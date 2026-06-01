『アサヒEGA BEER』６月2日から全国で数量限定発売

アサヒビール株式会社

アサヒビール株式会社（本社 東京、社長 松山一雄）は、タレントの江頭2:50さんと共同開発した『アサヒEGA BEER（アサヒ エガビアー）』を6月2日から全国で数量限定発売します。

『アサヒEGA BEER』は“ビール好きの江頭2：50さんと本気でつくった、ビール好きのためのビール”をコンセプトに開発しました。6種のホップによる豊かなコクと香り、苦みが感じられます。「スーパードライ」と同じ酵母を使用し、すっきりとしたキレのある後味を実現しました。

2025年9月に新商品テスト販売サイト「アサヒ空想開発局」で数量限定発売しました。好評だった味わいはそのままに、パッケージデザインを刷新しました。赤・白・銀・黒色をベースに「E」「G」「A」「B」の文字をそれぞれあしらいました。6缶パックには4種類のデザインをランダム※に封入しているため、異なる組み合わせが楽しめます。今回、新たに発売する缶500mlのパッケージにのみ「ひょっこりエガちゃん」がデザインされ、缶350mlにはない楽しみ方を提案します。

※ランダム封入のため、1パックで全種類のデザインが揃わない場合がありますが、中味はいずれも同一。

表面

裏面

商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16166/table/1520_1_7a4767cf6499363bb390cc6ed218e144.jpg?v=202606010252 ]