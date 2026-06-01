日本一のロングカウンター誕生へ「万代テラス ハジマリヒロバ」長さ約90メートルのシンボルカウンターを設置

株式会社ピーエイ

当社は、新潟県より受託しております「万代テラスにぎわい創出事業」において、新たな交流拠点となる「万代テラス ハジマリヒロバ」に、日本一となる長さ約90メートルのロングカウンターを設置いたしました。

記

本カウンターは、信濃川を望む開放感あるロケーションの中で、地域住民や観光客が自然につながり、交流が生まれる象徴的な空間として整備するものです。水辺の景観を楽しみながら飲食や会話を楽しめるほか、イベントや地域コンテンツとも連動し、新たな賑わいを創出してまいります。

また、「万代テラス ハジマリヒロバ」は、地域事業者やクリエイターとの連携を通じて、新潟の食・文化・観光資源の魅力発信を行う交流拠点として整備を進めております。来訪者と地域をつなぐことで、万代島エリア全体の地域活性化と回遊性向上を目指しております。

当社グループは、「地域に人を集め、地域に賑わいを創り、地域の人を元気にする」という理念のもと、今後も地域資源を活用した公民連携事業を推進し、地域活性化に取り組んでまいります。

■施設概要

施設名：万代テラス ハジマリヒロバ

所在地：新潟県新潟市中央区万代3丁目2526-2

カウンター長さ：約90メートル

特徴：当社調べ（2026年5月時点）による飲食・交流施設における日本一のロングカウンター

オープン：令和8年4月25日

■今後の見通し

業績予想につきましては、他の要因も含め現在精査中のため、修正が必要な場合には確定次第公表いたします。

＜ 問合せ先 ＞

担当：株式会社ピーエイインカネイト新潟 小玉 優太

電話：080-5647-8215

mail：y-kodama@pa-co-ltd.co.jp