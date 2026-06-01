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【万平ホテル】軽やかな色彩のパッケージに包まれた、爽やかなクッキーサンド「レモンバタークリームサンド」を発売
“万平ホテルの物語を味わうクッキーサンド”シリーズ第2弾
万平ホテル（長野県北佐久郡軽井沢町、総支配人：佐々木一郎）は、2026年6月1日（月）から、程よい酸味のレモンとまろやかな味わいのバタークリームが調和したクッキーサンド、「レモンバタークリームサンド」を店頭およびオンラインにて発売いたします。
2026年2月発売の「カシス＆ブルーベリーサンド」に続き、「万平ホテルの物語を味わうクッキーサンドシリーズ」第2弾となる「レモンバタークリームサンド」が登場。ホワイトチョコレートとバターをあわせた濃厚でコク深いクリームを、サクサクのクッキー生地でサンドしました。クリームにはレモンピールを混ぜ込んでおり、噛むごとにレモンの爽やかな酸味と香りが広がります。パッケージには、夏の日の高原で楽しむティータイムの様子と、かわいらしいうさぎをデザイン。また、箱の側面には創業当時から玄関に掲げられている看板や、大正時代に使われていたイス、カフェテラスのメニューなど、万平ホテルで長く親しまれているモチーフも描かれています。
爽やかで優しい味わいのクッキーサンドと、軽快なタッチでデザインされたパッケージが、初夏にぴったりな穏やかなひとときをお届けします。風薫るこの季節、青空の下でゆったりとティータイムはいかがでしょうか。
■「レモンバタークリームサンド」について
「万平ホテルの物語を味わうクッキーサンドシリーズ」第2弾となるのは、夏らしいレモンの味わいと、まろやかなバタークリームがマッチした「レモンバタークリームサンド」です。ホワイトチョコレートとバターをあわせたクリームにはレモンピールを混ぜ込んでおり、口に含むとミルキーな甘みとレモンの香りが広がります。万平ホテルを象徴するモチーフをデザインした涼やかなデザインのパッケージと共に、初夏のティータイムをお楽しみください。
「レモンバタークリームサンド」イメージ
■「レモンバタークリームサンド」概要
・発売日：2026 年 6 月 1 日（月）
・価格：3,000円 （税込）
【店頭販売】
・発売日：2026 年 6 月 1日（月）
・販売場所：万平ホテル「ショップ」
・販売時間：8：00〜20：00
【公式オンラインショップ販売】
・発売日：2026 年 6 月 1 日（月）
・販売サイト：万平ホテル公式オンラインショップ
（ https://mampei-shop.com/products/lemonbutter）
＜ご予約・お問い合わせ先＞
万平ホテル 公式ホームページ（https://www.mampei.co.jp）
電話： 0267-42-1234（9:00〜18:00）
本件に関するお問合わせ先
promo@mampei.co.jp
万平ホテル（長野県北佐久郡軽井沢町、総支配人：佐々木一郎）は、2026年6月1日（月）から、程よい酸味のレモンとまろやかな味わいのバタークリームが調和したクッキーサンド、「レモンバタークリームサンド」を店頭およびオンラインにて発売いたします。
「レモンバタークリームサンド」イメージ
2026年2月発売の「カシス＆ブルーベリーサンド」に続き、「万平ホテルの物語を味わうクッキーサンドシリーズ」第2弾となる「レモンバタークリームサンド」が登場。ホワイトチョコレートとバターをあわせた濃厚でコク深いクリームを、サクサクのクッキー生地でサンドしました。クリームにはレモンピールを混ぜ込んでおり、噛むごとにレモンの爽やかな酸味と香りが広がります。パッケージには、夏の日の高原で楽しむティータイムの様子と、かわいらしいうさぎをデザイン。また、箱の側面には創業当時から玄関に掲げられている看板や、大正時代に使われていたイス、カフェテラスのメニューなど、万平ホテルで長く親しまれているモチーフも描かれています。
■「レモンバタークリームサンド」について
「万平ホテルの物語を味わうクッキーサンドシリーズ」第2弾となるのは、夏らしいレモンの味わいと、まろやかなバタークリームがマッチした「レモンバタークリームサンド」です。ホワイトチョコレートとバターをあわせたクリームにはレモンピールを混ぜ込んでおり、口に含むとミルキーな甘みとレモンの香りが広がります。万平ホテルを象徴するモチーフをデザインした涼やかなデザインのパッケージと共に、初夏のティータイムをお楽しみください。
「レモンバタークリームサンド」イメージ
■「レモンバタークリームサンド」概要
・発売日：2026 年 6 月 1 日（月）
・価格：3,000円 （税込）
【店頭販売】
・発売日：2026 年 6 月 1日（月）
・販売場所：万平ホテル「ショップ」
・販売時間：8：00〜20：00
【公式オンラインショップ販売】
・発売日：2026 年 6 月 1 日（月）
・販売サイト：万平ホテル公式オンラインショップ
（ https://mampei-shop.com/products/lemonbutter）
＜ご予約・お問い合わせ先＞
万平ホテル 公式ホームページ（https://www.mampei.co.jp）
電話： 0267-42-1234（9:00〜18:00）
本件に関するお問合わせ先
promo@mampei.co.jp