『ASUTO MUSIC PARK 2026』第1弾アーティスト4組＆第一次チケット先行受付開始

株式会社東日本放送

ASUTO MUSIC PARK実行委員会（ｋｈｂ東日本放送／キョードー東北／クロススポーツマーケティング）は、仙台・あすと長町で都市型音楽フェス『ASUTO MUSIC PARK 2026』 を、９月５日（土）・６日（日）の２日間で今年も開催します。

今回は第１弾アーティストを発表！いぎなり東北産・Tani Yuuki・トゲナシトゲアリ・Ｂ.Ｂ.クィーンズの４組が出演します。本日6月1日（月）より第一次先行チケットの受付をローソンチケットにて開始します。

有料の屋内エリア（ゼビオアリーナ仙台）では、２日間にわたり音楽シーンを代表するアーティスト約１２組のライブステージを開催します。第２弾アーティストは６月下旬までに発表予定です。今年もジャンル・世代を超えたアーティストによるライブはもちろん、東北グルメ、屋外パフォーマンス、お子様向けエリアの設置など、“音楽をきっかけに明日が色づく”2日間を創り上げます。今後の発表にご期待ください。

■第１弾アーティスト 計４組 （五十音順・敬称略）

いぎなり東北産 ・ Tani Yuuki ・ トゲナシトゲアリ ・ Ｂ.Ｂ.クィーンズ

ａｎｄ ｍｏｒｅ…

＜日割り（五十音順・敬称略）＞ ※第２弾アーティスト発表は６月下旬予定

９／５（土）

いぎなり東北産Ｂ.Ｂ.クィーンズ

９／６（日）

Tani Yuukiトゲナシトゲアリ

＜ASUTO MUSIC PARK とは＞

２０２５年夏、仙台・あすと長町に誕生した『ASUTO MUSIC PARK』。初開催にもかかわらず、多くの音楽ファン、ファミリー、学生などの来場者で賑わい、屋内外あわせて約３万２千人が来場し、仙台の夏に新たな景色を刻みました。

イベント名の「ＡＳＵＴＯ」には開催地のあすと長町から、“音楽のチカラで明日が元気に色づくイベントにしたい”という想いが込められています。

隣接する無料の屋外エリア（杜の広場公園）には、約３０店舗のフードが集まる「ASUTO FOOD PARK」や、様々なアーティストパフォーマンスで賑わうステージを設置し、屋内外で音楽と食を満喫できる空間を演出。あすと長町が２日間大きな音楽公園へと変わります。

＜開催概要＞

名称：ASUTO MUSIC PARK 2026

（読み方：アストミュージックパーク ニーゼロニーロク）

実施日：２０２６年９月５日（土）・９月６日（日）

ＯＰＥＮ １０：００／ＳＴＡＲＴ １１：００

会場：■屋内エリア（有料）

１.ゼビオアリーナ仙台

（〒９８２-０００７ 宮城県仙台市太白区あすと長町１丁目４-１０）

■屋外エリア（無料）【 ＡＳＵＴＯ ＦＯＯＤ ＰＡＲＫ ＆ 屋外ステージ 】

２.杜の広場公園

（〒９８２-０００７ 宮城県仙台市太白区あすと長町１丁目２）

交通案内：会場までＪＲ長町駅・仙台市地下鉄南北線 長町駅より徒歩５分

経路：仙台駅⇔長町駅

（ＪＲ東北本線４分・仙台空港アクセス線６分・地下鉄南北線８分）

※公共交通機関でお越しください。

チケット：■料金（税込）（屋内エリア：ゼビオアリーナ仙台）

一般 １日券 ９,９００円

２日間通し券 １８,０００円

中学生割引 １日券 ６,９００円

２日間通し券 １２,０００円

※小学生以下入場無料（ただし、一般チケットをお持ちの保護者１名につき１名まで）

※当日会場への入場時に学生証と身分証（住所記載）の提示で本人確認を行います。

※ゼビオアリーナ仙台の１階スタンディングエリア、２・３階スタンド席エリアの出入りは

自由ですが、混雑状況により利用エリアを制限する場合がございます。

■第一次チケット先行受付（ローソンチケット）

日程 ６/１(月)１０:００～６/１７(水)２３:５９

受付ＵＲＬ https://l-tike.com/amp2026/

第１弾 アーティスト＆日割り：

【９月５日（土）】いぎなり東北産・Ｂ.Ｂ.クィーンズ

【９月６日（日）】Tani Yuuki・トゲナシトゲアリ

公式サイト： https://asutomusicpark.com/

主催：ASUTO MUSIC PARK実行委員会

(ｋｈｂ東日本放送・キョードー東北・クロススポーツマーケティング)