【新発売】「バーミヤンラーメン」が1食280円！ご自宅で手軽に本格ラーメンが味わえる！常温メール便にて、5月下旬より販売スタート！

株式会社すかいらーくホールディングス

株式会社すかいらーくホールディングスが運営する「すかいらーく公式通販ショップ」は、2026年5月27日（水）より、ご自宅で手軽に味わえる「バーミヤンラーメン 醤油＆味噌 2種6食セット（常温メール便）」の販売を開始いたしました。

■ いつでも手軽にバーミヤンの味をお届けしたい！

不動の看板メニュー「バーミヤンラーメン」を、より多くのお客様に、より手軽に味わっていただきたいという思いから本商品を企画いたしました。

また、昨今の物流における再配達削減への取り組みや、対面受け取りの手間を省くため、ご自宅のポストに直接お届けできるメール便でのお届けを実現。6食セットを税込1,680円（1食あたり280円・送料無料）という、お求めやすい価格でご提供いたします。

■ お届け内容と商品の特徴

本商品は、常温で長期保存が可能なため、ストックグルメとしても最適です。

バーミヤンこだわりの逸品を、この機会にぜひご自宅でお試しください！

■ 商品概要

商品名：バーミヤンラーメン 醤油＆味噌 2種6食セット（常温メール便）

商品詳細：https://online-shop.skylark.co.jp/default/111908bm1

価格：税込1,680円（1食あたり280円・送料無料）

発売日：2026年5月27日（水）

販売チャネル：すかいらーく公式通販ショップ

URL： https://www.skylark.co.jp/online_shopping/index.html