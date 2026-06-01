株式会社dotConf、AI Market ExCon 2026に出展します！

株式会社dotConf

「テクノロジーを民主化する。」をミッションに掲げ、AIソリューションを手がける株式会社dotConf（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松野直雅）は、2026年6月2日（火）に開催されるAI Market ExCon 2026に出展いたします。

■ブースでご紹介するサービスについて

ブースでは、お客様の業務課題に合わせてオーダーメイドで開発を行うAIソリューションと、AIネイティブな組織に生まれ変わるAI研修をご紹介しております。

１.オーダーメイド型AIソリューション

これまで国内大手自動車メーカー様やグローバル飲料メーカー様など多くの業界業種のAI開発・PoCプロジェクトに携わってきました。「何がうまくいくか」「どこで詰まるか」機械学習や画像解析から、生成AI・RAG・AIエージェントまで幅広いケイパビリティとノウハウがあります。

２.AIネイティブ組織を目指すAI研修

私たち自身、AI活用により通常業務工数を40% 、開発業務工数を55%削減してきました。この実装知見を、エンジニアから経営層まで各階層に最適化した研修パッケージ化しました。研修中に貴社専用のAIプロンプトを設計し、本番で使える成果物を持ち帰っていただきます。

やりたいことはあるけど、本当に実現できるのか不安。そんな企業の『最初の一歩』に、高度なAI技術とノウハウを持った精鋭チームで何度も伴走してきました。PoC・AI開発・AI組織構築まで、AIのプロフェッショナルチームが一気通貫でサポートします。まずは一緒に小さく踏み出しませんか?

- AIで業務を改善できそうだが本当に自社に使えるか自信がない- 失敗したくないから、まず小さく確かめたい- 技術的に実現できるか、誰に聞けばいいかわからない- 社内に推進できる人材がおらず、どこから手をつけるか見えない

などの課題をお持ちな方はぜひブースへお越しください。貴社のAIに対する解像度を高め、正確な投資判断をご支援いたします。

■開催概要

イベント名 ：AI Market ExCon 2026

開催日時 ：2026年6月2日（火）10:00～18:30

開催形式 ：オフライン展示会＆カンファレンス

会場 ：ベルサール汐留（2階 全ホール）

会場住所 ：東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル

主催 ：BizTech株式会社（AI Market運営）

公式サイトURL：https://ai-market.jp/ai-market-excon-202606/

■株式会社dotConfについて

本社所在地： 東京都渋谷区神宮前６－２３－４桑野ビル2階

代表者 ： 松野 直雅

設立 ： 2023年1月

事業内容 ： AIソリューション事業、AI教育事業

URL ： https://dotconf.co.jp

■お問い合わせ窓口

株式会社dotConf

https://dotconf.co.jp/contact