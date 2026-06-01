【麻布大学】〜見た目は立ち耳でも、折れ耳関連変異を有する場合があることを確認〜一部の猫で、成長に伴い耳が立ち耳様に変化する現象を確認

【麻布大学】〜見た目は立ち耳でも、折れ耳関連変異を有する場合があることを確認〜一部の猫で、成長に伴い耳が立ち耳様に変化する現象を確認