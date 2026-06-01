まちとひとのB面があつまる大文化祭「CULTURE SNACK ′26」大阪で初開催、出展者募集開始

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、近隣企業や地域を巻き込んだパブリックイベント「CULTURE SNACK（カルチャースナック）」を2026年10月2日（金）・3日（土）の2日間、本社オフィス「KOKUYO HQ（コクヨ エイチキュー）」を構える「グラングリーン大阪」にて開催します。開催に先立ち、2026年6月1日（月）から出展者を募集開始します。

「CULTURE SNACK」とは、近隣企業やうめきたエリアに縁のあるワーカーが、「仕事をしている自分（A面）」に対し、「普段は見えない一面（B面）」を表現・出展するパブリックイベントです。2024年と2025年に東京品川オフィス「THE CAMPUS」を起点とした港南エリアにて開催し、来場者数は延べ6,000名を超えるなど大きな反響がありました。今年度は大阪で初めて開催します。

開催場所であるグラングリーン大阪は、コクヨにとって90年ぶりとなる本社オフィスの移転先であり、世界最大級規模の都市公園を擁する複合施設です。多くの企業が集まるグラングリーン大阪は、企業や地域との新たな交流を育む拠点でもあります。

「CULTURE SNACK」をこの場所で開催することで、コクヨは立場を超えた個々人のつながりや街への愛着を醸成し、大阪・梅田エリアにおける「働く」「暮らす」の価値を高めることを目指しています。それに伴い、2日間のイベント開催期間を一緒に盛り上げる出展者を募集します。

１．「CULTURE SNACK '26 at GRAND GREEN OSAKA」開催概要

イベント名：CULTURE SNACK '26 at GRAND GREEN OSAKA

日時：2026年10月2日(金) 16:00～21:00

2026年10月3日(土) 11:00～18:00

場所：GRAND GREEN OSAKA 南館1階屋外スペース

主催：コクヨ株式会社、グラングリーン大阪開発コンソーシアム

企画・運営：コクヨ株式会社

入場料：無料 ※一部有料のコンテンツもあります

イベント詳細：https://culture-snack.kokuyo.com/#ggo

イベント公式Instagram：https://www.instagram.com/culture_snack_ggo/

イベント概要：物販、飲食（食物販も含む）、ワークショップ、展示等の出展

コンテンツ一例：（上側／A面、下側/B面）

１.飲食提供：新規事業企画 ×「 近隣企業の社員との餃子販売」、２.物販（物品）：官公庁営業 × 「ビーズフラワー販売」、３.飲食提供：教育・医療施設の設計 × 「スナック出展」、４.ワークショップ：商品企画&開発 ×「ハーバリウムづくり」

２．出展者の募集について

募集期間：2026年6月1日（月）11:00～2026年6月30日（火）23:59

募集内容：イベントの出展者募集（物販、飲食、ワークショップ、パフォーマンス等）

出展料：6,000～18,000円（コンテンツによって異なる、学生料金あり）

申込方法：応募フォームはこちら(https://docs.google.com/forms/d/1BoAdcy1wC_783TpmQ42dvVLsuNPpQEkM_TnNUwnGYjg/viewform?edit_requested=true&pli=1)

※応募者多数の場合は選考の上、7月14日（火）に出展確定とさせていただきます

出展条件や詳細はこちら：https://culture-snack.kokuyo.com/#ggo

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