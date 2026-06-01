ドトールコーヒーショップで6月1日より　お中元や贈り物におすすめの夏ギフト承り開始

株式会社ドトールコーヒー

株式会社ドトールコーヒー（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：星野 正則）は、ドトールコーヒーショップにおいて、６月１日（月）より夏ギフトの承りを開始いたします。

6月1日（月）～30日（火）は早割期間です。通常税込価格より本体価格が10％OFFになります。ぜひおトクな早割期間にご利用ください。

<ご注文承り期間> 2026年6月1日（月）～８月31日（月）

<早割期間> 2026年6月1日（月）～6月30日（火）

通常税込価格より本体価格が10％OFFになります。（宅配のみ対象）

<取扱商品> リキッド・スイーツ・ドリップカフェ・レギュラーコーヒー

※この他、オリジナルコーヒーゼリーや各種セットなど多数ご用意しております。ギフト商品のラインナップはこちら（https://www.doutor.co.jp/dcs/service/gift.html）にてご確認いただけます。

※ご注文は、各店舗にて承ります。店内のリーフレットまたはブランドサイトで詳細をお確かめの上、「ご進物ご注文承り票」にご記入いただき、店舗スタッフにお申し付けください。

※数量限定商品はなくなり次第販売を終了します。

【夏ギフト限定のおすすめ商品】

■ハワイコナエクストラファンシー

マウカメドウズ農園から届くハワイコナ最高等級のエクストラファンシー。海風に磨かれたマウカメドウズオーシャンと、山の恵みに育まれたマウカメドウズマウンテン。心に残る一杯を、大切なあの人へ。

｜数量限定｜

商品名：ドリップカフェ ハワイコナエクストラファンシー2種セット

通常価格：5,800円（税込）

内容量：ハワイコナエクストラファンシー マウカメドウズオーシャン 5袋

ハワイコナエクストラファンシー マウカメドウズマウンテン 5袋

｜数量限定｜

商品名：レギュラーコーヒー ハワイコナエクストラファンシー2種セット

通常価格：7,900円（税込）

内容量：ハワイコナエクストラファンシー マウカメドウズオーシャン 90g×１

ハワイコナエクストラファンシー マウカメドウズマウンテン 90g×１

※レギュラーコーヒーは豆をお挽きしてあります。

※こちらの商品は宅配のみとさせていただきます。

■水出しドリップ

ゆっくり、じっくり。冷蔵庫で一晩。朝には香り高いアイスコーヒーのできあがり。低温抽出から生まれるやさしい口あたりと透明感のある味わい。手軽さと本格感を兼ね備えた夏を贈る、新しいコーヒーギフトです。

｜数量限定｜

商品名：水出しドリップ 16袋入り

通常価格：3,950円（税込）

内容量：水出しドリップバッグ ４袋×４

｜数量限定｜

商品名：水出しドリップ＆ドリップカフェ４種 27袋入り

通常価格：4,950円（税込）

内容量：水出しドリップバッグ 4袋×3

マイルドブレンド 5袋×1

ゴールデンモカブレンド 5袋×1

ロイヤルクリスタルブレンド 5袋×1

■東京ぼーの トーキョーリッチ抹茶チーズケーキ

しっとりとしたカステラとなめらかなチーズケーキに、静岡県の山間地域で栽培された茶葉を使用した【天空の抹茶(R)】を贅沢に使用。程よい苦みと上品な香り、豊かに広がる抹茶の味わいと、濃厚な抹茶チーズをお楽しみいただけます。

※天空の抹茶(R)は（株）小柳津清一商店の登録商標です。

｜数量限定｜

商品名：リキッド2種＆焼き菓子8個詰合せ

通常価格：5,300円（税込）

内容量：アイスコーヒー（無糖） 1,000ml×1

アイスティー（無糖） 1,000ml×1

東京ぼーの トーキョーリッチ抹茶チーズケーキ ８個

※こちらの商品は宅配のみとさせていただきます。

※当リリースに掲載の価格はすべて送料込みです。

関連ウェブサイト

株式会社ドトールコーヒーウェブサイト：https://www.doutor.co.jp/

ブランドサイト：https://www.doutor.co.jp/dcs/

ドトールコーヒーショップでは、コーヒー豆・ドリップカフェ・リキッドアイス・器具などが１０％割引になる

「感謝デー」を毎月定期的に開催しております。詳細はこちら https://goo.gl/w1okEv

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