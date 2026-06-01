リンク、進学相談.comの私立中学・高校情報ページに「部活動で探す」機能を追加 ～馬術・フェンシング・能楽・模擬国連など、私立ならではの部活動100以上から志望校を検索可能に

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）の連結子会社で、学校合同説明会などを運営する株式会社リンク（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：田村麻里子、以下 リンク）は、同社が運営する進学情報サービス「進学相談.com」において、私立中学・高等学校を「部活動で探す」検索機能を追加。あわせて、進学相談.comと連携する公式アプリ「進学相談パスポート」の提供を開始しました。

■背景

中高一貫校の6年間、もしくは高等学校の3年間において、部活動は学校生活の充実度を左右する重要な要素のひとつです。しかし、これまでの学校検索では部活動を条件に指定することができず、学校合同説明会の参加者からも「特定の部活がある学校を探したい」という声を多く頂いていました。

進学相談.comでは、偏差値や通学エリアといった従来の軸だけでなく、「この部活がある学校に行きたい」という視点から志望校を探せる環境を整えることが、保護者や受験生の学校選びをより豊かにすると考え、本機能の追加に至りました。

■機能の概要

学校一覧ページの絞り込み条件に「部活動で探す」を追加しました。運動部・文化部あわせて100以上のカテゴリーから部活動を選択でき、都道府県・学校種別・男女区分などの既存条件との組み合わせ検索にも対応しています（小学校は未対応）。

URL：https://shingaku-soudan.com/shgk-schools/

■掲載部活動の例

定番の部活動に加え、私立校ならではの、下記のような特色ある部活動にも対応しています。

【運動部】

馬術、ヨット、ライフセービング、ラクロス、フィギュアスケート、アーチェリー、ライフル射撃、フェンシング など

【文化部】

模擬国連、能楽・狂言、マンドリン、オーケストラ、箏曲、マジック・奇術、ジャグリング・大道芸 など

■「進学相談パスポート」アプリの提供開始

あわせて、進学相談.comと連携する公式アプリ「進学相談パスポート」の提供を開始しました。アプリでは、気になる学校のお気に入り登録やメモ機能を搭載しており、学校選びの情報を手元で整理することができます。また、リンクが主催するイベントへの参加予約もアプリ上から簡単に行えます。今後も順次機能を追加していく予定です。

アプリ詳細・ダウンロード：https://shingaku-soudan.com/passport/

■「私立中学・高校フェスタ2026」開催のお知らせ

私立中学・高校の合同相談会「私立中学・高校フェスタ2026」を2026年6月6日（土）より順次開催します。学校の先生に直接話を聞ける場として、中学受験・高校受験を検討する保護者・受験生を対象に、神奈川・東京の7会場で実施します。

【開催概要】

開催期間：2026年6月6日（土）～ 7月30日（木）

開催会場・日程：

・6月6日（土） MELONDIAあざみ野（神奈川県横浜市青葉区）

・6月13日（土） 町田パリオ4階 パリオフィールド（東京都町田市）

・6月20日（土） ボッシュホール（神奈川県横浜市都筑区）

・6月23日（火） 川崎市高津市民館 ノクティホール（神奈川県川崎市高津区）

・7月11日（土） ユニオンビル（神奈川県川崎市中原区）

・7月25日（土） 成城ホール（東京都世田谷区）

・7月30日（木） 武蔵野スイングホール（東京都武蔵野市）

各会場の開催時間：10:30～15:00

参加費：無料（事前予約制）

詳細・予約：https://shingaku-soudan.com/shgk-events/shiritsuchukoko2026/

■進学相談.comについて

進学相談.comは、学校と保護者をリアルとオンラインでつなぐ双方向型進学情報サービスです。私立小学校・中学校・高等学校の合同相談会・オンライン説明会を多数開催しており、学校選びに役立つ情報を提供しています。

URL：https://shingaku-soudan.com/

■本リリースに関するお問合せ

株式会社リンク 担当：宮崎

TEL：045-948-4001

E-mail：info@link-j.co.jp

〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央8-33 サウス・コア３F

URL：https://www.link-j.co.jp/

株式会社イード

広報担当

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〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階

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