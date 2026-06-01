石川のソウルフード「チャンピオンカレー」監修商品がセブン‐イレブンに登場

株式会社チャンピオンカレー

株式会社チャンピオンカレー(本社:石川県野々市市、代表取締役社長：中村洋介)は、株式会社セブン‐イレブン・ジャパンが展開する新潟・北陸エリアのセブン‐イレブン店舗にて、「チャンピオンカレー」コラボメニューの販売を開始したことをお知らせいたします。

今回発売されたのは、チャンピオンカレーならではの“濃厚でクセになる金沢カレー”をテーマにしたコラボメニューです。看板メニューの味わいをベースに、おにぎり・弁当・ピザパンなど、セブン-イレブンと共に検討を重ね、さまざまなカテゴリーで“チャンカレらしさ”を表現しました。現在展開中の「66（ロクロク）企画」と連動し、パッケージには66周年ロゴも使用。地域の皆さまに親しまれてきた“元祖金沢カレー”の魅力を、より身近に楽しんでいただける商品となっています。

また、2026年6月からは、チャンピオンカレーの人気商品「生カレー180g」シリーズの販売も順次スタート予定です。ぜひ、“元祖金沢カレー”の味わいをお楽しみください。

■ 商品概要

〇チャンピオンカレー監修 元祖金沢ロースカツカレー

〇価格：766円（税込827.28円）

〇販売エリア：新潟・北陸エリア

北陸で人気の“元祖金沢カレー”をイメージしたカレー弁当。

チャンピオンカレーならではの“ドロッとした質感”の濃厚ルゥと、強い旨味・コクを再現しました。ご飯が見えないほどたっぷりかかったルゥも特徴です。

チャンピオンカレー監修 元祖金沢ロースカツカレー

〇チャンピオンカレー監修 カツカレーチーズソース入り

〇価格：298円（税込321.84円）

〇販売エリア：新潟・北陸エリア

“金沢カレーをワンハンドで”をテーマに開発したおにぎり。

金沢カレー特有の濃厚さを再現したカレーソースに、ウスターソースを加えたカツ、さらにチーズソースの組み合わせました。おにぎりとして食べ進みやすいよう、スパイス配合も調整しています。

チャンピオンカレー監修 カツカレーチーズソース入り

〇チャンピオンカレー監修 元祖金沢カレーピザパン

〇価格：168円（税込181.44円）

〇販売エリア：新潟・北陸エリア

濃厚なカレールゥとチーズを組み合わせた惣菜パン。

ガーリックオイルを使用することで、一口目からおいしさを感じられる仕立てに。店舗でも人気のトッピング「チーズ」を全面に使用し、温めなくても食べ進みの良い商品に仕上げました。

■ 開発背景

1961年創業のチャンピオンカレーは、石川県発祥の“元祖金沢カレー”として長年親しまれてきました。今回の監修商品では、金沢カレー特有の「ドロッとした濃厚なルゥ」「強い旨味とコク」「ソースのかかったカツ」などの特徴を、セブン‐イレブンの商品開発と掛け合わせることで、コンビニでも楽しめる形で表現しています。



■株式会社チャンピオンカレーについて

1961年創業、北陸の地で熱狂的な支持を集めるカレー専門店「カレーのチャンピオン」「チャンピオンカレー」の運営企業。旗艦店である「カレーのチャンピオン野々市本店」は、最大で1日約2,000名の集客実績がある地域の皆様から愛されるお店です。レトルトカレー、カレーチルドパックなどの販売も手掛け、創業から65年以上受け継いできた味を、様々な形で全国へ発信しています。

現在は創業66周年に向けた「66（ロクロク）企画」を展開中。「お店で楽しむ」「おうちで楽しむ」「みんなで楽しむ」をテーマに、さまざまな周年施策を実施しています。

代表者：代表取締役社長 中村洋介

本社所在地：〒921-8811 石川県野々市市高橋町20－17

URL：http://chancurry.com