロならではの斬新なアイディアと技が光る本格的な味わいから、SNS映えするフォトジェニックな一品まで、「キリ」の幅広い汎用性と無限の可能性を感じていただける多種多様なラインナップが揃っています。

ぜひこの機会に各店舗へ足を運んでいただき、あなただけの「おきにいり（おにKiri）」を見つけてみてください。

※1 インテージSRI クリームチーズ市場 2025年5月～2026年4月 累計販売金額

１.おにぎり・とん汁 山太郎（3店舗）

【店舗概要】

大きい、握りたて、具沢山。「最後の晩餐で食べるのはおにぎりととん汁がいい」そんな女将の思いから生まれたおにぎり専門店。具がたっぷりほかほかおにぎりをだしの効いたとん汁と共に提供します。

販売店舗：おにぎり・とん汁 山太郎 雑司ヶ谷／おにぎり・とん汁 山太郎 テイクアウト／おにぎり・とん汁 山太郎 二子玉川

店舗URL：https://yamataro.jp/

【山太郎様コメント】

このレシピは、店主ひとりの発想ではなく、山太郎のスタッフみんなで意見を出し合いながら生まれたおにぎりです。その中でも、旬や栄養、季節感まで考えられたスタッフのアイディアがとても印象的で、「この提案を形にしたい」と思ったことが開発のきっかけでした。山太郎では普段から、おにぎりはシンプルだからこそ、組み合わせ次第で新しい魅力を生み出せる料理だと考えています。

今回のレシピでは、「Kiri クリームチーズ」を脇役ではなく“主役”として活かしながら、和の食材と組み合わせることで、意外性と親しみやすさの両立を目指しました。また、見た目も大変フォトジェニックになっています。見た目にも美しく、食べた瞬間の「え、美味しい！」という驚きと、どこかほっとするような和の懐かしい味わいを、「キリ クリームチーズ」と一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。



【商品ラインナップ】

・梅しそ鯵味噌おにKiri(R)

販売期間：2026年6月1日（月）～6月30日（火）

価格：500円（税込）

２.一汁おにぎり 一粒万福（2店舗）

【店舗概要】

「一粒から、世界にこぼれ落ちるほどの福を」というコンセプトのもと、お腹も「満腹」、心も「万福」に。素朴な幸せや、人と人の間にある温かさ、福を感じられるお店を目指します。

販売店舗：一汁おにぎり 一粒万福 西小山本店／一汁おにぎり 一粒万福 新宿御苑店

店舗URL：https://ichiryu-manpuku.com/

【一汁おにぎり 一粒万福様コメント】

この度、スタッフ一同も幼い頃から親しみのある「Kiri クリームチーズ」とご一緒できることを、大変嬉しく思っております。日本の伝統食である“おにぎり”に、「Kiri」ならではの濃厚でクリーミーな味わいを掛け合わせることで、これまでにない新しい美味しさが生まれました。「サーモンアボカドユッケ」は、脂の乗ったサーモンと濃厚なアボカド、自家製ユッケソースを合わせ、まるでご褒美のような満足感のある一品に。「柚子胡椒香るじゃこくるみ」は、甘辛く仕上げたじゃこくるみに、ふわりと香る柚子胡椒がアクセントとなり、クセになる味わいです。一粒万福は、日本の和の文化を大切にしながら、国内外で新しい挑戦を続けています。グローバルに展開される「Kiri」様との今回のコラボレーションを皮切りに、国内外で日本のおにぎりの可能性を広げていけたら光栄です。

【商品ラインナップ】

・おにKiri(R)×サーモンアボカドユッケ

販売期間：2026年6月1日(月)～6月30日(火)

価格：\550（税込）

・おにKiri(R)×柚子胡椒香るじゃこくるみ

販売期間：2026年6月1日（月）～ 6月30日（火）

価格：\550（税込）

３.Onigily Cafe （2店舗）

【店舗概要】

Onigily Cafeはカフェ感覚のおにぎり処。

日本穀物堰堤協会特Aランクを獲得した、

長野県佐久産コシヒカリを使用したもっちりとした粘りのある食感のおにぎりを提供。

販売店舗：Onigily Cafe 中目黒店／Onigily Cafe 代々木公園店

店舗URL：https://onigily.com/onigily-cafe/

【Onigily Cafe様コメント】

今回のコラボにあたり洋風でおしゃれなメニューも考えましたが、せっかくなら日本らしい食材と「Kiri クリームチーズ」の無限の可能性を引き出したいと思い、おにぎりの代表である定番具材のシャケ～高級生ワサビ使用のお味噌まで日本食材にこだわって開発しました。凝り過ぎずシンプルに♩家庭でも簡単に真似できそうなメニューにしています。是非、ご家庭でも試してもらえると嬉しいです。

【商品ラインナップ】＊価格はイートイン/テイクアウトとなっております

・おかかクリームチーズおにKiri(R)

販売期間：2026年6月1日（月）～6月7日（日）

価格：\360/354（税込 イートイン/テイクアウト）

・シャケクリームチーズおにKiri(R)

販売期間：2026年6月8日（月）～ 6月14日（日）

価格：\370/364（税込 イートイン/テイクアウト）

・昆布クリーチーズおにKiri(R)

販売期間：2026年6月15日（月）～ 6月21日（日）

価格：\360/354（税込 イートイン/テイクアウト）

・本格生ワサビ味噌クリームチーズおにKiri(R)

販売期間：2026年6月22日（月）～ 6月28日（日）

価格：\390/383（税込 イートイン/テイクアウト）

・明太子クリームチーズおにKiri(R)

販売期間：2026年6月1日（月）～ 6月30日（火）

価格：\360/354（税込 イートイン/テイクアウト）

４.NIGICHA（1店舗）

【店舗概要】

抹茶とおにぎりを世界的な朝食の定番にしよう。

山形県庄内町のつや姫や南魚沼のコシヒカリといった国産米と、

八女の茶葉を組み合わせ、皆様の日常に静かに溶け込んでいく体験を提供。

販売店舗：抹茶とおにぎりのカフェ NIGICHA 新宿御苑前店

店舗URL：https://www.nigicha.com/jp/

【NIGICHA様コメント】

今回の「おにKiri」は、毎日食べたくなるおにぎりに、少し特別感と驚きを加えたいという想いで開発しました。「キリ」のクリーミーなコクを活かしながら、旨辛さ、燻香、爽やかな香りと、それぞれ違った魅力を楽しめる3種類に仕上げています。

また、今回の開発では、「キリ」のポーション形状をそのまま活かすことにもこだわりました。ひと目で「Kiri」とわかる見た目にすることで、コラボ感や特別感をしっかり伝えたいと考えたためです。NIGICHAのおにぎりは、個包装の中で具材が見えること、目でも楽しめること、そして見た目にも可愛らしいことを大切にしているため、その特徴を最大限に活かせる形として、「キリ」のポーションをそのまま見せる仕立てにしました。

ただ意外性のある組み合わせを目指すのではなく、地域のこだわり素材や、自店で丁寧に仕込んだ紅鮭を使うことで、「新しいけれど、しっかりおいしい」と感じていただけることも大切にしています。ひと口目のインパクトはもちろん、食べ進めるほどに素材と「キリ」がなじみ、最後まで満足感のある「おにKiri」として楽しんでいただけたら嬉しく思っております。

【商品ラインナップ】

・旨辛ヤンニョムおにKiri(R)

販売期間：2026年6月2日（火）～ 6月30日（火）

価格：\480（税込）

・燻香いぶりがっこおにKiri(R)

販売期間：2026年6月2日（火）～ 6月30日（火）

価格：\480（税込）

・柚子胡椒香る紅鮭おにKiri(R)

販売期間：2026年6月2日（火）～ 6月30日（火）

価格：\480（税込）

※「おにKiri」コラボレーションへの参加商品は業務用 「キリ クリームチーズ」を使用しています。

「おにKiri」について

ベルジャポン株式会社は、2026年4月から子供から大人まで幅広く親しまれる「キリ」とおにぎりを組み合わせた「おにKiri」という、新たなキリの楽しみ方とおにぎりの可能性をご提案。本施策に伴い、SNSやYouTubeを通じて、王道からユニークなご当地アレンジまで、多彩な「おにKiri」のレシピ動画などを順次公開しております。

「キリ」について

「キリ」は、豊かな自然の中で大切に育てられた牛から採れた新鮮な生乳と生クリームを原料に作られています。フランスで1966 年の発売以来、素材にこだわったクリーミーな美味しさと、愛らしいロゴと個包装の手軽さでたちまち大人気となり、今では子供から大人まで世界中の多くの方に親しまれています。

URL：https://www.bel-japon.com/kiri/product/

Instagram：https://www.instagram.com/kiri_jp/

X：https://x.com/kiri_japan

会社概要

商号：ベル ジャポン株式会社 代表取締役 Aytekin Yildiz（アイテキン ユルドゥズ）

創立：2005月11月1日 資本金2億7,000万円

事業内容：フランス・ベル社の子会社として、キリ/ベルキューブ/ブルサン各ブランドの輸入販売（一部製品は国内委託製造）、マーケティング活動、新製品開発、販売会社への営業支援、品質の向上等の業務

事業所：〒107-0062 東京都港区南青山3丁目13番18号313 南青山ビル5階

URL：https://www.bel-japon.com/