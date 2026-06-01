『ASUTO MUSIC PARK 2026』第1弾アーティスト4組＆第一次チケット先行受付開始

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株式会社東日本放送

　ASUTO MUSIC PARK実行委員会（ｋｈｂ東日本放送／キョードー東北／クロススポーツマーケティング）は、仙台・あすと長町で都市型音楽フェス『ASUTO MUSIC PARK 2026』 を、９月５日（土）・６日（日）の２日間で今年も開催します。




　今回は第１弾アーティストを発表！いぎなり東北産・Tani Yuuki・トゲナシトゲアリ・Ｂ.Ｂ.クィーンズの４組が出演します。本日6月1日（月）より第一次先行チケットの受付をローソンチケットにて開始します。


　有料の屋内エリア（ゼビオアリーナ仙台）では、２日間にわたり音楽シーンを代表するアーティスト約１２組のライブステージを開催します。第２弾アーティストは６月下旬までに発表予定です。今年もジャンル・世代を超えたアーティストによるライブはもちろん、東北グルメ、屋外パフォーマンス、お子様向けエリアの設置など、“音楽をきっかけに明日が色づく”2日間を創り上げます。今後の発表にご期待ください。



■第１弾アーティスト 計４組　（五十音順・敬称略）


　いぎなり東北産　・　Tani Yuuki　・　トゲナシトゲアリ　・　Ｂ.Ｂ.クィーンズ　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ａｎｄ　ｍｏｒｅ…




＜日割り（五十音順・敬称略）＞　※第２弾アーティスト発表は６月下旬予定


９／５（土）



いぎなり東北産

Ｂ.Ｂ.クィーンズ

９／６（日）



Tani Yuuki

トゲナシトゲアリ


＜ASUTO MUSIC PARK とは＞




　２０２５年夏、仙台・あすと長町に誕生した『ASUTO MUSIC PARK』。初開催にもかかわらず、多くの音楽ファン、ファミリー、学生などの来場者で賑わい、屋内外あわせて約３万２千人が来場し、仙台の夏に新たな景色を刻みました。


　イベント名の「ＡＳＵＴＯ」には開催地のあすと長町から、“音楽のチカラで明日が元気に色づくイベントにしたい”という想いが込められています。


隣接する無料の屋外エリア（杜の広場公園）には、約３０店舗のフードが集まる「ASUTO　FOOD　PARK」や、様々なアーティストパフォーマンスで賑わうステージを設置し、屋内外で音楽と食を満喫できる空間を演出。あすと長町が２日間大きな音楽公園へと変わります。



＜開催概要＞


名称：ASUTO MUSIC PARK 2026


　　　（読み方：アストミュージックパーク ニーゼロニーロク）



実施日：２０２６年９月５日（土）・９月６日（日）


　　　　ＯＰＥＮ １０：００／ＳＴＡＲＴ １１：００



会場：■屋内エリア（有料）


　　　１.ゼビオアリーナ仙台


　　　（〒９８２-０００７　宮城県仙台市太白区あすと長町１丁目４-１０）


　　　■屋外エリア（無料）【 ＡＳＵＴＯ　ＦＯＯＤ　ＰＡＲＫ ＆ 屋外ステージ 】


　　　２.杜の広場公園


　　　（〒９８２-０００７　宮城県仙台市太白区あすと長町１丁目２）



交通案内：会場までＪＲ長町駅・仙台市地下鉄南北線 長町駅より徒歩５分


　　　　　経路：仙台駅⇔長町駅　


　　　　　　　　（ＪＲ東北本線４分・仙台空港アクセス線６分・地下鉄南北線８分）


　　　　　※公共交通機関でお越しください。



チケット：■料金（税込）（屋内エリア：ゼビオアリーナ仙台）


　　　　　　一般　　　　１日券　　　　　　　９,９００円


　　　　　　　　　　　　２日間通し券　　　１８,０００円



　　　　　　中学生割引　１日券　　　　　　　６,９００円


　　　　　　　　　　　　２日間通し券　　　１２,０００円



　　　　　※小学生以下入場無料（ただし、一般チケットをお持ちの保護者１名につき１名まで）


　　　　　※当日会場への入場時に学生証と身分証（住所記載）の提示で本人確認を行います。


　　　　　※ゼビオアリーナ仙台の１階スタンディングエリア、２・３階スタンド席エリアの出入りは


　　　　　　自由ですが、混雑状況により利用エリアを制限する場合がございます。



　　　　　■第一次チケット先行受付（ローソンチケット）


　　　　　　日程　　　　 ６/１(月)１０:００～６/１７(水)２３:５９


　　　　　　受付ＵＲＬ　 https://l-tike.com/amp2026/



第１弾 アーティスト＆日割り：


【９月５日（土）】いぎなり東北産・Ｂ.Ｂ.クィーンズ


【９月６日（日）】Tani Yuuki・トゲナシトゲアリ　



公式サイト： https://asutomusicpark.com/



主催：ASUTO MUSIC PARK実行委員会


　　　(ｋｈｂ東日本放送・キョードー東北・クロススポーツマーケティング)