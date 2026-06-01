【６／３ OPEN】アドベンチャーワールドがZOZOTOWNに出店！NEW ERAコラボの先行予約もスタート！

株式会社アワーズ

２０２６年６月３日（水）午前１１時より、ファッションEC「ZOZOTOWN」へ公式ショップをオープンいたします。身につけるだけで毎日がワクワクするようなファッションで、トレンド感を意識したモードでストリートなアイテムを約４００アイテム展開します。

注目ポイント

- どこよりも早い！NEW ERA（ニューエラ）コラボ先行予約大人気ブランド「NEW ERA」とのコラボキャップ＆アパレルを、どこよりも早くZOZOTOWN限定で先行予約受付スタート！- 日常に溶け込む、洗練されたデザイン動物たちの美しさや愛らしさを、最旬のシルエットや素材感に落とし込みました。普段着としてガシガシ着回せる、本気のアパレルラインです。

「大好きな動物たちと、いつも一緒にいたい」 そんな想いを叶える、新感覚のショップです。売り切れ必至のアイテムも多数ございますので、ぜひオープンと同時にチェックしてください！

【目玉商品のご紹介】

■NEW ERAコラボ商品の先行販売 予約受付

６月にパーク内店舗、公式オンラインショップにて販売予定の商品について、先行販売の予約受付を実施いたします。

■HELLY HANSEN アロハシャツの新色

※画像は現在パーク内店舗で販売しているものです。

■ZOZOTOWN限定サイズ！パンダぬいぐるみ３L（ノベルティ付）

■ペンギン８種＋エンペラーペンギンのヒナのぬいぐるみ全９種コンプリートセット（ノベルティ付）

※パーク内では個別の販売をしておりますが、まとめての販売は、ZOZOTOWN限定です。

また、オープン日当日限定で、お得なクーポンや一部商品のタイムセールも実施いたします。単なる「お土産」ではなく、毎日の暮らしに寄り添い、長く愛されるライフスタイルグッズを通して、パークの価値や感動をどうぞお楽しみください。