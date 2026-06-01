経営理念の改訂及び法人・拠点呼称変更に関するお知らせ

株式会社サンクゼール

株式会社サンクゼール（本社:長野県飯綱町/代表取締役社長:久世良太）はこのたび、経営理念の一部改訂及び、法人・拠点呼称の見直しを実施いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 経営理念の改訂について

当社は創業以来、「食」を通じて豊かなライフスタイルの提案を行い、国内外で事業を展開してまいりました。市場環境やお客様の価値観が多様化する中で、改めて当社が目指すべき存在を明確にし、全社員が一丸となって取り組むべき指針として、経営理念の「企業目的」を改訂いたしました。

今回の改訂では、お客様に寄り添う姿勢とお客様視点をより明確に打ち出すとともに、当社の存在意義を再定義しております。

新たに追加した企業目的は、Iのとおりです。

企業目的 Core Purpose

I.私たちは、お客様の暮らしや想いに寄り添いながら、常にお客様が求めることを感じ取り、

新たな価値と出会いを創造し、お客様に愛され続ける存在を目指します。

II.私たちは、正しい経営活動により、お客様・株主・取引先・パートナー及び地域社会に

信頼される誠実な企業を目指します。

III.私たちは、互いの違いを認め合う、豊かな成熟した大人の文化を創造し、居心地のよい

楽しい社会の実現に貢献します。

IV.私たちは、世界中の人々に、おいしく健康で高品質な食をバリューを持って提案し、

豊かな食卓と暮らしを楽しむ時間と、人と人が集いつながることのできる場を提供します。

本企業目的を、当社経営理念における最も重要な指針として位置づけ、国外を含めたグループ全体で共有・実践してまいります。

2. 法人及び拠点呼称の変更について

当社は、組織の一体感と個々の主体性の向上を図るため、法人及び拠点の呼称を見直すことといたしました。

従来の「本社」「支社」や「親会社」「子会社」といった階層的な呼称を見直し、よりフラットで柔軟な組織文化を醸成することを目的としております。また、新たな呼称は、各拠点で働く社員一人一人が誇りを持ち、モチベーション高く業務に取り組めることを重視して再定義いたしました。

本取組みを通じて、組織内の垣根を越えた連携を促進し、意思決定の迅速化および価値創造力の向上を目指してまいります。

3. 今後の展望

今回の経営理念の改訂及び法人・拠点呼称の変更は、当社がグローバル企業として持続的成長を実現するための基盤強化の一環です。

今後もお客様起点の価値創造をさらに深化させるとともに、国や文化を越えて多様な人材が活躍できる組織づくりを推進し、世界中のお客様に愛されるブランドを目指してまいります。

株式会社サンクゼール

株式会社サンクゼールは、長野県飯綱町に本社を置く食品製造小売企業です。「久世福商店」、「St.Cousair」などの専門店を全国に展開し、商品の企画製造から販売までを一気通貫で行う「食のSPAモデル」を展開しています。創業者が信州斑尾高原のペンションを経営していた頃の、家族とお客様とで囲んだ笑顔溢れる食卓の風景を原点とし「愛と喜びのある食卓をいつまでも」をコーポレートスローガンに掲げています。



■会社名 ：株式会社サンクゼール

■本社 ：長野県上水内郡飯綱町芋川1260

■代表者 ：代表取締役社長 久世 良太

■創業 ：1979年

■設立 ：1982年

■事業内容

・ジャム・ワイン、その他食品の製造販売、

・ワイナリー、レストラン、売店などの直営、及びフランチャイズ展開

WEBページ・SNS

■ホームページ URL

https://www.stcousair.co.jp/company

■公式オンラインショップ

https://kuzefuku.com

■楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/sc-rkt/



■公式SNS

X（久世福商店）：https://x.com/kuzefuku

X（サンクゼール）：https://x.com/stcousair



Instagram（久世福商店）：https://www.instagram.com/kuzefuku/

Instagram（サンクゼール）：https://www.instagram.com/st.cousair/



Facebook（久世福商店）：https://www.facebook.com/kuzefuku/

Facebook（サンクゼール）：https://www.facebook.com/stcousaircoltd/



note（サンクゼールの森）：https://note.com/stcousair_forest