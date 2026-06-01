【アマゾン50%OFFタイムセール延長】再入庫後好評につきAndroid 16搭載10.1インチタブレット「U10 セット版」通常29,800円が14,900円に

深圳市新义腾飞电子商务有限公司U10 セット版 50%OFFセール

Android16タブレット製品を展開するU10シリーズより、好評をいただいている10.1インチAndroidタブレット「U10 セット版」が、このたび再入荷いたしました。

本製品は、Android 16を搭載し、10.1インチ大画面、16GB RAM、128GB ROM、最大1TB拡張、Widevine L1対応、5G Wi-Fi、Bluetooth 5.0、Type-C充電など、日常使いに必要な機能をバランスよく備えた高コスパWi-Fiモデルです。

発売後、多くのお客様から「動画視聴に使いやすい」「キーボード付きで便利」「価格以上に実用的」とご好評をいただき、在庫切れとなっておりましたが、今回の再入庫にあわせて、期間限定セールを延長することが決定しました。

通常価格29,800円（税込）のところ、今だけ50%OFFの14,900円（税込）で販売いたします。

数量限定・在庫限りのため、なくなり次第終了となります。

■ セール情報

商品名：U10 セット版 Android 16 タブレット

通常価格：29,800円（税込）

販売価格：14,900円（税込）

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0GZ4564KM?th=1

割引率：50%OFF

セール期間：期間限定・延長開催中

販売方式：数量限定・先着順

備考：在庫がなくなり次第終了

■ Android 16搭載、毎日の操作をより快適に

U10 セット版は、OS Android 16を搭載。

アプリの起動、Web検索、動画視聴、SNS、オンライン授業、電子書籍、ショッピングなど、日常のさまざまな操作を快適に行えます。

Google Play、YouTube、Gmail、Google Mapなどにも対応しており、初めてAndroidタブレットを使う方でも扱いやすいモデルです。

「Android 16 タブレット」「10.1インチ タブレット」「Wi-Fiモデル タブレット」「高コスパ タブレット」を探している方にぴったりです。

■ 10.1インチ大画面で動画視聴・学習・電子書籍に最適

10.1インチの見やすいディスプレイを搭載し、YouTube、Netflix、Prime Videoなどの動画視聴はもちろん、電子書籍、オンライン学習、Web閲覧にも快適に使用できます。

スマートフォンより大きく、ノートパソコンより軽快に使えるサイズ感で、自宅用、子供用、家族用、サブ端末としても便利です。

Widevine L1にも対応しているため、対応する動画配信サービスをより高画質で楽しめます。

「動画視聴用タブレット」「Netflix対応タブレット」「電子書籍タブレット」「学習用タブレット」としてもおすすめです。

■ 16GB RAM + 128GB ROM、最大1TB拡張対応

U10 セット版は、最大16GB RAMと128GB ROMを搭載。

日常的なアプリ操作、動画視聴、ブラウジング、資料確認などをスムーズに行えます。

さらに、microSDカードによる最大1TB拡張にも対応。

写真、動画、音楽、電子書籍、学習資料などをたっぷり保存できるため、容量不足が気になる方にも安心です。

■ キーボード・マウス付きでPCライクに使える

本モデルは、タブレット本体だけでなく、キーボード、マウス、保護ケース、タッチペン、保護フィルムが付属するセット版です。

文章入力、メール返信、資料作成、オンライン授業、在宅ワークなどにも活用しやすく、簡単な作業であればノートPCのような感覚で使用できます。

「キーボード付きタブレット」「タブレットPC」「在宅ワーク タブレット」「学生向けタブレット」を探している方にも適しています。

■ 5060mAhバッテリー・Type-C充電対応

5060mAhバッテリーを搭載し、動画視聴や学習、ネット検索など日常利用に対応。

Type-C充電に対応しているため、充電や接続もスムーズです。

自宅、学校、オフィス、旅行先など、さまざまなシーンで使いやすい実用的なAndroidタブレットです。

U10 セット版は、今回の再入庫を記念して、通常価格29,800円（税込）から50%OFFの14,900円（税込）で販売中です。

Android 16、10.1インチ大画面、16GB RAM、128GB ROM、Widevine L1、5G Wi-Fi、Bluetooth 5.0、キーボード・マウス・ケース・タッチペン付きという充実仕様を備えながら、1万円台で購入できる注目の高コスパタブレットです。

数量限定・先着順販売のため、在庫がなくなり次第終了となります。

この機会にぜひお早めにご確認ください。