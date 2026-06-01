「イオン ふるさとの森 いきもの調査２０２６」を開始

イオン株式会社

イオンは、６月より全国１５０カ所以上で「イオン ふるさとの森 いきもの調査２０２６」を本格的に開始します※。２０２５年度の調査では、全国１２０カ所の「イオン ふるさとの森」で、お客さまを含む１,２５４人の方にご参加いただき、２,２９９種のいきものを確認しました。２０２６年度は、対象店舗や対象エリアの拡大を進め、これまで育ててきた「ふるさとの森」が持つ生物多様性価値の可視化をさらに進めていきます。

過去のいきもの調査の様子

「イオン ふるさとの森 いきもの調査」は、店舗周辺の「イオン ふるさとの森」にどのようないきものが生息しているのかを、お客さまや地域の皆さまに参加していただく形で実施する自然環境調査です。スマートフォンアプリ「Ｂｉｏｍｅ（バイオーム）」を活用し、見つけたいきものを撮影・投稿することで、森の豊かさや生態系としての機能、生物多様性価値を把握していきます。

記

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7505/table/5884_1_fb96d52f5e812207900148100cb3428d.jpg?v=202606010252 ]

【ネイチャーポジティブに向けたイオンの歩み】

イオンは、１９９１年から、新店舗が開店する際に、地域の皆さまとともにその土地由来の樹木を植える「イオン ふるさとの森づくり」に取り組んでいます。２０２６年２月末時点で、累計植樹本数は約１,２８４万本、参加者数はのべ約１３０万人に達しました。３５周年を迎える今年、イオンは本活動をネイチャーポジティブ実現に向けた転換点と位置づけ、これまで育ててきた「イオンの森」の価値の再確認と可視化を進めています。

２０２５年度は５月２０日から１１月３０日まで、全国１２０カ所の「イオン ふるさとの森」で５年目となる、いきもの調査を実施しました。お客さまを含む１,２５４人にご参加いただき、投稿数は１０,４８０件、確認された種数は２,２９９種となりました。希少種や外来種の確認に加え、店舗周辺の緑地が、都市近郊における生物の生息環境として機能している可能性が示されました。

２０２６年度も６月より、全国で順次開始します。調査手法の標準化や対象エリアの拡大を進め、生物多様性の変化を継続的かつ定量的に把握するとともに、調査結果を可視化・評価し、自然の回復に資する取り組みへと活用していきます。

今年７月には「グローバル・ネイチャーポジティブ・サミット２０２６（ＧＮＰＳ２０２６）」に参画し、これまでの取り組みの成果と今後の方向性を発信する予定です。来場者に「イオン ふるさとの森 いきもの調査２０２６」への参加を呼びかけるとともに、調査の途中経過を速報として発表し、「イオンの森」が持つ生物多様性価値の可視化に向けた取り組みを紹介する予定です。また、関連する取り組みとして、「イオンモール熊本」では、地域と自然をつなぐ新しい形の森づくりも進めています。

イオンは今後も、「イオン ふるさとの森」を地域の皆さまとともに見守り、育て、活かすことで、自然と共生する社会の実現に貢献してまいります。

※：２０２６年度の第一弾は、５月２３日に「イオンタウン浜松新橋」で先行実施いたしました。

＜ご参考＞

▼ニュースリリース「イオン ふるさとの森づくり」３５周年

https://www.aeon.info/wp-content/uploads/news/pdf/2026/03/260306R_1.pdf

▼３０秒動画「いーえす爺がゆく！いきもの調査」

https://www.aeon.info/wp-content/themes/aeon_corp/_assets/images/sustainability/video/ikimonotyousa_1920x1080_02.mp4